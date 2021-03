Hokejový Sokolov si užívá účast v play off. Hraje ho po čtvrtstoletí

Sokolov se radoval z vítězství hned v prvním zápase v Litoměřicích. Uspěl 3:2 v prodloužení.



„Litoměřice jsou velmi silný tým a dokázaly to v závěru základní části. Když budeme hrát ustrašeně, tak to budou trestat, protože jsou směrem dopředu velmi silní. Zaslouženě vyrovnali, my měli jen pár střel za celou třetinu. Je to ale pro nás poučení,“ uvedl sokolovský trenér Tomáš Hamara. „Ubojovali jsme to a teď je to pro nás euforie. Musím klukům poděkovat, vydávají se, blokují střely. Takto se hraje play off. Jsem na ně hrdý.“

Litoměřice nedokázaly navázat na sérii pěti výher z konce základní části a Sokolov naopak šel do play off po třech prohrách v řadě, ale na severu Čech jej už po 109 sekundách hry dostal ve vlastním oslabení do vedení Marek Švec. Ve třiadvacáté minutě zvýšil náskok naopak v přesilové hře David Tůma.

O smazání ztráty Stadionu se postaral Martin Procházka, který nejdříve v šestačtyřicáté minutě snížil a prodloužení vynutil pětatřicet sekund před koncem třetí třetiny. V čase 67:30 ale rozhodl ve prospěch Sokolova Adam Křemen.

„Měli jsme nervóznější začátek, protože pro nás je to první play off v téhle soutěži a máme mladý tým. Byli jsme zakřiknutí. Nakopnul nás ale gól v oslabení. Ve druhé třetině jsme výborně začali, ale myslím, že jsme tu přesilovku mohli využít víc. Do třetí třetiny jsme ale nastoupili zbytečně s velkým respektem, přestali jsme hrát a bránili jsme výsledek. Nebyla to ale naše taktika,“ popsal utkání Tomáš Hamara.

Důležitým faktorem úspěšného vstupu do série byl brankář Jakub Neužil, připsal si šestačtyřicet zákroků.

„O Neužkovi to bylo prakticky celý zápas. Jejich gólman chytal také dobře, ale klobouk dolů před Kubou, který nějakých posledních 5-6 zápasů má neskutečnou formu, tak doufejme, že mu to vydrží,“ přeje si sokolovský kapitán Tomáš Rohan. Pochválil také zbytek mužstva. „Jsme mladý tým. Řekli jsme si, že to budeme stavět na obětavosti, že budeme padat do střel, nebudeme hrát na individuální statistiky. Jsme parádní parta.“

A trenér Tomáš Hamara doplnil. „V těch klucích je neskutečná síla, stejně tak v týmu, v soudržnosti a bylo to vidět.“

Druhý bod se ovšem na severu Čech nepodařilo přidat. Litoměřice zápas ovládly. Po osmapadesáti sekundách druhé třetiny otevřel skóre Tomáš Svoboda a ve čtyřiadvacáté minutě zvýšil v přesilové hře obránce Jan Holý.

Před polovinou závěrečné části si Stadion definitivně pojistil výhru. V devětačtyřicáté minutě se prosadil Lukáš Válek a za sedmasedmdesát sekund v početní výhodě skóroval Lukáš Stehlík. Litoměřický gólman Tomáš Král si připsal třiačtyřicet zákroků a udržel podruhé v sezoně čisté konto.