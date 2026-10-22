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S jednorožcem? Méďou? Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě

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Fotočlánek   16:44
Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje... Dětské návrhy dresů hokejového Chomutova pro zápas se Sokolovem.
Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem. Prvoligová bitva bude téměř výhradně v režii žáků a studentů chomutovských škol. Od produkce utkání až po dresy - a z dětských návrhů teď fanoušci vybírají ty, v nichž Piráti do zápasu nastoupí. Jak vypadají? A jaké další jedinečné dresy Chomutov v minulosti oblékl?

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Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:00
  • 1.50
  • 4.86
  • 5.27
Litvínov vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.86
  • 3.90
  • 2.20
Vítkovice vs. KometaHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Vítkovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.67
  • 4.19
  • 2.23
Poprad vs. PrešovHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Poprad vs. Prešov //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 1.21
  • 7.04
  • 11.20
Žilina vs. Spišská N. VesHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Žilina vs. Spišská N. Ves //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 1.73
  • 4.29
  • 3.99
Banská Bystrica vs. TrenčínHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Banská Bystrica vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.64
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