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Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice
Ani ve 12. kole hokejové extraligy neodešel Třinec ze zápasu bez bodu. Oceláři v napínavé bitvě tentokrát vyzráli na Spartu, Plzeň ve zběsilém utkání přetlačila Vítkovice. Uspěly také Pardubice a...
Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt
Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...
Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení
Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...
Fenomén McDavid v životní formě. Tempo má lepší než Gretzky, zaútočí na rekord?
Když se podíváte na projekci bodů Connora McDavida v aktuální sezoně NHL, asi zprvu neuvěříte a budete si mnout oči. Zřejmě nejlepší hokejista současnosti má totiž po pouhých osmi duelech na kontě...
Pastrňák zazářil čtyřmi zápisy. Bodovali i Zacha, Hronek, Klapka a Jiříček
Hokejový útočník David Pastrňák ve čtvrtek dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval triumf Bostonu 6:0 nad Nashvillem. Za domácí dvakrát asistoval i Pavel Zacha. V dalších zápasech NHL se...
Olomouc - Boleslav 4:2, domácí ukončili černou sérii. Skoro po roce se trefil Macuh
Naposledy se v extralize trefil 17. prosince loňského roku. Z další branky se útočník hokejové Olomouce Rok Macuh radoval až ve čtvrtek. Hanáci i díky jeho trefě porazili na domácím kluzišti Mladou...
S jednorožcem? Méďou? Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě
Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....
Jdi do haj..., Brady! Plešatíš a jíš pastelky! Tkachuk to po návratu do Ottawy schytal
Na kostce běžel připravený medailonek s výběrem vzpomínek, které v Ottawě během osmi sezon prožil. Brady Tkachuk, bývalý kapitán, nyní už nechtěný vetřelec v dresu Floridy, vyjel na led s širokým...
Vladař vychytal výhru na ledě Buffala, Ottawa pěti góly přejela Floridu
Hokejový brankář Dan Vladař byl s 27 zákroky zvolen druhou hvězdou u výhry Philadelphie 3:1 na ledě Buffala. Po hrozivém vstupu do sezony tak Flyers uspěli už potřetí za sebou. Ve druhém středečním...
Mladej, hlavně bez chyby! Kachlíř vyčnívá, jak v extralize zacházet s novými talenty?
Spoluhráči se vedle něj vystřídali, role učitele zůstává. S Tomášem Galvasem už Radima Šimka pojí jistá sladěnost, s Lukášem Kachlířem se na startu nové sezony postupně seznamoval. Dovednosti dalšího...
Jihlava ovládla třináctigólovou přestřelku, duel trápících se týmů vyhrála Slavia
Hned třináct branek viděli fanoušci na zápase první hokejové ligy mezi domácím Chomutovem a Jihlavou. Slavil hostující celek, který ve středu večer zvítězil 8:5. Boj ve druhé polovině tabulky mezi...
Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty
Po konci v NHL si chtěl protáhnout kariéru. Zažít na jejím sklonku ještě jednu novou zkušenost, poprvé si zahrát mimo zámoří. Podepsal v KHL, v ruské Kazani ale Kevin Hayes vydržel jen pět zápasů....
Palát se radoval z gólu proti Dostálovi, McDavid pokračuje v historickém startu
Přestože byli v úterním programu hokejové NHL v akci David Pastrňák z Bostonu i colorádský Martin Nečas, z Čechů dokázal tentokrát bodovat jen Ondřej Palát. Útočník Islanders úvodním gólem přispěl k...
Navrátilec prolomil bídu. Dva body jsou v naší situaci zlaté, přiznal Stránský
Nelichotivou sérii šesti porážek v řadě ukončili hokejisté Vítkovic. V předehrávce 15. kola extraligy doma porazili Liberec 3:2 po nájezdech a získali tak dva body. Blízko byli i plnému bodovému...
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Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení
Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...
Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže
Kanadský hokejový obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce.