Zbídačený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Petr Bílek
  20:46
Oblíbenec ústeckých fanoušků je zpátky na střídačce hokejového Slovanu, ale spíš než na mávnutí kouzelným proutkem to vypadá na těžkou šichtu. Obnovená premiéra Miroslava Macha skončila dalším debaklem Ústí nad Labem ve druhé lize – 1:7 s Vrchlabím. K ruce je Machovi i legendární kouč Vladimír Růžička.
Asistent trenéra kladenských hokejistů Miroslav Mach.

Asistent trenéra kladenských hokejistů Miroslav Mach. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...
Michal Trávníček a trenér Miroslav Mach na tréninku Ústí nad Labem.
Michal Trávníček a trenér Miroslav Mach na tréninku Ústí nad Labem.
Miroslav Mach si vybíjí frustraci z výkonu ústeckých hokejistů.
24 fotografií

„Podali jsme strašně špatný výkon. Budeme se muset hodně zlepšit, abychom byli v soutěži konkurenceschopní,“ poznal Mach během sobotního domácího zápasu.

Přestože dává hlavu do pomyslné oprátky, neváhal, když jej oslovili: „Ústí mám v srdci, dlouho jsem ho trénoval, chci pomoct. V klubu jsou lidi, které jsem tam potkával už v roce 2014. I když byla krize, zůstali. Vláďa Evan, Honza Čaloun. I kvůli nim jsem zpátky.“

Kdysi extraligový Slovan je zatím za otloukánka. V tabulce dře dno, je poslední s pouhými dvěma body za vítězství v prodloužení 4:3 v derby nad Děčínem. Jinak sčítá prohry – je jich už deset – a většinou vstřebává výprasky. Nejdůstojnější porážky byly o tři góly, největší fiaska o jedenáct a devět branek s Havlíčkovým Brodem a Milevskem.

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Poslední duel s Vrchlabím se k nim přiřadil, soupeř vedl už za šest minut o dva góly a bylo hotovo. „Pro nás to byla lekce z produktivity. Vrchlabí své šance využilo, my ty své bohužel ne,“ litoval Mach. „Čtyři nebo pět gólů jsme jim darovali.“

Kouč si uvědomuje, že jeho mise bude těžká. Ne-li impossible? „Nějaké věci máme dobré, nějaké šílené. Nebylo to sice o třídu, ale máme nezkušené hráče. A když proti nám nastoupí mazáci z Vrchlabí, vypadá to, že rozdíl je drtivý. Podrží puk, přihrají si. Když ale každému na pět gólů nahrajeme, tak spadneme,“ mluví Mach bez skrupulí.

Trenérský bouřlivák, který je spjatý i s Kladnem, se do města na Labi vrací jako bumerang. Jeho ústecký majstrštyk se datuje na jaro 2016 a senzační vyřazení právě Kladna ve čtvrtfinále první ligy. Přitom už tehdy se Slovan potýkal se zásadními ekonomickými problémy.

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Mach je zpět, finanční potíže přetrvaly. Klub před krachem v létě zachránili díky utaženým opaskům a amatérskému režimu olympijský šampion Jan Čaloun a krizový manažer Jaroslav Linet, který si i stoupl na střídačku. Teď ho v roli kouče vystřídal Mach, svůj první trénink vedl teprve v pátek. Linet s Čalounem zůstávají ve sportovním úseku.

Slovan v číslech

...po 11 kolech je ve druhé lize poslední
...má dva body za jednu výhru, deset zápasů prohrál
...skóre je hrozivé, 12:66

„V amatérském režimu jsem trénoval už v Příbrami, pro mě to není nic neznámého,“ nebojí se Mach. Učí tělocvik v Kladně na základní škole, do Ústí bude dojíždět.

K ruce má kapitána olympijských vítězů a trenéra dvojnásobných mistrů světa Vladimíra Růžičku. „Chodí na tréninky, na zápasy ne, ale dívá se v televizi a konzultujeme to,“ prozradil Mach. „Pomáhá mi to, víc očí víc vidí. Zatím se na střídačku nechystá, ale uvidíme, co bude dál. V pondělí vedou trénink s Čalim, musí se udělat kondice, ta je špatná. Pracuje se i na taktických věcech.“

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Podle Macha, který figuroval rovněž coby asistent u kladenských Rytířů v extralize, se shání posily. „Věřím, že se zachráníme, jinak bych sem nechodil. Viděl jsem v týmu bojovnost, obětavost, kluci padali do střel. Něco v mužstvu je, akorát to z něj dostat...“

Poslední celek tabulky sestoupí do krajského přeboru. Za předposlední Kadaní zaostává Slovan o pět bodů. Jejich vzájemný zápas na ústeckém ledě skončil v říjnu vítězstvím hostů 5:1.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

2. listopadu 2025  14:45,  aktualizováno  20:11

Řepík oslavil jubileum gólem: Série výher byla potřeba, snad už půjdeme jen nahoru

Vydřela vítězství nad Litvínovem, tři body si přivezla z Vítkovic i z Olomouce. A před první pauzou v extraligovém programu natáhla hokejová Sparta šňůru bez porážky na čtyři zápasy. „Nálada se...

2. listopadu 2025  19:45

