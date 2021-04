Kladno, nebo Jihlava. Jedna bitva rozhodne o patnáctém týmu extraligy

Až se po letech bude vzpomínat na letošní ročník Chance ligy, nebude hlavním tématem pouze fungování za přísných proticovidových opatření, mluvit se bude také o tom, že ve finálové sérii slavili minimálně v šesti zápasech výhru hosté.

Tohle pravidlo platilo i v úterý, kdy kladenští hokejisté zvítězili v Jihlavě 3:1 a vynutili si rozhodující sedmý duel.

„Promarnili jsme mečbol. Byli jsme hrozně blízko, ale zároveň pořád dost daleko,“ povzdechl si bezprostředně po konci šestého finálového utkání jihlavský matador Tomáš Čachotský. „Ale tak, jak jsme po zápase v Kladně měli do půlnoci radost, tak stejně vydrží i náš smutek. Co víc si přát než sedmý zápas, bude to svátek hokeje,“ doplnil.

A zatímco Dukla věří, že dosavadní model výher na ledě soupeře vydrží, kladenští Rytíři doufají v prolomení domácího prokletí.

„To, že se bude rozhodovat až v sedmém zápase, je přesně to, co dělá sport krásným. Je to odměna,“ nechal se slyšet kladenský bek Jakub Suchánek, který v šestém finále vstřelil vítěznou branku. „Já celkově moc gólů nedávám, takže jsem za tenhle moc rád.“

Konkrétně pro něj je finálová série zajímavá nejenom svým vývojem a odměnou, která čeká na vítěze, ale také tím, že v nedávné minulosti oblékal dres Dukly.

„Mám tady tudíž spoustu kamarádů a celé je to pro mě prestižnější,“ svěřil se šestatřicetiletý rodák z Tábora. „S jihlavskýma klukama si občas před zápasy pořádně naložíme, ale samozřejmě ve vší slušnosti. Ale jakmile padne puk na led, jde všechno bokem,“ dodal.

Dokonce i zranění se zázračně hojí, čehož je Suchánek jasným důkazem. Jednu chvíli sice musel po tvrdém nárazu led opustit, ale po utkání už zase plánoval, jak v sedmém finále nazuje brusle.

„Byl jsem na chvilku vypnutý,“ hlásil. „Vůbec nevím, od koho jsem tu ránu schytal. Možná od někoho z našeho týmu, od nějakého kamaráda. Každopádně pořád mi ještě zvoní v hlavě,“ smál se.

Otázkou je, kdo se bude smát večer. Podle odborníků je stále favoritem Kladno v sestavě s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Navíc posílené o vědomí, že dokázalo odvrátit soupeřův mečbol a dostat sérii na rozhodující duel domů.

„Ale i my máme dost sil a dál žijeme svůj sen,“ vzkázal kouč jihlavského A-týmu Viktor Ujčík. „Věřím, že odhodlání, víra a touha nás dostanou tam, kde chceme být.“

A podobně to vidí i jeho svěřenci. „Nic nebalíme, jedeme na Kladno vyhrát. Chceme se vracet s extraligou,“ podpořil trenérova slova útočník Tomáš Harkabus.

Dá se očekávat, že Duklu přijdou ke stadionu vyprovodit na cestu k sedmému finále opět její fanoušci, pro které má Ujčík jasný vzkaz. „Věřte nám, my vás nezklameme!“

To Kladno bude mít fanoušky přímo na utkání, do hlediště se dostane 250 šťastlivců. Podmínkou je ale negativní PCR test na covid-19.