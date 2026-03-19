Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřice den po porážce 2:5 opět otevřely skóre. Na gól Vasyla Špilky domácí stejně jako ve středu ještě do přestávky dokázali zareagovat, ale na obrat tentokrát Jihlava nedosáhla. Trefa Richarda Cachnína 51 sekund před koncem úvodní třetiny hosty nezlomila a v polovině zápasu jim vrátil vedení Dominik Pavlák. Ve třetím dějství přidal dva góly Jan Bernovský a první porážku Dukly v letošním play off zpečetil Šimon Jelínek.
Kolín po středeční porážce po samostatných nájezdech tentokrát drama nepřipustil. Základ k vítězství domácí položili třemi góly ve druhé třetině. Rychle po sobě se trefili Matěj Gardoň a Jan Veselý a ve vlastním oslabení ještě zvýšil čtyřiačtyřicetiletý Josef Skořepa.
Na konci páté minuty poslední třetiny vykřesal pro přemožitele vítěze základní části Slavie naději Lukáš Heš, ale Kristers Zvagulis vrátil Kolínu tříbrankový náskok.
23:13 Gardoň (T. Moravec, Hampl)
25:14 Veselý (Gardoň, Křepelka)
34:41 Skořepa
52:25 Zvagulis (Pajer, Hampl)
44:53 Heš (Štibingr, Říčka)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Čech, T. Tůma – Musil, Štohanzl (A), A. Adamec – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Skořepa, Pokorný.
Huf (Čiliak) – Čáp, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Sadovikov, Köhler – Čechmánek.
Rozhodčí: Valenta, Hacaperka – Polák, Teršíp
Počet diváků: 3396
Stav série: 1:1
19:09 Cachnín (Kulda, Ozols)
16:36 Špilka (Koštoval, F. Novák)
31:39 Pavlák (Jelínek, Bernovský)
41:38 Bernovský (Jelínek, Eberle)
55:01 Bernovský (Jelínek, Eberle)
59:12 Jelínek (J. Tůma)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Samson, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
Rozhodčí: Miroslav Petružálek, Tomáš Šico – David Otáhal, Jan Vašíček
Stav série: 1:1