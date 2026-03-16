Snová sezona Slavie končí zklamáním. Ale nemáme se za co stydět, říká kapitán

  12:12
O jejím úspěchu v základní části se dalo mluvit jako o překvapení. Do play off šla v pozici největšího favorita, jízda Slavie však skončila už ve čtvrtfinále. „Cítili jsme šanci, ale teď jsme zklamaní,“ hodnotil po prohraném pátém zápase série proti Zlínu (0:3) trenér David Bruk.
foto: hc-slavia.cz

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý zklamaně klečí po prohře ve čtvrtfinále proti...
Hokejisté Slavie děkují svým fanouškům.
Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...
Slávistický útočník Jan Knotek přepadává přes zlínského zadáka Václava Vebera.
První mečbol Slavia ještě na Moravě stihla odvrátit, rozhodující duel v Praze ale nezvládla. Dva góly ve druhé třetině rozhodly, domácí se nezvládli vůbec prosadit.

„Prostřední část byla klíčová. Měli jsme málo všeho, Zlín nám odskočil, zápas se zlomil. Pak jsme se zvedli, ale nedokázali jsme dát gól,“ hodnotil pro klubový web kapitán Jan Holý.

Zlín ukázal, že i přes značné komplikace v základní části, kdy spadl až na samotné dno Maxa ligy a účast v play off si zajistil až v posledním zápase, dokáže ve vyřazovacích bojích naplno ukázat svou sílu.

Zlínský útočník Richard Jarůšek se dere před branku Slavie.

„Teď je to samozřejmě špatný, nemůžeme z toho mít dobrý pocit. Ale nemáme se za co stydět, Zlín všichni podceňovali, neměli moc dobrý vstup do sezony, ale zvedali se. Bylo vidět, že mají skvělý tým, byla to vyrovnaná série bohužel se šťastným koncem pro ně,“ mrzelo Holého.

Fanoušci Slavie tak mohou mít poněkud smíšené pocity. Průběh sezony totiž nasvědčoval, že by se jejich oblíbený klub mohl zasloužit o mimořádný úspěch, hrál skvěle, získal sto bodů.

Jenže v play off brzy narazil. I tak však ukázal, že nechvalné sezony by se už nemusely opakovat.

Když se Slavia v roce 2015 loučila s extraligou, chtěla se do ní co nejrychleji vrátit. Jenže baráž si zahrála jen v následujícím roce, tehdy se ještě bojovalo ve čtyřčlenné skupině, v níž skončila třetí za Litvínovem a Karlovými Vary.

Poté se postupně zhoršovala.

Hokejisté Slavie děkují svým fanouškům.

Nejprve dva konce ve čtvrtfinále, pak dokonce dvakrát v předkole. A loni skončila až jedenáctá.

„Před sezonou nás všichni pasovali do pozice, že budeme rádi, když se udržíme a měli podobné řeči. Postupem času se to ale měnilo, všem jsme ukázali, že hokej hrát umíme,“ těšilo Holého.

„Ani jsme na začátku nepočítali s tím, že by to mohlo být takhle dobré. Měli jsme snovou sezonu, ale konec ve čtvrtfinále je pro nás zklamání. Cítili jsme šanci,“ hlásil hlavní trenér Bruk.

Právě on stál za vzestupem Slavie. Spolu se svými asistenty z ní udělal jeden z nejsilnějších týmů Maxa ligy, jenž v následujících sezonách může útočit minimálně na účast v baráži.

„Kádr se zkonsolidoval, stabilizoval, zlepšoval se a opravdu hrál dobře. Když zhodnotím sérii, viděli jsme výborný hokej a bohužel jsme v pátém zápase prohráli. Ve zlomových momentech rozhodla zkušenost soupeře. Zlín má hráče, kteří jsou otřískaní vyššími soutěže a play off. Tam se projevilo, že vědí, jak se to hraje,“ uznal.

Dál tak míří Zlín, jenž v semifinále narazí na druhý Kolín. O finále zabojuje také Jihlava proti Litoměřicím.

