Slavia vyhrála ve Vsetíně po nájezdech a dál vede první hokejovou ligu o bod

Autor:
  21:45
Slavia Praha zvítězila ve 48. kole první hokejové ligy na ledě Vsetína 2:1 po samostatných nájezdech a drží se tak dál s jednobodovým náskokem v čele tabulky. Pražané v sobotu na Lapači ukončili sérii pěti zápasů bez výhry. Druhý Kolín, který ve středu zdolal lídra soutěže po nájezdech, stejným způsobem porazil i třetí Jihlavu.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Hokejisté Kolína potvrdili výbornou formu, vyhráli desáté z posledních jedenácti utkání. Stejně jako ve středu proti Slavii rozhodl zápas nájezd Pavla Musila. Jihlava prohrála potřetí za sebou a na vedoucí Slavii ztrácí čtyři body.

Litoměřice prohrály v Porubě s posledním celkem tabulky 4:7. Stadion je pátý, ale z posledních sedmi utkání získal pouze dva body, navíc venku nezvítězil od 16. prosince. Ostravané se přiblížili předposlednímu Chomutovu, který prohrál 1:3 se Zlínem, na rozdíl dvou bodů.

Pátou výhru v řadě vybojovala rezerva Pardubic, která v prodloužení zvítězila nad Sokolovem. Dynamo se tak stále drží na šestém místě, na sedmý Tábor má náskok dvou bodů. Jihočeši prohráli 1:5 s devátým Frýdkem-Místkem, který v posledních zápasech táhnou stříbrní medailisté z juniorského mistrovství světa Matěj Kubiesa a Petr Sikora.

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 16:00
Poruba : HC Stadion Litoměřice 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
Góly:
00:33 Haman (Gegeris, Marosz)
09:35 Marosz (Razgals, Nilsson)
18:44 Toman (Šoustal, Marosz)
38:27 Toman (Sloboda, Šoustal)
43:12 Gutwald (Mrázek, Kotala)
54:57 Razgals (Marosz, Gegeris)
59:03 Mikyska
Góly:
05:46 Jelínek (Ton, Suhrada)
25:57 Plos (Benda, Jiří Pospíšil)
37:35 Ton (Jelínek, J. Tůma)
55:56 Lisler (Tomov, Kuťák)
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Žůrek, Haman, Nilsson, Ježek (A), Gutwald – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Sloboda, Toman, Šoustal – Matěj Svoboda.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Costa, Kuťák (C), Lisler – Ton, Kern, Jelínek – Bareš, M. Vitouch, Hrabík – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Lang.

Rozhodčí: Šír, Jaroš – Kráľ, Maňák

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Slavia Praha 1:2N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
07:56 Šmerha (Stříteský)
Góly:
47:33 Kružík (Trunda, Průžek)
Trunda
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Hryciow, Dujsík, Ďurkáč, Staněk, Srdínko – Rob, Klhůfek, Jonák – Šmerha, M. Novák, Dvořáček – Jandus, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – E. Pospíšil.
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Š. Havránek, Holý, Gaspar, Tomka, Tittl, Perčič, Kříženecký – Kružík, Trunda, Průžek – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Havrda, Přikryl, Berka – Holejšovský, Slavíček, Šindelář.

Rozhodčí: Grygera, Šudoma – Zídek, Rakušan

Počet diváků: 2772

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : SK Horácká Slavia Třebíč 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Góly:
54:00 Lundgren (Pechanec, Zdráhal)
Góly:
15:17 Tecl (L. Vandas, Vodný)
16:03 Bittner (Dočekal, V. Brož)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Svozil – Fronk, M. Tomeček, M. Ryšavý – Březina, Pechanec, Indrák – Lundgren, Süss, Ministr – Hradil, J. Hanák, Nášel – Mácha.
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, L. Vandas, Port, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – V. Brož, Kuba, Jaša.

Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Bohuněk, Brož

Počet diváků: 1007

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 16:00
SC Marimex Kolín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:1N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
05:44 Berger (A. Adamec, Pokorný)
Musil
Góly:
47:08 Lhoták (Cachnín, Burkov)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Čech, Aubrecht, Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Marha – Veselý, Pajer, Gardoň – Zvagulis, Skořepa (C), Dlouhý (A) – A. Adamec, Pokorný, Berger.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Strejček (A), Dlapa, Bukač, Ozols, Chvátal, Krenželok, Bilčík – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – T. Havránek, Pořízek, Jiránek.

Rozhodčí: Radek Wagner, Jakub Valenta – Petr Maštalíř, Jakub Dědek

Počet diváků: 3172

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 17:30
Piráti Chomutov : RI Okna Berani Zlín 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly:
41:11 M. Tůma (Baláž, Forsblom)
Góly:
23:25 Válek (Ondračka, Šlahař)
42:57 Rachůnek (A. Salonen, Holík)
57:44 Paukku (Sedláček, Köhler)
Sestavy:
Jekel (12. Vay) – Baláž, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Jenáček, Havel, Ulrych (C) – Coskey (A), P. Chlán, Maštalířský – Gajda, Badinka, Kratochvíl – M. Tůma, Forsblom, Sklenář – T. Žižka, Koblížek, Havelka.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Brůna, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Maciaś – Šlahař, Heš, Válek – Kordule, Sadovikov, Hauser – Říčka, Sedláček (A), Paukku – Köhler.

Rozhodčí: Květoň, Hacaperka – Jindra, Teršíp

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Baník Sokolov 3:2P (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Góly:
11:08 Macek (Tvrdík, Jevtěchov)
43:13 Nedbal (Rákos, Švec)
60:28 Rohlík (Herčík, Chabada)
Góly:
20:51 Csamangó (Osmík, M. Kočí)
38:11 Sapoušek (Vracovský)
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Herčík, Urban, Rohlík – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Kalužík, Jevtěchov, Macek – Pavlata, Rouha, Štěpánek.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Šedivý, M. Kočí, Pinkas, Pulpán (C), Rohan (A), Nedelka – Krežolek, Sapoušek, T. Knotek – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, M. Váňa, Vrhel – Šlechta, M. Adámek, Varvařovský.

Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Polák, Pěkný

Počet diváků: 1893

Maxa liga
48. kolo 14. 2. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Tábor 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
Góly:
08:14 Sikora
08:40 Střondala (Kalkis, Haas)
11:37 Průšek (Ižacký)
29:45 Ižacký (Svačina)
37:31 Kubiesa (Sikora, Průšek)
Góly:
47:59 Karabáček (Hruška)
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Volas, Byrtus – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina (A) – Kozlík, Sikora, Kubiesa – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Cícha, Plášil (A), Bernad, Kvasnička, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Matai – Valský, Mertl, Červený – Jungwirth, Handl, Dančišin – Babka, Zadražil, Všetečka – Karabáček.

Rozhodčí: Obadal, Cabák – Otáhal, Vašíček

Výsledky

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Premium
Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

14. února 2026  19:07

Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  14:03

Zlepšený výkon, pár hráčů ale propadlo. Čtenáři ocenili Kempného, selhal Kubalík

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Chvíli to vypadalo na ostudu, nakonec však čeští hokejisté zvládli nepřízně se vyvíjející zápas s Francií na olympijských hrách v Miláně zvrátit. Čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon národního týmu...

14. února 2026  8:44

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

13. února 2026  19:07

Bez gólu, bez radosti. České vlajky v Miláně brzy zplihly, hokejisté Kanadě nestačili

Zklamaný Michal Kempný po prohraném zápase s Kanadou. (12. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Sedíme vůbec v Miláně? Neocitli jsme se v Praze zpátky v roce 2024? Tak moc českým dojmem ve čtvrtek působila italská olympijská aréna. Vlajek byste se nedopočítali, dlouho před zápasem červenobílá...

13. února 2026  10:52

David Moravec junior: Bavila mě obrana, ale táta se naštval, a tak jsem útočník

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v...

Ví, že jeho jméno budí v Česku pozornost. „To, co dokázal taťka, se překonává těžko,“ říká David Moravec, dvacetiletý hokejový útočník brněnské Komety a syn dvojnásobného mistra světa i olympijského...

13. února 2026  9:49

USA začaly milánský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Němci porazili Dánsko

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dorazil se smířeným výrazem. Tušil, že o moc víc se v úvodním vystoupení na olympijském turnaji uhrát nedalo. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ poznamenal kouč českých hokejistů Radim...

12. února 2026  20:26

Nejtěžší zápas v životě? Padali jsme po držkách, nechali jsme tam vše, hlesl Šimek

Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Pot z Radima Šimka kapal, jako by zrovna vylezl ze sauny. Vyšťavený a zadýchaný. Jako by teprve zpracovával, co za zápas má právě za sebou. „No... co útok, to obrovská ofenzivní síla. Pro mě to byl...

12. února 2026  20:05

Francie - Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Čeští hokejisté mají před sebou druhé utkání olympijského turnaje. Jejich dalším soupeřem je Francie. Kdy a kde sledovat zápas živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

12. února 2026  19:59

