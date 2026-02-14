Slavia vyhrála ve Vsetíně po nájezdech a dál vede první hokejovou ligu o bod

Hokejisté Kolína potvrdili výbornou formu, vyhráli desáté z posledních jedenácti utkání. Stejně jako ve středu proti Slavii rozhodl zápas nájezd Pavla Musila. Jihlava prohrála potřetí za sebou a na vedoucí Slavii ztrácí čtyři body.
Litoměřice prohrály v Porubě s posledním celkem tabulky 4:7. Stadion je pátý, ale z posledních sedmi utkání získal pouze dva body, navíc venku nezvítězil od 16. prosince. Ostravané se přiblížili předposlednímu Chomutovu, který prohrál 1:3 se Zlínem, na rozdíl dvou bodů.
Pátou výhru v řadě vybojovala rezerva Pardubic, která v prodloužení zvítězila nad Sokolovem. Dynamo se tak stále drží na šestém místě, na sedmý Tábor má náskok dvou bodů. Jihočeši prohráli 1:5 s devátým Frýdkem-Místkem, který v posledních zápasech táhnou stříbrní medailisté z juniorského mistrovství světa Matěj Kubiesa a Petr Sikora.
00:33 Haman (Gegeris, Marosz)
09:35 Marosz (Razgals, Nilsson)
18:44 Toman (Šoustal, Marosz)
38:27 Toman (Sloboda, Šoustal)
43:12 Gutwald (Mrázek, Kotala)
54:57 Razgals (Marosz, Gegeris)
59:03 Mikyska
05:46 Jelínek (Ton, Suhrada)
25:57 Plos (Benda, Jiří Pospíšil)
37:35 Ton (Jelínek, J. Tůma)
55:56 Lisler (Tomov, Kuťák)
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Žůrek, Haman, Nilsson, Ježek (A), Gutwald – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Sloboda, Toman, Šoustal – Matěj Svoboda.
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Costa, Kuťák (C), Lisler – Ton, Kern, Jelínek – Bareš, M. Vitouch, Hrabík – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Lang.
Rozhodčí: Šír, Jaroš – Kráľ, Maňák
07:56 Šmerha (Stříteský)
47:33 Kružík (Trunda, Průžek)
Trunda
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Hryciow, Dujsík, Ďurkáč, Staněk, Srdínko – Rob, Klhůfek, Jonák – Šmerha, M. Novák, Dvořáček – Jandus, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – E. Pospíšil.
J. Pavelka (Ebenstreit) – Š. Havránek, Holý, Gaspar, Tomka, Tittl, Perčič, Kříženecký – Kružík, Trunda, Průžek – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Havrda, Přikryl, Berka – Holejšovský, Slavíček, Šindelář.
Rozhodčí: Grygera, Šudoma – Zídek, Rakušan
Počet diváků: 2772
54:00 Lundgren (Pechanec, Zdráhal)
15:17 Tecl (L. Vandas, Vodný)
16:03 Bittner (Dočekal, V. Brož)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Svozil – Fronk, M. Tomeček, M. Ryšavý – Březina, Pechanec, Indrák – Lundgren, Süss, Ministr – Hradil, J. Hanák, Nášel – Mácha.
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, L. Vandas, Port, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – V. Brož, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Bohuněk, Brož
Počet diváků: 1007
05:44 Berger (A. Adamec, Pokorný)
Musil
47:08 Lhoták (Cachnín, Burkov)
Soukup (Kasal) – Čech, Aubrecht, Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Marha – Veselý, Pajer, Gardoň – Zvagulis, Skořepa (C), Dlouhý (A) – A. Adamec, Pokorný, Berger.
A. Beran (Žukov) – Strejček (A), Dlapa, Bukač, Ozols, Chvátal, Krenželok, Bilčík – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – T. Havránek, Pořízek, Jiránek.
Rozhodčí: Radek Wagner, Jakub Valenta – Petr Maštalíř, Jakub Dědek
Počet diváků: 3172
41:11 M. Tůma (Baláž, Forsblom)
23:25 Válek (Ondračka, Šlahař)
42:57 Rachůnek (A. Salonen, Holík)
57:44 Paukku (Sedláček, Köhler)
Jekel (12. Vay) – Baláž, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Jenáček, Havel, Ulrych (C) – Coskey (A), P. Chlán, Maštalířský – Gajda, Badinka, Kratochvíl – M. Tůma, Forsblom, Sklenář – T. Žižka, Koblížek, Havelka.
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Brůna, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Maciaś – Šlahař, Heš, Válek – Kordule, Sadovikov, Hauser – Říčka, Sedláček (A), Paukku – Köhler.
Rozhodčí: Květoň, Hacaperka – Jindra, Teršíp
11:08 Macek (Tvrdík, Jevtěchov)
43:13 Nedbal (Rákos, Švec)
60:28 Rohlík (Herčík, Chabada)
20:51 Csamangó (Osmík, M. Kočí)
38:11 Sapoušek (Vracovský)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Herčík, Urban, Rohlík – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Kalužík, Jevtěchov, Macek – Pavlata, Rouha, Štěpánek.
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Šedivý, M. Kočí, Pinkas, Pulpán (C), Rohan (A), Nedelka – Krežolek, Sapoušek, T. Knotek – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, M. Váňa, Vrhel – Šlechta, M. Adámek, Varvařovský.
Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Polák, Pěkný
Počet diváků: 1893
08:14 Sikora
08:40 Střondala (Kalkis, Haas)
11:37 Průšek (Ižacký)
29:45 Ižacký (Svačina)
37:31 Kubiesa (Sikora, Průšek)
47:59 Karabáček (Hruška)
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Volas, Byrtus – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina (A) – Kozlík, Sikora, Kubiesa – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik.
Žajdlík (Málek) – Cícha, Plášil (A), Bernad, Kvasnička, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Matai – Valský, Mertl, Červený – Jungwirth, Handl, Dančišin – Babka, Zadražil, Všetečka – Karabáček.
Rozhodčí: Obadal, Cabák – Otáhal, Vašíček