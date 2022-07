Šafránek a spol. Hvězdné války ve druhé hokejové lize

Hlavní podnět nového formátu vznikl od letňanských Letců, asistent trenéra Ondřej Poul je totiž zároveň předsedou Asociace druholigových klubů.

„Původně byly připraveny jiné varianty, ale kvůli situaci Chrudimi, Kadaně a Vrchlabí jsme museli najít směr, který bude vyhovovat všem,“ vysvětlil Poul. „Ano, jsme si vědomi, že to bude náročné na cestování, to je ale s druhou ligou dlouhodobě spojené. Atraktivitě soutěže to však bezesporu pomůže.“

Třetí nejvyšší liga bude rozdělena na skupiny Západ a Východ, místo původně plánovaných tří oddělení tak zůstanou pouze dvě. Celkový vítěz přímo postoupí do profesionální Chance ligy.

Skupina, v níž budou působit Benátky, bude nesmírně našlapaná. Po redukci vyšší soutěže sem spadly velmi kvalitní týmy Ústí nad Labem i Vrchlabí, nesmírně silné budou i celky Chomutova, Tábora či Příbrami.

„Čeká nás nová sezona s novým týmem a všichni doufáme, že si vše sedne, a moc se na to těšíme,“ prohlásil sportovní manažer klubu z Benátek Jan Stehlík, který do týmu přivedl hvězdná jména, třeba Davida Šafránka a Martina Sejpala z prvoligového Kolína či produktivního Kamila Bříšku z pražské Kobry. „Pro přípravu jsme se snažili vybrat geograficky nejbližší a zároveň kvalitní soupeře, jako třeba Letňany nebo béčko Pardubic. Zápasy nám udělají obrázek, jak na tom doopravdy jsme,“ řekl Jan Stehlík.

Silný kádr pro náročnou soutěž skládá také Příbram.

„Trenér Pavel Marek a jeho asistent Miroslav Hájek v průběhu letní přípravy přivítali v kabině jak známé tváře, tak i několik velmi výrazných posil týmu,“ prozradil sportovní ředitel příbramského klubu Miroslav Bláha. „Jména posil odtajníme těsně před přípravnými zápasy,“ dodal.

Příbram v nich nastoupí také proti výběru druhé a třetí francouzské ligy.

Mnohem lepší sezonu než loni chtějí zažít Řisuty, které původně sestoupily do kraje. A podle toho také zbrojí, nedávno ohlásily příchod někdejšího kladenského kanonýra Vítězslava Bílka.

„Od tohoto transferu si především slibujeme uplatnění velkých herních zkušeností a také osobnost lídra do kabiny,“ prohlásil Ivan Záleský, manažer HC Řisuty, které hrají své domácí zápasy na zimním stadionu ve Slaném.

Do klubu se vrátil i bývalý kapitán Michail Potěchin.

„Připravovali jsme se na účast v kraji, ale poté přišla nabídka od Nové Paky, která se rozhodla nabídnout svou druholigovou licenci. Po konzultaci ve vedení klubu jsme se rozhodli ji využít,“ vysvětlil Záleský. A co herní systém druhé hokejové ligy? V méně početné východní skupině se bude hrát každý s každým čtyřkolově, takže každý tým odehraje čtyřicet utkání.

Ale v západní konferenci to bude složitější. Sedmnáct týmů bude hrát proti sobě nejprve dvoukolově, tedy 32 zápasů. Potom se podle výkonnosti mužstva rozdělí mužstva do tří bloků.

První až šestý tým budou hrát dvoukolově mezi sebou o co nejlepší nasazení do následného play off.

Celky na 7. až 12. místě se porvou o předkolo a zbytek by bojoval o udržení. Poslední tým stejně jako na východě sestoupí na krajskou úroveň.

Předkolo play off se bude hrát na dva vítězné zápasy (7. až 10. tým), následné čtvrtfinále by se hrálo na tři vítězná utkání.

Vítězové západní a východní skupiny se následně střetnou v přímém souboji o postup do Chance ligy, odkud poslední celek naopak sestoupí.