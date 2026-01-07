Slavii stačil k vítězství jediný zásah. První ligu vede už o deset bodů

Vedoucí Slavia si připsala šestou výhru z posledních osmi zápasů. Jedinou branku vstřelil v čase 29:53 v oslabení tří proti pěti Milan Čermák, který se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a z pravého kruhu překonal Štěpána Lukeše. Jeho protějšek Tomáš Pavelka udržel potřetí v sezoně čisté konto. Piráti prohráli čtvrtý z uplynulých pěti utkání.
Jihlava utrpěla pátou porážku z posledních pěti utkání. Na plný bodový zisk obhájce triumfu v druhé nejvyšší soutěži čeká dokonce už šest utkání. Dukla sice vedla 2:0 i 3:1, ale v 57. minutě snížil Martin Nášel a 35 sekund před koncem základní hrací doby zařídil prodloužení Jan Süss. Vítěznou branku v rozstřelu si připsal Antonín Pechanec. Za hosty dvakrát skóroval Matouš Menšík. Zubři potvrdili formu šestou výhrou z posledních sedmi utkání.
Čtvrté Litoměřice zvítězily v Táboře 1:0 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 62:27 obránce Jiří Suhrada. Gólman Martin Michajlov vychytal čtvrtou nulu v ročníku. Stadion oslavil třetí vítězství z posledních čtyř duelů. Nováček Tábor prohrál poprvé po sérii čtyř výher.
Třetí výhrou z uplynulých čtyř zápasů si polepšil na 11. místo Zlín, který doma zdolal Třebíč 2:1. V 47. minutě zajistil Beranům zisk tří bodů útočník Petr Holík. Horácká Slavia musela strávit čtvrtou prohru v řadě.
|
Slavia jasně podtrhla vedení první ligy, ze dna se odlepil Zlín
O skóre před Zlínem jsou desáté Pardubice B, které vyhrály ve Vsetíně 3:1. Všechny branky padly ve druhé třetině, kdy domácí nejdříve odpověděli na úvodní gól soupeře trefou Víta Jonáka v přesilovce. V 32. minutě ale v početní výhodě vrátil záložnímu týmu Dynama náskok Lukáš Žalčík a v oslavení dovršil skóre Robin Kaplan. Pardubice B vyhrály potřetí za sebou. Pro Valachy to byla teprve druhá prohra z minulých sedm duelů.
Frýdek-Místek zabral po čtyřech porážkách bez jediného zisku. Ve 26. minutě rozhodl o výhře 2:1 Jakub Ižacký. Středočeši se podruhé za sebou představili venku a nebodovali stejně jako v neděli při porážce v Chrudimi s Pardubicemi B bojujícími o záchranu (1:4).
Poruba se vrátila do hry poprvé od 29. prosince, kdy doma zdolala Slavii 6:4. Ale nenavázala na to a prohrála čtvrtý z posledních pěti duelů. Nestačilo jí ani vedení 4:2. Sokolov ještě ve druhé třetině vyrovnal a ve 46. minutě dovršil obrat Jan Dalecký. Baník se radoval po dvou duelech bez bodu.
24:50 Jonák (Rob, Slováček)
23:02 Fiala (Chabada)
31:01 Žálčík (Hrníčko, Nedbal)
39:26 Kaplan (Rákos)
Honzík (Svoboda) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Staněk (A), Dujsík, Marcel, Hryciow – Rob (A), Jonák (C), Jandus – Šmerha, Prokeš, M. Novák – E. Pospíšil, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – Valtonen.
Vondraš (Matěcha) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Švec – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Formánek, Hrníčko, Pochobradský – Žálčík, Urban, Pekař – Kalužík, Fiala, Pavlata – Rouha.
Rozhodčí: Horák, Gebauer – Vašíček, Kráľ
Počet diváků: 1942
62:27 Suhrada (F. Novák, Kuťák)
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Srdínko, Benda, Bernad, Suchánek (A), Kříž, Piegl, Cícha – T. Doležal, Pech (C), Hruška – Valský, Červený, Jungwirth – Karabáček, Dančišin, Machala – Weinhold, Babka, Hubata.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), Vandas, Smetana (A), Pavlák, Tomov, J. Tůma – Bernovský, Kuťák (C), Plos – Lang, Kern, Costa – Jelínek, Hujer, Hrabík – R. Chlán, Žmola, F. Novák.
Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Sýkora, Teršíp
Počet diváků: 1972
09:01 Byrtus (Ostřížek, Klimek)
25:12 Ižacký (Střondala, Rašner)
12:13 Vlach (Veselý, P. Moravec)
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec, Byrtus, Hrbas, Průšek, Rašner, Teper (A), Volas, Haman – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kozlík, Macháček, Svačina – Cedzo, Střondala, Ižacký – Matiaško, Tyczynski, Ramik.
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Čech, A. Adamec, Černohorský – Haas, Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – P. Král, Pajer, Pokorný – Šimek.
Rozhodčí: Obadal, Šudoma – Zídek, Komínek
Počet diváků: 487
06:10 Marosz (Razgals, Gegeris)
08:16 Roman (Mrázek, Lundgren)
11:38 Razgals (Bartko)
31:40 Mikyska (Prčík, Lundgren)
08:59 Číp (Dalecký)
13:16 Krežolek (Pinkas)
36:46 Kupčo (T. Knotek, Lindelöf)
37:27 Klejna (Janata, M. Váňa)
45:29 Dalecký (Číp)
Kavan (Pařík) – Bartko, Ježek (A), Nilsson, Žůrek, Younan, Gutwald, Prčík – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – Gřeš, Vachovec (A), Berisha – Sloboda, Mikyska, Lundgren – Zduba.
Habal (Stuchlík) – Klejna, Lindelöf, Šedivý, Pulpán (C), Pinkas, Rohan (A), Nedelka – Číp, Dalecký (A), Krežolek – Osmík, T. Knotek, Vracovský – Vrhel, M. Váňa, Kupčo – Janata, M. Adámek, Šlechta.
Rozhodčí: Pilný, Bernát – Bohuněk, Brož
Počet diváků: 517
29:53 Čermák (Holý)
Lukeš (Vay) – Baláž, Krutil, Kadeřávek, Hejda, T. Žižka, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Kratochvíl, P. Chlán (A), Ouřada – Tadeáš Svoboda, Forsblom, Badinka – Sklenář, Koblížek, Havelka.
Pavelka (Ebenstreit) – Perčič, Gaspar (A), Holý (C), Š. Havránek, F. Kočí, Hrdinka, Stejskal – Kružík, Polák, Šťovíček – Gricius, Přikryl, Matěj Beran – Holejšovský, Čermák, Trunda – Berka, Tichý.
Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Belko, Maňák
Počet diváků: 1584
19:50 Šlahař (Köhler)
46:08 Holík (Paukku, Riedl)
32:07 Malý (Vodný, Tureček)
Huf (21. Čiliak) – Aubrecht, Veber, Štibingr, Ondračka, Riedl (A), A. Salonen, Talafa – Holík (C), Říčka, Válek – Paukku, Heš, Šlahař – Sadovikov, Kordule, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Köhler – Vaculík.
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, Furch, E. Mareš, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Tomáš Svoboda, Michálek – Vodný (A), Malý, Tecl – V. Brož, Kuba, Bednařík – Jaša.
Rozhodčí: Tomáš Cabák – Filip Vrba, Matěj Bartoň – Jaroslav Peluha
Počet diváků: 1531
44:35 J. Hanák (L. Adámek, Hradil)
56:45 Nášel (Süss, M. Tomeček)
59:25 Süss (L. Adámek, Krisl)
Pechanec
11:12 Menšík (A. Beran)
18:17 Menšík (Čachotský)
49:09 Štefančík (Jáchym, Strejček)
Švančara (Němeček) – Krisl, Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Nášel, M. Tomeček, Süss – Březina, Pechanec, Indrák – Hradil, J. Hanák, L. Adámek – David Dobša, Zembol, Boltvan – Koudela.
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček, Bilčík – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Jáchym, Burkov – Rachůnek, T. Havránek, Štefančík – Jiránek, Toman, Chvátal.
Rozhodčí: Zavřel, Valenta – Mikšík, Otáhal