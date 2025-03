Vsetínský Jenáček velebí brankáře: Rydén si nulu zasloužil. Škoda, že nedal gól

Častá střelba beků je taktický záměr?

Vychází to z našeho dobrého pohybu, z převahy. Když dole zdvojují naše útočníky, dají to na nás a my máme více času vystřelit.

První dva duely jste vyhráli přesvědčivě 11:1. Překvapilo vás, že bude série výsledkově až tak jednoznačná?

Nečekal jsem to. Po nedělním vítězství 7:0 jsem počítal, že to bude těžší. V prvním zápase jsme na ně vletěli, možná to na ně bylo vyšší tempo, než byli zvyklí. Ve druhém utkání jsme se odrazili od dobré defenzivy. Už od ledna šlapeme naplno, klademe důraz na detaily, hrajeme zodpovědně.

Jediným malým kazem je inkasovaný gól v 54. minutě, kterým Tomas Rydén přišel o druhou nulu ve čtvrtfinále. Štve vás to?

Mrzí mě to. Tomas si čisté konto zasloužil. Udělali jsme chybku, kterou soupeř potrestal. Jinak toho moc neměl.

Švédský gólman je ve Vsetíně od ledna. Jak na vás působí?

Super kluk. Bavíme se spolu celkem dost, anglicky mluví perfektně. Umí dobře s hokejkou, pomáhá nám obráncům, což mohl být komunikační problém. Zápas od zápasu jde nahoru, jeho forma se stupňuje.

Všiml jste si, že při soupeřově power play chtěl dát gól přes celé hřiště?

Jasně. Zasmáli jsme se tomu. Škoda, že mu to nevyšlo. Mohla to být pěkná tečka za zápasem.

Děkovačku po utkání si pak náležitě užil.

Cítí podporu od fanoušků, kteří ho tlačí. Poznají na něm, že je sympaťák. Není uzavřený jako někteří jiní gólmani, chce se bavit, je pohodář.

Vsetínský Šimon Jenáček mezi hráči pardubického béčka.

Všichni ostatní jste hned po zápase odjeli do kabin. Šetříte síly v těchto detailech?

To ne. Ale je to play off a jak říkal Kobe Bryant: „Job’s not finished.“ Až bude práce hotová, poděkujeme za všechny zápasy.

Pardubice vyprovokovaly několik bitek. S vámi se bil o hlavu vyšší Nedelka. Vnímáte, že se vám snaží dostat pod kůži?

Je to jejich taktika. Už od třetí třetiny prvního zápasu přepnuli. Cítili, že pohybově jsme na tom o něco lépe. Kvůli tomu jsou trestaní od rozhodčích a my je trestáme v přesilovkách. Jestli chtějí takhle hrát, tak ať dál hrají.