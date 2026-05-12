Slovan může do druhé ligy, šéfem i koučem je Čaloun: Bude kvapík sehnat peníze

  16:56
Svitla naděje, že ústecký hokej se nebude nedůstojně trápit v krajské lize. Výkonný výbor hokejového svazu v úterý nabídl Slovanu a konkrétně jeho šéfovi Janu Čalounovi místo ve druhé lize, neboť Strakonice jako vítěz kvalifikace účast vzdaly.
Trenér a jednatel Jan Čaloun při besedě s fanoušky Slovanu Ústí nad Labem. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Pro nás je to situace, která je na zvážení,“ řekl ústecký patriot. „Budeme o tom přemýšlet a rozhodneme se do konce května. A to na základě ekonomické situace, jaká bude. Musíme se na to připravit.“

Doteď se Slovan chystal na krajský přebor, který mohl být i mezinárodní s přesahem do Německa. Nakonec by sestupovat nemusel.

„Byl jsem v kontaktu s jádrem týmu, kluci chtěli pomoct i z kraje zpátky do druhé ligy,“ prozradil olympijský vítěz z Nagana. „Sezonu v kraji odehrajete za 400–500 tisíc korun, na postupový kraj je potřeba milion a půl až dva. Zvažovali jsme, jakou variantu zvolit, protože sehnat partnery pro nejnižší soutěž není vůbec jednoduché,“ objasnil bývalý vynikající kanonýr.

Nyní musí přehodit kormidlo a shánět peníze na vyšší soutěž. Výkonný výbor svazu poslal na klub oficiální vyjádření, v němž stojí, že „HC Slovan Ústí nad Labem je oprávněn podat přihlášku do soutěže druhá liga ČR ve stanovené lhůtě.“ Termín vyprší k poslednímu květnu.

„Musíme oslovit co nejvíce partnerů a zajistit sezonu ve druhé lize. Nejsem v tom sám, to by jeden člověk nezvládl, ale jsou tu lidi, kteří klubu chtějí pomoct a pomáhají,“ děkuje Čaloun. „Pro nás je to určitě zajímavé. Jsem malinko překvapený, myslel jsem si, že Strakonice budou druhou ligu hrát. Na druhou stranu to je dobrá zpráva pro fanoušky a město Ústí nad Labem. Uděláme maximum, abychom to zvládli.“

Druholigová místenka by otevřela i cestu k třímilionové dotaci od města. „Zůstala by tedy i na rok 2027, pokud sen něco nezmění.“

Finišem minulého ročníku provedl Slovan legendární trenér Vladimír Růžička, teď se týmu ujímá sám Čaloun. „Přebírám kompletně všechno, budu ve více funkcích,“ prozradil bývalý hráč NHL či finské ligy. „Alfa a omega je ekonomická stránka a rozpočet. Bude to kvapík, plno schůzek. Až budeme vědět, kolik bude peněz, můžeme řešit hráče. Spíš to vidím na záchranářskou sezonu, budu realista.“

