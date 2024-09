Sokolovské hokejisty nasměřoval k výhře Kofroň, jedna z posil z Varů

„Věděli jsme, že na start soutěže nás čeká velmi ofenzivně silný soupeř, což prokázal v přípravě i v utkání. Šli jsme do utkání s jistou taktikou a hráči se jí snažili maximálně plnit. Dostávali jsme se občas pod velký tlak, ale zvládli jsme to i díky brankáři Hamalčíkovi a dobrému obětavému výkonu. To nám přineslo kýžené body, i když se k nám přiklonilo štěstíčko. Asi jsme nebyli lepším, ale spíše šťastnějším týmem,“ zhodnotil utkání sokolovský trenér Tomáš Mariška.

Domácí Stadion dostal v čase 11:56 do vedení v početní výhodě Jan Bernovský, ale za necelé tři minuty odpověděl také v přesilovce Tomáš Vracovský. Po 88 sekundách druhé třetiny vrátil Litoměřicím náskok Petr Hauser, ale v 26. minutě Kofroň vyrovnal a v čase 52:12 i rozhodl.

Právě Kofroň je jednou ze sedmi posil Sokolova, která v rámci spolupráce s extraligovými Karlovými Vary doplnila před sezonou prvoligovou soupisku Baníku. Vedle něj to jsou ještě brankář Vladislav Habal, obránce David Tureček a útočníci Ľubomír Kupčo, Otakar Šik, Jan Kern a Ondřej Procházka. Všechno hráči, kteří prostředí v Sokolově už dobře znají. Do úvodního utkání měl Baník navíc k dispozici i Adama Rulíka.

„Jak již jsme avizovali, tak na základě naší dohody o spolupráci s Karlovými Vary jsme měli v průběhu přípravy již tři hráče v našem tréninkovém kádru, kteří s námi absolvovali velkou část přípravy. To byl Lubo Kupčo, Ota Šik a Honza Kern. Teď po určitých zdravotních problémech a konci přípravy se k nám do tréninkového kádru těsně před startem Maxa ligy připojili David Tureček a David Kofroň s Ondřejem Procházkou. Věříme, že spolupráce bude přínosná pro obě strany a pomůže nám i Karlovým Varům k co nejlepším výsledkům v nové sezoně,“ vysvětlil pro klubový web Baníku kouč Mariška.

Spoléhat a házet zodpovědnost jen na hráče z Karlových Varů ovšem trenér Sokolova nechce. „Myslím si, že i naši hráči mají vysokou kvalitu a budou předvádět co nejlepší výkony v soutěži. Chceme spoléhat na týmový výkon, takže to nebude o jednotlivcích. Věřím ale, že spolupráce s Karlovými Vary nám zvýší konkurenceschopnost v týmu,“ doplnil Mariška.

Na domácím ledě čeká jeho tým premiéra ve středu, kdy od 18. 00 hodin přivítá Zlín.