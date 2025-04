„Pád jsem nesl těžce. Nikdy by mě v té chvíli nenapadlo, že v roce 2025 ještě nebudeme zpět,“ říká Stanislav Tichý. Fanoušek fotbalové i hokejové Slavie, na kterou začal chodit v postupové sezoně 1993/94. Právě na jejím konci se pražský klub propracoval mezi tuzemskou elitu.

O čtvrtstoletí později, v březnu 2019, se Tichý stal jeho majitelem. Odkoupil jej od podnikatele Vladimíra Pittera. „Klub jsem přebíral výrazně zadlužený,“ vzpomíná. „Ale s kvalitními lidmi uvnitř.

Spolu s nimi se rozhodl mužstvo z Edenu stabilizovat, vzbudil rozruch angažováním Patrika Eliáše do role poradce, navýšil rozpočet, investoval do mládeže i zázemí.

Zatímco ale v Olomouci naplno běží baráž o extraligu, Slavia do ní má pořád hodně daleko. Nejen po sportovní stránce. Co vše se v Edenu za deset let změnilo? Co se chystá? Jak vypadá ambiciózní plán s novou arénou? A co současný šéf míní o teoretické spolupráci s rivalem, totiž Spartou? I na to reaguje pro iDNES Premium.