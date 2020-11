Jágr naplno trénuje a kladenští Rytíři získali generálního partnera

„Každá podpora klubu je důležitá a spolupráce s předním obchodním řetězcem je pro nás velice významná. Generální partner nám může výrazně pomoci s návratem do extraligy,“ těší hrajícího majitele klubu Jaromíra Jágra, pro kterého je nové spojenectví také velkou motivací do budoucna. „Pokud postoupíme do nejvyšší soutěže, Kaufland za námi bude stát minimálně čtyři roky.“

Posledním generálním partnerem hokejového Kladna byla společnost Sazka, tohle spojení skončilo v roce 2014.

Dobrou zprávou pro fanoušky Rytířů je i to, že Jaromír Jágr už naplno trénuje s mužstvem. Jakmile se po koronavirové pauze rozběhne první liga, měl by být podle informací MF DNES připraven zasáhnout do zápasů.