Vrchlabí se dočkalo: začne tam, kde končilo přípravu. Na Slavii

„Je to zvláštní, ale tak to je,“ komentoval netradiční situaci manažer vrchlabského prvoligového nováčka Jiří Jakubec.

Vrchlabí vstoupí do prvoligové soutěže jako úplně poslední tým, všechny ostatní už mají sehráno od dvou do čtyř zápasů. Čtyři utkání měli k dnešnímu dni mít odehrána i Vrchlabští, ale pozitivní testy na covid-19 z doby před startem soutěže je odložily.

Dnes už je vše v pořádku a Vrchlabští se mohou věnovat tomu, co od sezony jako nováčci čekají. „Hlavně bychom byli rádi, kdyby se sezona odehrála. A pokud to tak bude, měli bychom v týmu mít kvalitu na to, abychom se dostali mezi dvanáct nejlepších a zahráli si předkolo play off,“ uvedl Jakubec.

Po dnešní premiéře v Praze se hned v pondělí představí Vrchlabští doma, přijede průběžný lídr soutěže Poruba, bude u toho moci být 1000 diváků.