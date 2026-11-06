„800 zápasů je zadostiučinění za to, co jsem hokeji věnoval. Už odmala, když jsem začínal v Průvan aréně,“ zmínil ještě nezastřešený litoměřický stadion, který se na současnou Kalich Arenu proměnil v roce 2010. „Je krásné, že se mi to povedlo dosáhnout právě v domácím klubu.“
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Čtyřiatřicetiletý zadák zvládl v první lize 801 zápasů ve čtyřech klubech, dal 53 gólů, na 191 přihrál. „První utkání si vybavuji, kluci se mě na to ptali v šatně. Bylo to v Hradci Králové patnáct let zpátky,“ nezapomněl na září 2011.
Stejně jako zkrásněl stadion, zkrásněl i litoměřický Stadion. „Doba se změnila stejně jako celá zdejší organizace. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že budeme hrát v popředí tabulky a vychovávat talenty pro Spartu, Liberec a další kluby, byl bych strašně šťastný. My hráli spodek, maximálně střed tabulky a nikdo si tenkrát nedokázal představit, že bychom byli nahoře a dostali se třikrát v řadě do semifinále,“ připomněl Smetana poslední historické úspěchy.
Přišly i díky spolupráci se Spartou, jejíž farmou se kališníci stali. Ale jak upozorňuje Smetana, samo to z nebe nespadlo.
„Lidi to tady dělají skvěle, jsou pokorní a pracovití. Organizace je zdravá od mládeže,“ cítí rodák zpod Radobýlu. „Myslím, že se blýská na lepší časy. Samozřejmě nemůžeme mluvit o postupu, což všichni víme, všichni si to uvědomujeme. Ale noví kluci odvádějí maximum za klub a není jim to jedno. Jako odchovance mě to hřeje na srdci ze všeho nejvíc.“
Smetana má i 12 extraligových čárek za Kladno a Kometu, chystá se však sbírat další prvoligové.
„Doufám, že jich bude ještě víc, někde vzadu mám milník, na který bych chtěl dosáhnout. Nechám si ho pro sebe,“ pomlčel do klubové kamery, ale pak přece jen přiznal: „Tisícovka by byla pěkná.“
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Troufl by si na prvoligového rekordmana, nesmrtelného jihlavského kapitána Tomáše Čachotského? Čtyřiačtyřicetiletý nezmar už zapsal 1 068 startů a kupí další a další.
„Já bych chtěl zvládnout tu tisícovku. Když budu zdravý a budu na ledě k něčemu, byl bych rád,“ svěřil se Smetana, prvoligový šampion se Vsetínem z roku 2024. Teď už druhou sezonu působí v Litoměřicích, kam se vrátil po šesti letech. „Říká se v nejlepším přestat, aby člověk nebyl marný a neudělal si špatné jméno. Sám poznám, kdy bude čas. Když mě v Litoměřicích budou chtít, budu sbírat sezonu po sezoně.“
Finálová věta Smetanovy symfonie ještě nezazněla.