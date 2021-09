Přehlídka hvězd v přeboru. V dresu Samsonu naskočí Novotný nebo Vydarený

Radim Vrbata, Václav Nedorost, Jiří Novotný, René Vydarený či David Kuchejda. A k tomu samozřejmě majitel klubu Martin Hanzal. To je na poměry krajského přeboru extrémní síla. „Ještě měl přijet Rostislav Klesla jako loni, ale nemůže kvůli zranění,“ vysvětluje Hanzal.

I tak je soupiska jeho týmu atraktivní. Nováčky jsou právě Novotný, Vydarený a Kuchejda. „Když někdo skončí, tak ho oslovíme, jestli by měl chuť. Většinou je to spíš otázka času,“ popisuje.

Vrbata s Nedorostem dorazí jen na otevírací zápas, ostatní mají hrát za Samson častěji. „Renda Vydarený a David Kuchejda by měli nastupovat pravidelně, mají chuť. Jirka Novotný to bude mít podle času, jak bude stíhat zápasy a svou práci agenta,“ uvádí.

Minulý rok Samson zvítězil nad Hlubokou jasně 6:1. Oba celky se zítra potkají znovu. „Hluboká má otevřený stadion, a tak chtějí hrát první půlku sezony venku, zbytek doma. Nám je to jedno. Loni jsme si to všichni užili, teď to bude už jen normální zápas bez show,“ objasňuje bývalý útočník NHL.

Po úvodní výhře však nováček loni třikrát prohrál a nenaplnil očekávání, že bude v popředí. „Sehráli jsme krásný první zápas a pak jsme začali prohrávat. Ve Strakonicích jsme hned druhý zápas dostali desítku. To nám otevřelo oči. V přípravě jsme vyhráli všechny tři zápasy, ale sezona bude jiná,“ tuší Hanzal.

Krajský přebor bude po odstoupení Humpolce a Pelhřimova hrát jedenáct celků, osm z nich pak čeká play off. „Věřím, že se budeme pohybovat ve středu tabulky. Do play off se snad dostaneme a tam uvidíme,“ odhaduje útočník.

Zápas Samsonu s Hlubokou začne zítra v 18.30 hodin v Hokejovém centru Pouzar v Budějovicích. Vstupné činí 80 korun, děti do šesti let ho neplatí.