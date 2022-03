Chtějí to zkusit. Budějovický Samson zahájí baráž o druhou ligu

„Chceme to zkusit. Když vynechám loňskou zkrácenou sezonu, tak je to pro nás vlastně první ročník. Kdyby se to nepovedlo, můžeme to zkusit třeba zase za rok. Není na nás žádný tlak,“ hlásí šéf týmu a hrající kapitán Martin Hanzal.

Bývalý útočník NHL, který vrcholovou kariéru předčasně ukončil kvůli problémům se zády, má kolem sebe řadu známých jmen, jako jsou René Vydarený, Vladimír Sičák, David Kuchejda či Tomáš Vak. A to ještě v sezoně „uvolnil“ do extraligového Motoru dalšího zkušeného centra Jiřího Novotného.

Ani tak ale Jihočeši neumí říct, jak velké šance na postup do vyšší soutěže mají. Ze všech vítězů krajských přeborů se přihlásilo šest mužstev, které o postup zabojují v kvalifikaci. Ve hře jsou dvě místa, postupuje vždy vítěz tříčlenné skupiny.

Najednou by nám na sezonu nestačily statisíce korun, ale potřebovali bychom pár milionů. Martin Hanzal šéf klubu

Nejvážnějším kandidátem je Chomutov, který by rád stoupal po výrazném pádu až z extraligy. Ten čeká Mělník a Hvězda. „Trošku nás mrzí, že jsme se Chomutovu vyhnuli. Je to sice největší favorit, ale chtěli jsme si s ním zahrát, abychom věděli, jak na tom jsme,“ tvrdí Hanzal.

Martin Hanzal (vpravo) ze Samsonu České Budějovice v šanci před brankářem Hluboké.

Druhou skupinu tvoří kromě Samsonu ještě Moravskobudějovický Hokej a SHKM Hodonín. „Určitě je nepodceňujeme. Je těžké určit, kdo je favorit. Ale postoupit chtějí všichni, když se přihlásili,“ ví Hanzal. Důležitý bude vstup do soutěže. Každý tým hraje s každým dvakrát, jednou doma, jednou venku. „První kolo vzájemných zápasů ukáže, kdo na tom jak je,“ odhaduje.

Případný posun do třetí nejvyšší soutěže by pro Samson znamenal nutnost výrazně navýšit rozpočet i kvalitu kádru. „S tím do toho jdeme. Každý ví, že z kraje do druhé ligy je to obrovský skok. Je to rychlejší, hraje tam řada mladých kluků. A najednou by nám na sezonu nestačily statisíce korun, ale potřebovali bychom pár milionů. Bez větších sponzorů by to nemělo cenu,“ uvědomuje si.

Kvalifikace startuje dnes, kdy má Samson volno. V neděli se pak představí na ledě Moravských Budějovic. O týden později jihočeský celek nastoupí doma, když v hokejovém centru Pouzar přivítá Hodonín.