Hokejový Sokolov bojuje o předkolo play off, dvě výhry pomohly

„V situaci, v jaké jsme, jsme věděli, že tyto dva domácí zápasy potřebujeme zvládnout za šest bodů, a to se podařilo. Je to velká vzpruha. Dál to máme ve svých rukou a věřím, že to zvládneme,“ říká Patrik Kadeřávek.

Ten dal Kolínu první gól, ale o branky se postarali čtyři různí střelci, po dvou bodech nasbírali Michal Gut a David Tůma.

„Každý první gól je hodně důležitý, tým to vždy uklidní, většinou jsme potom schopni zápasy dotáhnout do vítězného konce. Jsem rád, že jsem tomu mohl pomoci. Výsledek se nerodil jednoduše, celou dobu jsme museli hrát zodpovědně a vždy nám hodně pomůže, když dáme první gól,“ dodává Kadeřávek. „Velmi cenné vítězství s těžkým soupeřem,“ připojuje trenér Tomáš Hamara.

Čtyři minuty před první přestávkou se Baník dostal do vedení, Kadeřávek nejprve trefil obránce, ale opakovaný pokus letěl pod břevno. „Měli jsme výborný začátek, dobře ubránili oslabení a potom, nevím proč, jsme trochu polevili, nechali soupeře rozehrát a dostat se do hry. Vstřelili jsme gól, a to byla voda na náš mlýn,“ viděl první dvacetiminutovku Tomáš Hamara.

Druhá třetina přinesla podobný obraz, druhou branku Baníku dal Tůma. „Boj o pásmo a o gól, který jsme dali. V závěru jsme měli velké štěstí, kdy to Kolín chtěl hrát dvakrát do prázdné brány, místo toho, aby střílel. To nás zachránilo,“ myslí si Hamara.

V poslední části už Baník kontroloval zápas, další dvě branky přidali Vracovský a Šik. Až tři minuty před koncem se dočkali také kolínští Kozlové zásluhou Šafránka. „Vynikající výkon, Kolín jsme do ničeho nepustili, byli jsme aktivní, hráli jsme dobře a měli víc šancí,“ pochvaluje si sokolovský kouč.

Ve středu hraje Baník na severní Moravě, na ledě nováčka ze Šumperka. Druhý den hraje ve Frýdku-Místku a v sobotu hostí dalšího nováčka z Vrchlabí.