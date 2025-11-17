Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

Litoměřice doma porazily 4:2 Přerov. Stadion zaznamenal třetí vítězství v řadě a navýšil svůj náskok na třetí Kolín na pět bodů.
Kolín ve 23. kole prohrál 0:1 na ledě Sokolova a utrpěl druhou porážku ve třech dnech. Baník se díky druhé výhře z posledních tří zápasů odlepil ode dna tabulky.
Zlín nevyhrál už sedmý zápas v řadě. Nováčkovi Táboru doma podlehl 1:3 a v tabulce se propadl na 12. místo. Nový zlínský trenér Martin Janeček nezvítězil ani na třetí pokus.
Jihlava před skoro vyprodanými tribunami nové Horácké arény porazila Vsetín 3:2 po samostatných nájezdech. Dukla navázala na sobotní vítězství 6:1 nad Kolínem a bodově se na něj dotáhla. Navíc má dva zápasy k dobru. Vsetín prohrál potřetí za sebou.
Čtvrté vítězství za tři body z posledních pěti zápasů vybojoval Chomutov, který porazil 3:0 Třebíč a polepšil si na jedenácté místo. V říjnu přitom Piráti vyhráli jediné z deseti utkání.
02:38 Kružík (Přikryl, Polák)
13:41 Gricius (Polák)
14:32 Čermák (Tichý)
34:34 Průžek (Trunda)
38:35 Průžek (Gricius, Holý)
47:30 Matěj Beran (Přikryl, F. Kočí)
52:13 Š. Havránek (Přikryl, Hrdinka)
56:11 Průžek (F. Kočí)
Mokry (Ondrík) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Matěj Beran, J. Knotek (A), Šťovíček – Průžek, Přikryl, Trunda – Slavíček, Tichý, Čermák.
O. Bláha (15. Pařík) – Žůrek, Nilsson, Gutwald, Bartko, Younan, Němec, Jeřábek, Sedlák – Gegeris, Mikyska, Razgals – Haas, Roman (C), Mrázek – Šik, Ježek (A), Berisha – M. Vehovský, Koudelný, Lundgren.
Rozhodčí: Jaroš, Petružálek – Hošťálek, Hradil
04:17 Ozols (Harkabus, Kuprijanov)
51:39 Kulda (Dundáček)
Štefančík
12:01 Klhůfek (Srdínko, Jonák)
24:54 Rob (Valtonen, Prokeš)
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Dujsík, Marcel, Srdínko, Staněk (A), Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, Jandus – Hořanský, Š. Bláha, Dědek – L. Adámek.
Rozhodčí: Pilný, Grigera – Zídek, Roischel
Počet diváků: 5751
50:55 Osmík (Dalecký, Číp)
Habal (Stuchlík) – Dorot, Rohan (A), Nedelka, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Matyáš Beran – Číp, Dalecký, Krežolek – Csamango, T. Knotek, Vildumetz – Varvařovský, M. Adámek, Osmík – Vrhel, Zembol, Šlechta.
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Šimek, P. Moravec, Malínek – Zvagulis, Skořepa, Závora – Havrda, Pajer, Pokorný – A. Adamec.
Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Malý, Sýkora
Počet diváků: 457
29:02 Hanousek (A. Salonen, Holík)
18:01 Dančišin (Bernad, Kubíček)
24:32 Hruška (Pech)
58:26 Valský
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel, Ondračka – Říčka (A), Holík, Heš – Válek, Kverka, Paukku – Kordule, Sedláček (C), Vracovský – Šlahař (A), Gago, Mužík.
Málek (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Kvasnička, Piegl, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl, Valský – Prášek, Handl, Dančišin – Weinhold, Doležal, Vimmer.
Rozhodčí: Obadal, Domský – Rakušan, Dědek
49:51 T. Zeman (Kolář)
19:08 Střondala (Zielinski)
35:27 Kubiesa (Zielinski, Ostřížek)
59:12 Kubiesa
Vomáčka (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Herčík, Rákos (A), Formánek – Kaplan, Jevtěchov, Stránský – Pavlata, Rouha, T. Zeman.
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Haman, Urbanec, Zielinski, Byrtus, Teper (A), Kalkis – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kubiesa, Střondala, Kozlík – Gerych, Matiaško, Ramik – Cedzo, Šilar, Všetečka.
Rozhodčí: Zavřel, Micka – Maštalíř, Bohuněk
Počet diváků: 237
07:54 Jelínek (Tomov, Bernovský)
21:29 Ton (Koštoval, Costa)
22:33 Kuťák (Bernovský, Hrabík)
55:34 Ton (Costa, Kern)
14:24 Süss (Fronk, Pěnčík)
50:33 Boltvan (Indrák, D. Moravec)
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Tomov, Vandas, Benda, Koštoval, T. Žižka – Hrabík, Kuťák, Bernovský – Jelínek, Klepiš, Lisler – Ton, Kern, Costa – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Stěpančuk.
Švančara (Němeček) – Krisl, Černý, Zdráhal, Prčík, Šišák, Pěnčík, Mozr – Fronk, Süss, Nášel – Březina, D. Moravec, Indrák – Ministr, Čechmánek, Boltvan – David Dobša, J. Hanák, Hradil.
Rozhodčí: Horák, Barek – Belko, Kokrment
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|23
|15
|3
|1
|4
|82:46
|52
|2.
|Litoměřice
|23
|13
|1
|2
|7
|77:62
|43
|3.
|Kolín
|23
|11
|1
|3
|8
|65:56
|38
|4.
|Jihlava
|21
|10
|3
|2
|6
|54:46
|38
|5.
|Přerov
|23
|9
|4
|1
|9
|57:58
|36
|6.
|Vsetín
|23
|5
|7
|4
|7
|66:65
|33
|7.
|Tábor
|23
|8
|2
|4
|9
|64:65
|32
|8.
|Třebíč
|23
|8
|2
|4
|9
|54:64
|32
|9.
|Poruba
|22
|8
|2
|2
|10
|62:64
|30
|10.
|Frýdek-Místek
|22
|8
|1
|4
|9
|59:61
|30
|11.
|Chomutov
|22
|8
|0
|5
|9
|53:61
|29
|12.
|Zlín
|23
|7
|2
|3
|11
|54:66
|28
|13.
|Sokolov
|22
|4
|7
|2
|9
|50:67
|28
|14.
|Pardubice B
|23
|5
|4
|2
|12
|54:70
|25