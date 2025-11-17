Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

  20:38
Slavia v první hokejové lize rozdrtila Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně má v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick nastřílel Jiří Průžek. Čisté konto udržel Vojtěch Mokrý.

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize. | foto: Profimedia.cz

Litoměřice doma porazily 4:2 Přerov. Stadion zaznamenal třetí vítězství v řadě a navýšil svůj náskok na třetí Kolín na pět bodů.

Kolín ve 23. kole prohrál 0:1 na ledě Sokolova a utrpěl druhou porážku ve třech dnech. Baník se díky druhé výhře z posledních tří zápasů odlepil ode dna tabulky.

Zlín nevyhrál už sedmý zápas v řadě. Nováčkovi Táboru doma podlehl 1:3 a v tabulce se propadl na 12. místo. Nový zlínský trenér Martin Janeček nezvítězil ani na třetí pokus.

Gólová radost jihlavských hokejistů v duelu proti Vsetínu.

Jihlava před skoro vyprodanými tribunami nové Horácké arény porazila Vsetín 3:2 po samostatných nájezdech. Dukla navázala na sobotní vítězství 6:1 nad Kolínem a bodově se na něj dotáhla. Navíc má dva zápasy k dobru. Vsetín prohrál potřetí za sebou.

Čtvrté vítězství za tři body z posledních pěti zápasů vybojoval Chomutov, který porazil 3:0 Třebíč a polepšil si na jedenácté místo. V říjnu přitom Piráti vyhráli jediné z deseti utkání.

Maxa liga
23. kolo 17. 11. 2025 15:00
HC Slavia Praha : Poruba 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
Góly:
02:38 Kružík (Přikryl, Polák)
13:41 Gricius (Polák)
14:32 Čermák (Tichý)
34:34 Průžek (Trunda)
38:35 Průžek (Gricius, Holý)
47:30 Matěj Beran (Přikryl, F. Kočí)
52:13 Š. Havránek (Přikryl, Hrdinka)
56:11 Průžek (F. Kočí)
Góly:
Sestavy:
Mokry (Ondrík) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Matěj Beran, J. Knotek (A), Šťovíček – Průžek, Přikryl, Trunda – Slavíček, Tichý, Čermák.
Sestavy:
O. Bláha (15. Pařík) – Žůrek, Nilsson, Gutwald, Bartko, Younan, Němec, Jeřábek, Sedlák – Gegeris, Mikyska, Razgals – Haas, Roman (C), Mrázek – Šik, Ježek (A), Berisha – M. Vehovský, Koudelný, Lundgren.

Rozhodčí: Jaroš, Petružálek – Hošťálek, Hradil

Maxa liga
23. kolo 17. 11. 2025 16:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : VHK ROBE Vsetín 3:2N (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
04:17 Ozols (Harkabus, Kuprijanov)
51:39 Kulda (Dundáček)
Štefančík
Góly:
12:01 Klhůfek (Srdínko, Jonák)
24:54 Rob (Valtonen, Prokeš)
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Dujsík, Marcel, Srdínko, Staněk (A), Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, Jandus – Hořanský, Š. Bláha, Dědek – L. Adámek.

Rozhodčí: Pilný, Grigera – Zídek, Roischel

Počet diváků: 5751

Maxa liga
23. kolo 17. 11. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : SC Marimex Kolín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Góly:
50:55 Osmík (Dalecký, Číp)
Góly:
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Dorot, Rohan (A), Nedelka, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Matyáš Beran – Číp, Dalecký, Krežolek – Csamango, T. Knotek, Vildumetz – Varvařovský, M. Adámek, Osmík – Vrhel, Zembol, Šlechta.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Šimek, P. Moravec, Malínek – Zvagulis, Skořepa, Závora – Havrda, Pajer, Pokorný – A. Adamec.

Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Malý, Sýkora

Počet diváků: 457

Maxa liga
23. kolo 17. 11. 2025 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Tábor 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly:
29:02 Hanousek (A. Salonen, Holík)
Góly:
18:01 Dančišin (Bernad, Kubíček)
24:32 Hruška (Pech)
58:26 Valský
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel, Ondračka – Říčka (A), Holík, Heš – Válek, Kverka, Paukku – Kordule, Sedláček (C), Vracovský – Šlahař (A), Gago, Mužík.
Sestavy:
Málek (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Kvasnička, Piegl, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl, Valský – Prášek, Handl, Dančišin – Weinhold, Doležal, Vimmer.

Rozhodčí: Obadal, Domský – Rakušan, Dědek

Maxa liga
23. kolo 17. 11. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Frýdek-Místek 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly:
49:51 T. Zeman (Kolář)
Góly:
19:08 Střondala (Zielinski)
35:27 Kubiesa (Zielinski, Ostřížek)
59:12 Kubiesa
Sestavy:
Vomáčka (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Herčík, Rákos (A), Formánek – Kaplan, Jevtěchov, Stránský – Pavlata, Rouha, T. Zeman.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Haman, Urbanec, Zielinski, Byrtus, Teper (A), Kalkis – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kubiesa, Střondala, Kozlík – Gerych, Matiaško, Ramik – Cedzo, Šilar, Všetečka.

Rozhodčí: Zavřel, Micka – Maštalíř, Bohuněk

Počet diváků: 237

Maxa liga
23. kolo 17. 11. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC ZUBR Přerov 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly:
07:54 Jelínek (Tomov, Bernovský)
21:29 Ton (Koštoval, Costa)
22:33 Kuťák (Bernovský, Hrabík)
55:34 Ton (Costa, Kern)
Góly:
14:24 Süss (Fronk, Pěnčík)
50:33 Boltvan (Indrák, D. Moravec)
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Tomov, Vandas, Benda, Koštoval, T. Žižka – Hrabík, Kuťák, Bernovský – Jelínek, Klepiš, Lisler – Ton, Kern, Costa – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Stěpančuk.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl, Černý, Zdráhal, Prčík, Šišák, Pěnčík, Mozr – Fronk, Süss, Nášel – Březina, D. Moravec, Indrák – Ministr, Čechmánek, Boltvan – David Dobša, J. Hanák, Hradil.

Rozhodčí: Horák, Barek – Belko, Kokrment

Tabulka:

1.Slavia Praha231531482:4652
2.Litoměřice231312777:6243
3.Kolín231113865:5638
4.Jihlava211032654:4638
5.Přerov23941957:5836
6.Vsetín23574766:6533
7.Tábor23824964:6532
8.Třebíč23824954:6432
9.Poruba228221062:6430
10.Frýdek-Místek22814959:6130
11.Chomutov22805953:6129
12.Zlín237231154:6628
13.Sokolov22472950:6728
14.Pardubice B235421254:7025
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Slavia v první hokejové lize rozdrtila Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně má v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick nastřílel Jiří Průžek. Čisté konto udržel...

17. listopadu 2025  20:38

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Nečas se v NHL posunul na druhé místo mezi střelci, Hertl a Hronek asistovali

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól proti Anaheim Ducks.

Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17. 11. 6:45

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární...

16. listopadu 2025  23:22

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

16. listopadu 2025  15:15,  aktualizováno  20:05

