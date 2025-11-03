Zbídačený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

„Podali jsme strašně špatný výkon. Budeme se muset hodně zlepšit, abychom byli v soutěži konkurenceschopní,“ poznal Mach během sobotního domácího zápasu.
Přestože dává hlavu do pomyslné oprátky, neváhal, když jej oslovili: „Ústí mám v srdci, dlouho jsem ho trénoval, chci pomoct. V klubu jsou lidi, které jsem tam potkával už v roce 2014. I když byla krize, zůstali. Vláďa Evan, Honza Čaloun. I kvůli nim jsem zpátky.“
Kdysi extraligový Slovan je zatím za otloukánka. V tabulce dře dno, je poslední s pouhými dvěma body za vítězství v prodloužení 4:3 v derby nad Děčínem. Jinak sčítá prohry – je jich už deset – a většinou vstřebává výprasky. Nejdůstojnější porážky byly o tři góly, největší fiaska o jedenáct a devět branek s Havlíčkovým Brodem a Milevskem.
|
Poslední duel s Vrchlabím se k nim přiřadil, soupeř vedl už za šest minut o dva góly a bylo hotovo. „Pro nás to byla lekce z produktivity. Vrchlabí své šance využilo, my ty své bohužel ne,“ litoval Mach. „Čtyři nebo pět gólů jsme jim darovali.“
Kouč si uvědomuje, že jeho mise bude těžká. Ne-li impossible? „Nějaké věci máme dobré, nějaké šílené. Nebylo to sice o třídu, ale máme nezkušené hráče. A když proti nám nastoupí mazáci z Vrchlabí, vypadá to, že rozdíl je drtivý. Podrží puk, přihrají si. Když ale každému na pět gólů nahrajeme, tak spadneme,“ mluví Mach bez skrupulí.
Trenérský bouřlivák, který je spjatý i s Kladnem, se do města na Labi vrací jako bumerang. Jeho ústecký majstrštyk se datuje na jaro 2016 a senzační vyřazení právě Kladna ve čtvrtfinále první ligy. Přitom už tehdy se Slovan potýkal se zásadními ekonomickými problémy.
Mach je zpět, finanční potíže přetrvaly. Klub před krachem v létě zachránili díky utaženým opaskům a amatérskému režimu olympijský šampion Jan Čaloun a krizový manažer Jaroslav Linet, který si i stoupl na střídačku. Teď ho v roli kouče vystřídal Mach, svůj první trénink vedl teprve v pátek. Linet s Čalounem zůstávají ve sportovním úseku.
Slovan v číslech
...po 11 kolech je ve druhé lize poslední
„V amatérském režimu jsem trénoval už v Příbrami, pro mě to není nic neznámého,“ nebojí se Mach. Učí tělocvik v Kladně na základní škole, do Ústí bude dojíždět.
K ruce má kapitána olympijských vítězů a trenéra dvojnásobných mistrů světa Vladimíra Růžičku. „Chodí na tréninky, na zápasy ne, ale dívá se v televizi a konzultujeme to,“ prozradil Mach. „Pomáhá mi to, víc očí víc vidí. Zatím se na střídačku nechystá, ale uvidíme, co bude dál. V pondělí vedou trénink s Čalim, musí se udělat kondice, ta je špatná. Pracuje se i na taktických věcech.“
|
Podle Macha, který figuroval rovněž coby asistent u kladenských Rytířů v extralize, se shání posily. „Věřím, že se zachráníme, jinak bych sem nechodil. Viděl jsem v týmu bojovnost, obětavost, kluci padali do střel. Něco v mužstvu je, akorát to z něj dostat...“
Poslední celek tabulky sestoupí do krajského přeboru. Za předposlední Kadaní zaostává Slovan o pět bodů. Jejich vzájemný zápas na ústeckém ledě skončil v říjnu vítězstvím hostů 5:1.