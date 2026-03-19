Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Autor: ,
  22:10
Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1. Pokračovat se bude v halách soupeřů v neděli, hraje se na čtyři vítězné zápasy.
Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Jan Bernovský slaví gól se spoluhráči z Litoměřic.
Jihlavský kapitán Tomáš Čachotský a litoměřický gólman Martin Michajlov
Litoměřický kapitán Ondřej Smetana a trenér Daniel Tvrzník se obracejí na...
Jihlavský trenér Viktor Ujčík a jeho svěřenci
7 fotografií

Litoměřice den po porážce 2:5 opět otevřely skóre. Na gól Vasyla Špilky domácí stejně jako ve středu ještě do přestávky dokázali zareagovat, ale na obrat tentokrát Jihlava nedosáhla. Trefa Richarda Cachnína 51 sekund před koncem úvodní třetiny hosty nezlomila a v polovině zápasu jim vrátil vedení Dominik Pavlák. Ve třetím dějství přidal dva góly Jan Bernovský a první porážku Dukly v letošním play off zpečetil Šimon Jelínek.

Kolín po středeční porážce po samostatných nájezdech tentokrát drama nepřipustil. Základ k vítězství domácí položili třemi góly ve druhé třetině. Rychle po sobě se trefili Matěj Gardoň a Jan Veselý a ve vlastním oslabení ještě zvýšil čtyřiačtyřicetiletý Josef Skořepa.

Na konci páté minuty poslední třetiny vykřesal pro přemožitele vítěze základní části Slavie naději Lukáš Heš, ale Kristers Zvagulis vrátil Kolínu tříbrankový náskok.

Maxa liga
Semifinále 19. 3. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : RI Okna Berani Zlín 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Góly:
23:13 Gardoň (T. Moravec, Hampl)
25:14 Veselý (Gardoň, Křepelka)
34:41 Skořepa
52:25 Zvagulis (Pajer, Hampl)
44:53 Heš (Štibingr, Říčka)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Čech, T. Tůma – Musil, Štohanzl (A), A. Adamec – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Skořepa, Pokorný.
Huf (Čiliak) – Čáp, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Sadovikov, Köhler – Čechmánek.

Rozhodčí: Valenta, Hacaperka – Polák, Teršíp

Počet diváků: 3396

Stav série: 1:1

Maxa liga
Semifinále 19. 3. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly:
19:09 Cachnín (Kulda, Ozols)
Góly:
16:36 Špilka (Koštoval, F. Novák)
31:39 Pavlák (Jelínek, Bernovský)
41:38 Bernovský (Jelínek, Eberle)
55:01 Bernovský (Jelínek, Eberle)
59:12 Jelínek (J. Tůma)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Samson, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.

Rozhodčí: Miroslav Petružálek, Tomáš Šico – David Otáhal, Jan Vašíček

Stav série: 1:1

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Columbus vs. NY RangersHokej - - 20. 3. 2026:Columbus vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
20. 3. 00:00
  • 1.80
  • 4.26
  • 3.95
Detroit vs. MontrealHokej - - 20. 3. 2026:Detroit vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
20. 3. 00:00
  • 2.56
  • 4.04
  • 2.46
Ottawa vs. NY IslandersHokej - - 20. 3. 2026:Ottawa vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
20. 3. 00:00
  • 2.31
  • 4.09
  • 2.73
Boston vs. WinnipegHokej - - 20. 3. 2026:Boston vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
20. 3. 00:00
  • 2.18
  • 4.06
  • 2.95
Minnesota vs. ChicagoHokej - - 20. 3. 2026:Minnesota vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
20. 3. 00:30
  • 1.76
  • 4.55
  • 3.91
Nashville vs. SeattleHokej - - 20. 3. 2026:Nashville vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
20. 3. 01:00
  • 2.24
  • 4.02
  • 2.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

19. března 2026  21:28

Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....

19. března 2026  17:01

V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...

19. března 2026  16:36

Patřil k největším oporám. Také proto informace, že Adam Ružička končí ve Spartaku Moskva, leckoho překvapila. Ruský klub slovenského hokejistu krátce před play off vyhodil kvůli porušení smlouvy.

19. března 2026  14:05

Česká hokejová reprezentace by se s největší pravděpodobností skutečně nezúčastnila Světového poháru, který v únoru 2028 pořádá NHL v Praze a kanadských městech, pokud by se na něm v době probíhající...

19. března 2026  13:20

Pardubice dostaly od ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty pokutu 10000 korun za neúčast hlavního trenéra Filipa Pešána na tiskové konferenci po prvním zápase čtvrtfinále play off proti Brnu....

19. března 2026  12:18

Loučí se s národním týmem a společně přecházejí řídit extraligové Kladno. Špičkový ansámbl v čele s Radimem Rulíkem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem zaštítí další velké hokejové jméno. Sportovní...

19. března 2026

Zábranský na levém kruhu jako David Pastrňák? Tím Kometa odpočaté a připravené Pardubice nepřekvapí. Právě čitelné přesilové hry a naopak nezvládnutá oslabení rozhodly první čtvrtfinále play off, v...

19. března 2026  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku se rychle blíží a zájem o vstupenky je obrovský. Turnaj se uskuteční od 15. do 31. května v Curychu a Fribourgu a představí se na něm i Česko. Jak lístky...

19. března 2026  9:59

Daniel Vladař předčil v NHL v českém brankářském souboji Lukáše Dostála a pomohl hokejistům Philadelphie 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou...

19. března 2026  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.