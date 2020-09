Hanzal, Vrbata, Nedorost, Klesla... Krajskou ligu rozzářily hvězdy

Ta jména pohromadě by budila respekt v nejednom extraligovém týmu ještě dnes. Vždyť dohromady tito borci odehráli v NHL přes 2 800 zápasů! A i když už ani jeden z nich aktivně nehraje, v sobotu se sešli v českobudějovickém Hokejovém centru Pouzar, aby stylově rozjeli novou sezonu nového týmu HC Samson. V krajské soutěži.

Novému mančaftu, který založil právě bývalý centr Arizony či Dallasu Martin Hanzal, se postavili Rytíři z Hluboké nad Vltavou. Přes šest stovek lidí sledovalo, jak více než půl zápasu drží hlubočtí hráči se Samsonem krok.

„Je to svižné, vyrovnané, hezký hokej,“ hodnotili dva kamarádi, kteří stáli hned za mantinelem. A při každé povedené akci obou týmů halu rozezněl hlasitý potlesk. V první třetině ale hru domácího celku s hvězdným obsazením brzdila častá vyloučení.

Když se však na led dostala formace Vrbata, Hanzal a Nedorost, hrálo se spíše u branky hostů. Vše navíc vzadu zkušeně hlídal Rostislav Klesla. „NHL lajna“ zkrátka dominovala. Na úvodní gól slavnostního zápasu si však všichni museli počkat až do druhé třetiny.

„Hraje se v pěkném tempu a lidé se přišli podívat na pořádné hokejisty, to se musí líbit. Pro nás je to tak trochu splněný sen, nastupovat proti takovým jménům. Užíváme si to maximálně, je to fakt svátek, ale zároveň z toho máme veliký respekt,“ říkal po první třetině obránce Hluboké Filip Hejda.

„Pořád to ti kluci mají v ruce, jsou šikovní na puku, výborně bruslí a kdykoliv umí ohrozit bránu nebo vymyslet geniální přihrávku,“ pochválil zvučná jména. O první gól se postaral ve 34. minutě organizátor celého večera Martin Hanzal. Ten se nakonec trefil ještě dvakrát a i jeho zásluhou porazil nováček krajské ligy HC Samson Hlubokou 6:1.

Sobotní zápas přinesl i další zajímavost. Poprvé si roli spolukomentátora užil budějovický odchovanec a současný útočník extraligové Plzně Milan Gulaš. A v závěru živého přenosu nezapomněl pochválit i bývalého obránce Českých Budějovic Kamila Ťoupala. Ten si navíc jen pár sekund před závěrečnou sirénou po samostatném úniku vymohl pro svůj tým trestné střílení. Místo bývalého obránce Motoru či Landshutu se k bráně soupeře rozjel Václav Nedorost, ale sedmý gól Samsonu nepřidal.

„Kamil ho měl jet sám, za dnešek by si to zasloužil. Neskutečné, jaké výkony předváděl. Na to, že je ročník 1973, tak to klobouk dolů,“ říkal Gulaš se sluchátky na uších. Ťoupalův věk na ledě tak opravdu připomínaly spíš jen šedivé vousy vykukující zpod helmy.

„Je to zajímavý zápas, v první třetině to bylo hodně vyrovnané a výborně zachytali gólmani. Teď už jsme se trochu dostali do tempa,“ zhodnotil po druhé třetině Martin Hanzal.

„Asi se dalo čekat, že to dnes bude nahecované. Hluboká sem přijela s tím, že nemá co ztratit. Půjdou do nás i nadále, motivaci na to mají. To já jsem už na tom s fyzičkou o trochu hůř, asi bych měl pít míň piva,“ usmál se ten, kterému mohli ostatní i diváci poděkovat za parádní hokejovou podívanou.