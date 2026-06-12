Martinec zpět v Litoměřicích, tentokrát ho Sparta vyslala na střídačku

„Patrik Martinec bude zároveň asistentem trenéra u reprezentace U18. V Litoměřicích má na starost i složení týmu. Není pochyb o tom, že jde o velmi zkušeného trenéra s velkou hráčskou minulostí,“ uvedl předseda klubu Jan Fišera o sparťanské legendě, která v rudém dresu získala titul v roce 2001.
Loňský ročník zahájily Litoměřice pod Jaroslavem Nedvědem, kterého však v říjnu 2025 povolala partnerská Sparta do extraligy. Vzal si s sebou právě Martince, který u kališníků pracoval jako skaut a konzultant pro rozvoj mládeže. Opačným směrem putoval mladý kouč Tobiáš Slavíček a spolu s Tvrzníkem dotáhli tým do prvoligového semifinále a ke konečnému čtvrtému místu.
V realizačním týmu Stadionu figuruje také videokouč Ondřej Hříbal, jinak manažer litoměřické mládeže. Nováčky jsou i kondiční trenér David Bělohlávek a kustod Radek Kraus, který doplní Marcela Krejsu. Koučem gólmanů a vedoucím mužstva zůstává Vratislav Vajner, fyzioterapeutkou týmu je nadále Marie Šťastná.
Hráči se připravují v Praze, kališníky posílili útočníci Dominik Sklenář, Tomáš Holčák a Matěj Přibyl, obranu vyztuží Adam Dvořák a Tadeáš Tůma, do branky se postaví Jan Škorpík, navrátilec ze zámoří. První ligu zahájí Litoměřice ve středu 9. září doma proti Sokolovu, v přípravě hrají se Spartou i mistrovskými Pardubicemi.