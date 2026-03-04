Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Autor: ,
  11:23
Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment šedesátiprocentní podíl. Dosavadní vlastník dvojnásobného extraligového mistra Stanislav Tichý si ponechal 30 procent a Jiří Vlasák 10 procent. Momentálně prvoligová Slavia o tom informovala v tiskové zprávě.

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem Štěpánem Havránkem. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

„Těším se na spolupráci a další rozvoj klubu. Mým cílem je Slavii pomoci především zázemím a stabilitou, aby se mohla soustředit na sportovní úspěchy. Věřím, že se nám podaří co nejlépe uspět v nadcházejícím play off Maxa ligy,“ uvedl Kucharzyk.

Slavia opustila extraligu po sezoně 2014/15, kdy neuspěla v baráži. Od té doby působí v druhé nejvyšší domácí soutěži. V aktuálním ročníku pražský klub poprvé vyhrál základní část a zajistil si přímý postup do čtvrtfinále, do kterého vstoupí v neděli proti dosud neznámému soupeři.

„Vstup Jozefa Kucharzyka vnímám jako velmi důležitý krok pro budoucnost Slavie. Klub má jasný směr a kontinuitu, kterou chceme zachovat. I nadále budu Slavii řídit jako předseda představenstva a zodpovídat za její chod,“ řekl Tichý.

Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?

Kromě titulů z let 2003 a 2008 získala Slavia v hokejové extralize i tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zlín vs. Pardubice BHokej - 2. kolo - 4. 3. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
4. 3. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
K. Vary vs. KometaHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:K. Vary vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.10
  • 4.11
  • 2.93
Litvínov vs. TřinecHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Litvínov vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 4.43
  • 4.81
  • 1.59
Sparta vs. KladnoHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 1.66
  • 4.49
  • 4.27
Vítkovice vs. PardubiceHokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Vítkovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.52
  • 4.20
  • 2.35
Liberec vs. Hradec Kr.Hokej - 51. kolo - 4. 3. 2026:Liberec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
4. 3. 18:00
  • 2.24
  • 3.60
  • 2.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově

Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš...

4. března 2026  9:20

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  8:24

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladenský brankář Adam Brízgala

Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...

4. března 2026  8:23

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy...

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase...

3. března 2026  23:11

Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy

Čárový rozhodčí Vít Lederer padá kontaktu s Miguëlem Tourignym z Pardubic.

Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...

3. března 2026  19:19

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývají poslední dvě kola. A pořád je o co hrát. O automatickou účast ve čtvrtfinále, o postup do play off. Jasno o konečném umístění po základní části mají jen první Pardubice a poslední Litvínov....

3. března 2026  16:50

Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k...

3. března 2026

Formát 3 na 3 se navzdory kritice nemění. Je to nejlepší varianta, vzkázal šéf IIHF

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Řešilo se to už během olympijských her v Miláně a později se debaty ještě zintenzivnily. Téma prodloužení na mezinárodních turnajích v současnosti rezonuje světovým hokejem, a to především kvůli...

3. března 2026  14:30

Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu v utkání s Los Angeles.

Formu z posledních dnů ještě vylepšil, proti Los Angeles zazářil při triumfu Colorada 4:2 hned třemi body. Díky nim si hokejista Martin Nečas ve statistikách vyrovnal osobní maximum v sezoně v jednom...

3. března 2026  12:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.