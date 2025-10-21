Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Petr Bílek
  9:30
Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy. Obstál. „Hodně jsem si své dva starty užíval, beru to jako další krůček do NHL, kde by chtěl každý být,“ svěřil se teenager a mládežnický reprezentant, jehož otec pomohl Kometě Brno v roce 2017 k českému titulu coby asistent trenéra.
Hokejový brankář Simon Pešout (vlevo) a jeho táta Martin, trenér Chomutova, kde...

Hokejový brankář Simon Pešout (vlevo) a jeho táta Martin, trenér Chomutova, kde společně působí. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Chomutovský brankář Simon Pešout v dresu mládežnické reprezentace. (2025)
Chomutovský brankář Simon Pešout v dresu mládežnické reprezentace. (2025)
Chomutov - Litvínov, 11. ledna 2024, hokejová extraliga 9. tříd, dorazilo 1 200...
Chomutovský brankář Simon Pešout v dresu mládežnické reprezentace. (2025)
26 fotografií

Co máte po tátovi, který je na střídačce hodně impulzivní?
Povahu naštěstí ne. Ne že by brankáři nebyli emotivní, ale já chci být klidný. Po tátovi jsem zdědil sportovní nadání, on umí hokej i golf, v něm jsem ho poslední půlrok už předehnal. Jezdíme do Karlových Varů a na rány vyhrávám. Rád hraju taky tenis, táta mě vedl ke všem sportům, ať se později rozhodnu. A já si pak vybral hokeji.

Ostrý trenér vám vyhovuje?
Já to jako brankář neřeším, mám trenéry gólmanů a ti jsou většinou v pohodě. Kluci říkají, že impulzivnější trenéři jsou většinou horší, ale má to i něco do sebe. Z táty jde na střídačce strach, to mi říkali kluci z mládeže, když je trénoval. Já jsem zvyklý už z domova. Vždycky to je nějaká první reakce, ale pak se dokáže i omluvit.

Je svízelné chytat pod tátou? Nejsou řeči o protekci?
Všichni říkají, mladý Pešout! Ale já se to snažím nebrat a soustředit se na sebe. Kluci vědí, že makám na tréninku, takže to tak neberou. Hraju sám za sebe, je to moje věc.

Vždy jste byli spolu v klubu?
Ne. Když táta trénoval Karlovy Vary, rozdělili jsme se a já zůstal v Brně s mamkou.

Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Chytal jste proti Třebíči a Slavii, jaké to pro vás bylo?
Rány chlapů jsou jiné, pomáhá mi to i v dorostu. Mají je rychlejší, střílejí je k tyčkám, což je pro mě těžší. Musím v brance lítat, není to jednoduché. Sice to na výhru nevyšlo, ale byla to velká zkušenost. Před premiérou jsem byl hodně nervózní, paradoxně se mi v tomto stavu chytá líp. Šanci bych asi během sezony v áčku někdy dostal, jenže teď přišla nečekaně, shodou náhod a smůly zraněných kluků.

I fanoušci vás ocenili.
Jsem s nimi v kontaktu přes Instagram, v Chomutově jsou boží fanoušci. Nádherně fandí!

Na čem musíte pracovat?
Chci vylepšit všechny nedokonalosti. Chci být rychlejší v nohách, protože nejsem nejvyšší, musím to dohnat něčím jiným. I předvídavostí. Odmala jsem dělal gymnastické cviky, protahuju se i teď, v mém věku se začíná s posilováním, běháním na dlouhé vzdálenosti, se sprinty.

Kdo je váš vzor?
Z českých kluků Lukáš Dostál, ze zahraničních Juuse Saros z Nashvillu; toho jsem naživo sledoval, když Finové hráli v Brně. Dostála jsem měl tu čest vidět přímo při finále mistrovství světa v Praze.

Jaké jsou vaše oblíbené kluby?
Chomutov a Brno, za které jsem nastupoval. A Karlovy Vary díky tátovi. NHL moc neřeším. Ani draft, ještě je daleko. Teď se soustředím na Hlinka Gretzky Cup.

Cizinu nezvažujete?
Zatím ne, mám tu výhody áčka, proč jít pryč? A taky mám povinnosti v mládežnických kategoriích. V juniorech Chomutova a Litvínova, dorostu, reprezentaci.

Vypadá to, že jste stejný hokejový fanatik jako táta. V dobrém.
Asi se to dá tak říct. (úsměv)

Stíháte školu?
Je to náročné, jsem v prváku na gymplu v Jirkově, nové prostředí. Naštěstí mi to do hlavy nějak leze, zatím v pohodě. Do devítky jsem byl jedničkář, teď uvidíme.

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

Táta vás v bráně nechtěl, že?
Ne. Chtěl, abych dával góly. Trénuje útočníky a obránce, tak aby mě měl pod větším dohledem. Ale já chtěl být odmalička gólman. Když v Brně ve školičce dovezli první brankářskou výstroj, hned jsem se do ní navlíkl. I ve fotbale jsem chtěl být brankář, tam už tedy hraju v poli.

Radí vám táta?
Radši se do toho nezapojuje. Nechává to na trenérovi gólmanů. Jen někdy mi řekne, že gól byl můj, co šlo udělat líp.

Nepohádáte se?
Ani ne. Jsem zvyklý, že řve doma i na stadionu. Snažím se to ignorovat a nebýt naštvaný. Klidnější povahu mám naštěstí po mamince.

Nešílí, když doma řešíte sport?
Ne, maminka zůstala na Moravě, má nového manžela. Občas do Chomutova jezdí, mají byt vedle nás. Dívají se na nás i s mým pětiletým bratrem z máminy strany.

Helma hokejového brankáře Simona Pešouta, na níž má podobiznu svého mladšího bratra.

Tobiasovu podobiznu máte dokonce na brankářské helmě. Co vás k tomu vedlo?
Jsme si blízcí. Když jsem byl v Brně, bydlel jsem u mámy a trávil jsem s ním hodně času. Tři roky jsme byli spolu, než jsem odešel do Chomutova. Už hraje hokej za Vyškov, odtud pochází manžel mamky. A když přijede sem, tak nastupuje za Chomutov. Když se vidí na helmě při nějakém přenosu, říká: Mami, dívej, já jsem v televizi! Je s ním sranda.

A jak prožíváte tátovy úspěchy?
Hodně! V době, kdy trénoval Kometu, jsem jezdil na každý zápas. Bylo mi osm let, když vyhráli titul, bylo to neskutečné a já byl toho součástí, za což jsem rád. Snažím se tátu doma podporovat.

Vybavujete si zlaté oslavy?
Táta dovezl pohár domů do Kobylí, byl jsem dokonce i na autobusu, který neměl střechu, a jeli jsme po náměstí. Ještě to je na fotkách.

„Psycholožka řekla: V hokeji může jen chytat“

Martin Pešout, trenér Chomutova, o synovi

Chomutov, 26. 2. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Já nechtěl, aby Simon chytal. Vím, jak je to těžké, vím, jak brankáři musí být vysocí. Normální člověk do branky nevleze, ale nebál jsem se o něj. Gólmani si načtou prudkost střel odmalička, jim to už ani nepřijde.

Když byl v první třídě a já trénoval brněnskou Kometu, nahecoval jsem obránce Michala Kempného, ať si na něj od červené čáry vypálí. Golfákem ho trefil do prsou, kluk zalítl do brány, s hrůzou jsme k němu jeli. On se zvedl a začal se smát: Tati, to byla rána!

Pak už jsem to vzdal.

Když mu sportovní psycholožka v Brně dělala profil, jestli je individualista, nebo se hodí do týmového sportu, řekla nám, že brankář je pro něj jediný post, který může v hokeji dělat. Je spíš sólista.

Že teď chytal první ligu, je pro mě rozporuplné. V šestnácti letech má jiné úkoly, musí zachránit dorost, pomoct juniorům vybojovat extraligu a snažit se v národním mužstvu do 17 let chytat co nejlíp. Situace si to prostě vyžádala a my jinou možnost v tu chvíli neměli. V žádném případě nezklamal, zvládl to hlavou, fyzicky i technicky.

Dali jsme mu šanci už v létě v přípravě, chtěli jsme ho vyzkoušet i v ostrém zápase. Když se to naskytlo, využili jsme toho. Naštěstí naši fanoušci neřeší linku otec–syn, kotel mu naopak hodně pomohl.

Simon má hlavu po manželce. Já dostat gól a vědět, že někdo udělal chybu, přetáhl bych ho hokejkou. (smích) On si puk vyndá z branky a chytá dál.

O zámoří teď neuvažujeme. Jestli má možnost jít českou cestou, tak po ní půjde. Víme, jak jí, jak spí, jak trénuje. A je vytížený, chytá za dorost, juniorku, nároďák, áčko. Tato cesta má smysl.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.10
  • 4.10
  • 2.94
Olomouc vs. LitvínovHokej - 6. kolo - 21. 10. 2025:Olomouc vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.39
  • 4.07
Sparta vs. TřinecHokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Sparta vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:30
  • 2.20
  • 4.27
  • 2.80
Washington vs. SeattleHokej - - 22. 10. 2025:Washington vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
22. 10. 01:00
  • 1.69
  • 4.36
  • 4.20
Pittsburgh vs. VancouverHokej - - 22. 10. 2025:Pittsburgh vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
22. 10. 01:00
  • 2.48
  • 3.99
  • 2.46
NY Islanders vs. San JoseHokej - - 22. 10. 2025:NY Islanders vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
22. 10. 01:00
  • 1.77
  • 4.20
  • 3.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na...

Pešout & Pešout. Jako prvňáka ho sestřelil Kempný, jako prvák debutoval v první lize

Na střídačce Pešout, v brance Pešout. Jen měsíc po šestnáctinách debutoval Simon v chomutovském áčku pod taktovkou táty Martina a stal se jedním z nejmladších gólmanů v historii první hokejové ligy....

21. října 2025  9:30

Kulich v NHL překonal Dobeše, Vladař slavil výhru s Philadelphií

V pondělních zápasech hokejové NHL vychytali výhry dva čeští gólmani. Dan Vladař uspěl s Philadelphií 5:2 nad Seattlem a Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem, za které se jednou...

21. října 2025  7:17,  aktualizováno  8:07

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Český hokejista Filip Chytil po tvrdém hitu nedohrál noční zápas NHL proti Washingtonu. Útočníka Vancouveru v první třetině srazil ranař Tom Wilson, z ledu mu museli pomoci spoluhráči. Za mořem teď...

20. října 2025  14:01

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a...

20. října 2025  13:01

Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Kalamita v brankovišti? Vyřešeno! Prvoligové hokejové Piráty z Chomutova tahá z bryndy kromě navrátilce Tomáše Krále i Ádám Vay. Maďar, který čelil české reprezentaci na posledním mistrovství světa....

20. října 2025  9:45

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

Hokejový útočník David Pastrňák v neděli dvakrát skóroval na ledě Utahu proti krajanovi Vítku Vaněčkovi. Na body jeho trefy ovšem Bostonu, za který jednou asistoval i Pavel Zacha, nestačily, Bruins...

19. října 2025  22:06,  aktualizováno  20.10 7:55

Dynamo? Hrádek chce teď zůstat na Hané. Může mít skvělou budoucnost, věští mu

Zpátky na vítězné vlně. Po výhře na ledě Plzně zvládli hokejisté Olomouce svalit i dalšího západočeského soupeře, v neděli na domácím hřišti porazili v atraktivním duelu Karlovy Vary 5:3. První bod v...

20. října 2025  7:21

Nedvěd o zlepšení Sparty: Není to magie. Odvahu nečekaného bitkaře ocenil i Trojan

Když viděl, jaký je o něj zájem, zprvu se mu příliš nechtělo. Býval zvyklý, že rozhovory připadnou někomu ze spoluhráčů. Nakonec plachý Michal Vitouch před novináře předstoupil. Popisoval nejen...

19. října 2025  20:34

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Slavističtí hokejisté odskočili na čele první ligy. V předehrávce porazili Zlín

Hokejisté Slavie v předehrávce 14. kola první ligy porazili doma 3:2 Zlín a upevnili si vedení v tabulce. Z posledních devíti utkání vyhráli osm s tříbodovým ziskem. Berani stejným výsledkem prohráli...

19. října 2025  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vládci Prahy. Spartu čeká výjimečný zápas pro nové legendy. Ton, Ptáček a kdo dál?

Nabitý program hokejistů Sparty pokračuje. V neděli přivítají doma Kometu Brno, v úterý Třinec, ve středu Vítkovice... A právě tento zápas bude mít speciální punc. Před úvodním buly vejde do Klubu...

19. října 2025  13:56

Další Marchandův zkrat. Soupeři se marně mstil pěstmi, pak mu sebral a zničil helmu

Pro svoje špinavé kousky si v NHL vydobyl přezdívku The Rat. Krysa. Útočník Brad Marchand se postupně zklidnil, pár sezon vynikal hlavně hokejovými dovednostmi. Teď se v něm ale na chvíli opět...

19. října 2025  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.