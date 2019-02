V Kladně dělával maskota, teď Jelínek hraje s Jágrem: Mám slzy v očích

„Už když jsem šel na rozbruslení, tak se mi podlamovala kolena. Byla fakt nádhera na ně koukat. To se ani nejde soustředit, protože pořád sledujete Plekyho nebo Jardu a úplně vás to vyvede z rovnováhy. A ještě vám trenér věří a dá vás k nim do přesilovky. Mám z toho slzy v očích.“

Už se z toho stal kolorit, že jakýkoliv Jágrův návrat či přestup v NHL s sebou přináší tyto dojemné příběhy. Story o mladících, kteří č. 68 hltali jako děti a teď najednou hrají po jeho boku. I Jelínek měl a stále má Jágra za vzor. Pamatuje si na chvíle, kdy ho potkával na stadionu i třeba na to, jak v šesté třídě měli trénink a Jágr se zrovna šel rozbruslit na led. „Udělal jsem si fotku. A fakt nečekal, že s ním budu v jedné formaci na přesilovce,“ vyprávěl po pondělním zápase.

To ještě sám netušil, že za okamžik si před novináře stoupne Jágr a i on bude o Jelínkovi na oplátku pochvalně mluvit. „Je něco neskutečného, jaký skok udělal za poslední rok. Před dvěma lety dělal na Kladně maskota. To je něco, co možná vejde do historie. Od maskota může letos být v reprezentační dvacítce. A věřím, že bude. Ale celá lajna Zikmund, Machač, Jelínek hraje v posledních dvou měsících výborně. I naši fanoušci to ocení - když volí hráče měsíce, většinou to vyhrávají oni.“

Mimochodem, když přijde zmínka na maskota i dýdžeje, Jelínek se usmívá, že mu ještě do životopisu chybí jezdit s rolbou a bude to kompletní. I dnes je za práci maskota rád, protože pro kostým si tehdy chodíval do sušárny A-mužstva a zblízka sledoval, kterak se zkušení borci připravují na zápas. Sám z toho prý těžil v dorostu i juniorce.

Když se narodil, měl Jágr na kontě už deset sezon v Pittsburghu, dva Stanley Cupy i ten nejslavnější triumf v Naganu. Je starší o 28 let, i proto je Jelínek na tréninku častým terčem jeho vtípků. Před duelem v Havířově byl však i Jágr tichý, soustředěný. „Načerpá poznatky v těch zbylých zápasech a bude to hodnotit až před play off,“ myslí si Jelínek. „Ale když nehraje, tak toho v kabině mezi třetinami říká hodně a pomáhá nám to.“

A jak s Jágrem v sestavě Kladno zesílí? Jelínek má jasno: „Kdo by s ním nebyl silnější? Musíme nějaké věci vypilovat a v play off všechny smeteme.“