Slávistické ambice: konkurovat Kladnu a Porubě v honbě za extraligou

14:51

S novými dresy, logem a také se slavnými jmény v sestavě vstupuje do sezony hokejová Slavia. A je zřejmé, že hned po Kladnu s Porubou bude třetím největším favoritem pomýšlejícím na postup do extraligy. „Oficiálně to ale vyhlašovat nebudeme, protože nemáme tak silný kádr jako České Budějovice loni,“ říká majitel klubu Stanislav Tichý.