Sokolov zdolal hokejisty Pardubic v prodloužení, rozhodl Vracovský

Sokolov předvedl výborný vstup do zápasu. Martin Weinhold našlápl ve středním pásmu, krásně si prohodil obránce a dostal se sám před Kloučka, kterého v čase 1:33 přesnou střelou překonal – 0:1.

Na začátku 6. minuty dostal Baník možnost početní výhody, která se mu moc nevydařila, a navíc v jejím závěru dokonce inkasoval, protože v čase 7:00 Hrádek využil přesné přihrávky a srovnal na 1:1.

K vidění pak byla pasáž, ve které se ani jeden z týmu nedostal do žádné větší šance. Baníkovci si ještě do konce první třetiny vzali vedení zpátky díky Kverkovi, který v čase 17:26 v pádu dostal puk za Kloučkova záda – 1:2.

Vstup se sokolovským povedl i do druhé třetiny. Tomáš Rohan vybojoval za brankou puk, poslal ho na brankoviště na volného Lukáše Stehlíka, kterému střela z první sice úplně nesedla, ale v čase 21:57 nakonec skončila v brance Kloučka – 1:3.

Ani ne o minutu později však musel za záchrannou brzdu zatáhnout Vodička a nařízené trestné střílení proměnil v čase 22:40 přesnou střelou svým druhým gólem v zápase Zeman – 2:3.

Ve 29. minutě to zkoušel přes obránce Jurčík, ale jeho střelu dokázal domácí brankář vyrazit ramenem. Velkou šanci na vyrovnání měl ve 33. minutě při přesilové hře Herčík, jenže Michajlov dokázal jeho zakončení pokrýt betonem. V čase 38:19 předvedl své rychlé ruce Machač, který se protáhl po pravé straně a dokázal najít mezeru mezi betony Michajlova – 3:3.

Ve 43. minutě vyzkoušel pozornost Kloučka Osmík, ale domácí brankař jeho pokus pokryl. O minutu později to zkoušel Zadražil, jenže svojí střelou našel jen Kloučkův Beton. V 51. minutě se dostali do přečíslení Herčík s Endálem, ale žádné větší ohrožení branky Michajlova z toho nebylo. V 56. minutě dostal puk mezi kruhy, srovnal si ho na střelu, ale Michajlov Baník podržel. Na konci základní hrací doby hrálo Dynamo přesilovou hru, ve které se dostalo do tlaku, ale baníkovci oslabení ubránili a dostali zápas do prodloužení.

O druhém bodu pro Sokolov rozhodl v prodloužení v čase 61:58 Tomáš Vracovský - 3:4.