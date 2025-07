Brzy čtyřiadvacetiletý hráč cítí, že se do hokeje vrací éra pořízků. „Přijde mi, že se to zase překlápí. Když jsme byl v dorostu, říkalo se, že malí hráči mají výhodu, protože jsou mrštní, což vyhovuje dnešnímu hokeji. Ale dnes se zase chtějí ty centimetry.“

V ambiciózním Chomutově strůjcům týmu nevadilo, že Jenáček nenarostl jako Zdeno Chára, oceňují jiné jeho přednosti. I tady by měl plnit roli ofenzivního beka.

„Nějaké hranice si dáme s trenérem, ale věřím, že mě v tom bude podporovat, je to věc, co mě zdobí. Snažím se hrát ofenzivně a dozadu nebýt špatný, udržet aspoň průměr. Chci, aby moje útočná hra byla to hlavní, ale někdy není lehké najít tu hranici,“ připouští Jenáček.

I ve Vsetíně ho trenéři museli občas krotit. „Někdy ze mě měli vrásky, že dopředu jezdím až moc. Ale zvykám si čím dál víc, že už jsem fakt obránce.“

Čtvrtfinálové hokejové utkání mezi celky Vsetína a Přerova. Na snímku domácí hráč Šimon Jenáček.

Nebylo to tak totiž od začátku jeho kariéry, v mládeži hrával útočníka. „Jednou v dorostu jsme měli málo obránců, tak mě dali dozadu a už jsem tam zůstal,“ vzpomíná na zlom ve své sportovní dráze.

Přerod z útočníka na beka mu schválil i jeho otec Luboš, sám bývalý skvělý forvard a extraligový šampion se Vsetínem. „V dorostu jsem byl méně pohyblivý a táta mi řekl, že na beku takový pohyb zase nepotřebuju. A jestli chci hrát hokej profesionálně, že to vidí spíš v obraně. Dal jsem na něj a byl to dobrý tah.“

Debatám o hokeji se Jenáček v rodině těžko vyhne, hrával i jeho děda Josef, strýc Martin býval oporou sousedního Litvínova. „S ním zase tolik v kontaktu nejsem, ale hlavně táta a děda mají vždy potřebu říct, jak to cítí, co jsem udělal špatně. Samozřejmě už máme nějaké meze, přece jen už věřím, že o hokeji taky něco vím. Už je to diskuze, ne jen monolog táty či dědy. Ale rád to s nimi proberu, věřím jim i jejich zkušenostem.“

Dobré rady od rady starších dostává nejmladší z hokejové dynastie často. „Na to, že děda to hrál už dávno, tak má skvělé poznatky. A táta, s tím to řeším prakticky po každém zápase, tomu věřím v hokejovém prostředí nejvíc. Vždy, když jsem potřeboval něco vědět nebo jsem někde prohučel, zeptal jsem se ho na to. A vždy mi poradil dobře,“ děkuje Jenáček junior.

Kariéru táty, který je ročník 1972, zná spíš z videí. „Skončil brzy, osobně si nepamatuju nic. Ale když jsem viděl na YouTube, jak dal ve finále extraligy gól, naskočila mi husina,“ vzpomíná na slavný okamžik otcovy éry.

V 90. letech Vsetín sbíral mistrovské tituly, teď se nemůže dlouho probít zpátky do nejvyšší soutěže. „Dostat se tam přes baráž je fakt těžké. Vyšťavíte se, vyhrajete Maxa ligu, a pak musíte ještě v baráži bojovat proti kvalitním hráčům z extraligy, kteří jsou odpočatí. Bohužel výsledky jsou jednostranné, to o něčem hovoří. Chce to změnu! “ vyzývá hokejové mocipány k úpravě systému neprůchodné baráže.

Ambice postoupit v dohledné době do nejvyšší soutěže má i Chomutov, to Jenáčka zlákalo. „Ve Vsetíně mi končila smlouva, řešil jsem, co bude dál. Líbila se mi ta vize, jak klub funguje, cítil jsem, že potřebuju osobní změnu, nové nakopnutí. Chtěl jsem jít do ambiciózního klubu a pan Pešout (trenér a sportovní manažer) mě v tom utvrdil, že se tady chce jít nahoru. Je tu super parta i zázemí, proto jsem zvolil tuhle cestu,“ vysvětluje, proč kývl Pirátům.

Nabídky přitom měl i ze zahraničí. „Ale větší zájem jsem cítil z Chomutova, snad je to správný krok, mohlo by mi to sednout,“ věří hráč se zatím jediným extraligovým startem za Vítkovice. Moravu opouští poprvé. „Jsem ze Zlína, do Vsetína jsem to měl půl hodiny, teď budu muset víc plánovat, kdy třeba navštívit rodinu. Ale jsem na to připravený, máme skvělé vztahy. A nebudu tady sám, mám snoubenku, která jela se mnou, a tři pejsky. Zázemí tady mám už teď výborné.“

Kladenský Jaromír Jágr bojuje se vsetínským Šimonem Jenáčkem (vpředu).

Jako soupeři se mu v Chomutově nehrálo lehce. „Bylo to tady těžké. Domácí zápas na Vsetíně byl úplně jiný, tady si Piráti věřili. Těším se na to, až to teď zažiju z druhé strany,“ říká rodák ze Zlína, který však hokejově vyrostl ve Vsetíně. „Vděčím mu za všechno, tam jsem se naučil většinu věcí. “ Jen zapíjet výhry slivovicí ne. „Já alkoholu neholduju, ale je pravda, že když byly nějaké týmové akce, tak slivovice tekla proudem,“ přiznává Jenáček.