náhledy
Je libo s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Nebo s pirátskou lebkou v několika provedeních? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem. Prvoligová bitva bude téměř výhradně v režii žáků a studentů chomutovských škol. Od produkce utkání až po dresy - a z dětských návrhů teď v internetovém hlasování fanoušci vybírají ty, v nichž Piráti do zápasu nastoupí. Jak vypadají? A jaké další jedinečné dresy Chomutov v minulosti oblékl?
Autor: Piráti Chomutov
Písmeno P jako Piráti. Podobně vypadá písmeno D, které nosí mistrovské Dynamo Pardubice. „Prostřednictvím školského odboru chomutovské radnice jsme na utkání pozvali všechny žáky a studenty, protože tenhle zápas bude především o dětech na ledě, v hledišti i následně po jeho skončení,“ uvedl autor myšlenky Roman Jüngling, šéf chomutovského marketingu.
Autor: Piráti Chomutov
Tradiční pirátská lebka se zlatým zubem, symbol klubu, zde umístěná ve hvězdě. Jüngling prozrazuje další role dětí: „Máme tu tým školních zpráviček, které ocenil i senát. Právě tyhle žáky bychom rádi také zapojili, protože řada bývalých členů týmu zpráviček nyní v klubové produkci pracuje a někteří už se podívali i na velké mezinárodní akce.“
Autor: Piráti Chomutov
Pirátský prapor na hrudi amerického útočníka Coleho Coskeyho, hvězdy Chomutova.
Autor: Piráti Chomutov
Jednorožec s duhou bude mít určitě plno fanoušků. Dresy půjdou tradičně do aukce. „Se zástupci města ještě hledáme uplatnění pro výtěžek dražby, protože primárně by měl pomoci dětem. Právě proto má zápas motto Děti dětem,“ vysvětlil šéf marketingu.
Autor: Piráti Chomutov
Pirátské srdce v hokejovém aranžmá.
Autor: Piráti Chomutov
Děti dětem od dětí. Piráti vybrali deset finálových návrhů z celkových 150, které připravily děti z chomutovských škol.
Autor: Piráti Chomutov
Motiv šťastné rodinky.
Autor: Piráti Chomutov
Další chomutovský Pirát, tentokrát nejspíš od autora z nejmladších.
Autor: Piráti Chomutov
Pirát, srdce, křídla.
Autor: Piráti Chomutov
Nechybí ani chomutovská věž.
Autor: Piráti Chomutov
Kompletní návrhy včetně zadní strany dresů. Na jedné je i hokejista s plyšovým medvídkem. V dětských dresech by měl nastoupit také soupeř. „Oslovili jsme Sokolov s myšlenkou, že by i oni vytvořili speciální sadu pro děti s tím, že ve hře je odveta v těchto dresech v Sokolově,“ přiblížil Jüngling.
Autor: Piráti Chomutov
Na ledě se Pirátům momentálně nedaří, ale v marketingu hrají extraligu. Letos v přípravě nastoupili v retro dresech připomínajících letecké neštěstí z roku 1956. Aukce vynesla téměř 50 tisíc korun, které budou použity na vznik památníku u švýcarské obce Wasterkingen.
Autor: Roman Dušek, Piráti Chomutov
I loni na podzim Chomutov hrál v retrodresech u příležitosti osmdesátin, historický trikot oblékl při slavnostním ceremoniálu také bývalý brankář Miroslav Hanuljak, který vstoupil do Síně slávy. Na snímku se synem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Do letní přípravy 2022 šel Chomutov v trikotech svého německého předchůdce DFK Komotau, pro společnou fotku se inspiroval historickým snímkem.
Autor: Piráti Chomutov
Projekt Piráti Chomutov pro nemocnici běží už od roku 2017, takhle v doktorských dresech pózovali David Kämpf (vlevo) a Jan Rutta.
Autor: Jan Pidrman, Piráti Chomutov
Děkovačku v dresu a la doktorský plášť si po extraligové výhře nad Vítkovicemi užil i chomutovský brankář Ján Laco.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Rok 2018, chomutovský kapitán Michal Vondrka a další z charitativních dresů, jejichž aukce vynesla prostředky pro nemocnici.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Na začátku roku 2026 se uskutečnil už osmý díl projektu Piráti Chomutov pro nemocnici, tentokrát byly dresy „krvavé“.
Autor: Piráti Chomutov