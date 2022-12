Tým hokejistů Sokolova opouští střelec Tomi, ale vrací se Csamangó

Nejlepší sokolovský střelec minulého ročníku Tomi letos nastoupil do 26 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři góly a přidal šest asistencí. V polské lize si zahraje do konce sezony. „Vojta nenavázal na loňskou úspěšnou sezonu. Nepanovala úplná spokojenost ani na jedné straně, a tak jsme se domluvili na přerušení smlouvy, s tím, že Vojta odchází do Polska,“ řekl k odchodu hráče pro klubový web Baníku jeho hlavní trenér Martin Štrba.

Opačným směrem z týmu Comarch Cracovia do Sokolova se po více než sedmi letech vrací útočník Štěpán Csamangó. Osmadvacetiletý odchovanec karlovarského hokeje oblékal dres Krakova v letošní sezoně i v Lize mistrů. V Cracovii se potkal s dalšími odchovanci Energie Vojtěchem Polákem či dříve s Michalem Vachovcem. Csamangó si kromě Polska zahrál také v Maďarsku v rámci mezinárodní Erste ligy či za Znojmo v EBEL lize.

„Štěpán Csamangó vyjádřil touhu se vrátit domů. Následně jsme se s hráčem domluvili na smlouvě do 30. dubna 2024. Věřím, že získáváme hráče, který nám svým pohybem, důrazem i kvalitní střelou v ofenzivě velmi pomůže,“ řekl k příchodu urostlého útočníka Martin Štrba.