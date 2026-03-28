Zlín si počtvrté v řadě zahraje finále první ligy, v boji o účast v baráži vyzve Jihlavu

Aktualizujeme   19:35aktualizováno  20:03
Hokejisté Zlína postoupili počtvrté za sebou do finále první ligy. V šestém semifinálovém utkání porazili doma Kolín 1:0 v prodloužení. Zápas rozhodl v 62. minutě Tomáš Rachůnek. V boji o postup do baráže se Berani střetnou s Jihlavou, která vyhrála 5:2 nad Litoměřicemi a sérii ovládla stejným poměrem 4:2 na zápasy.
Zlínská radost po postupu do finále první ligy. | foto: Luděk Ovesný, Luděk Ovesný,  MAFRA

Stejně jako loni si Zlín může zahrát ve finále s Jihlavou, která šla do sobotního duelu v Litoměřicích s vedením 3:2 na zápasy.

Zlínští hokejisté prošli znovu do finále, i když se v sezoně dlouho trápili a v polovině základní části se nacházeli na dně tabulky.

V tabulce nakonec obsadili deváté místo a museli do předkola play off. Kolín šel z druhé pozice rovnou do čtvrtfinále.

Maxa liga
6. kolo 28. 3. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : SC Marimex Kolín 1:0P (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
61:02 Rachůnek (Jarůšek, Holík)
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Sadovikov.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech – A. Adamec, Štohanzl, Musil (A) – Gardoň, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Pajer, Zvagulis – Pokorný, Skořepa, Chalupa – Šimek.

Rozhodčí: Horák, Jaroš – Malý, Maňák

Stav série: 4:2

Maxa liga
6. kolo 28. 3. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
12:55 R. Chlán (Kern)
54:09 Eberle (Tomov, Lang)
21:24 Strejček
26:51 Lhoták (Štefančík)
33:35 Kulda (Strejček)
45:58 Harkabus (Lhoták, T. Havránek)
57:38 Štefančík
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda, Samson – Jelínek, Eberle, Bernovský – R. Chlán, Kern (A), Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – F. Novák, Špilka, Koštoval.
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Krenželok – Michnáč, Kulda, Cachnín – Harkabus (C), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.

Rozhodčí: Petružálek, Barek – Rakušan, Otáhal

Počet diváků: 1740

Stav série: 2:4

Zlín si počtvrté v řadě zahraje finále první ligy, v boji o účast v baráži vyzve Jihlavu

Hokejisté Zlína postoupili počtvrté za sebou do finále první ligy. V šestém semifinálovém utkání porazili doma Kolín 1:0 v prodloužení. Zápas rozhodl v 62. minutě Tomáš Rachůnek. V boji o postup do...

