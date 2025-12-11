Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

„Jsme moc rádi, že jsme se s Rudou dohodli na jeho působení u nás. Je to kluk z regionu, a především ohromně zkušený a kvalitní hokejista,“ uvedl na Červeného adresu táborský sportovní manažer a trenér Tomáš Hamara.
Šestatřicetiletý útočník už má za sebou i první zápas v novém působišti, ve středu mohl jen pár hodin po oznámení přestupu oslavit vítězství nad Kolínem 4:1.
Prostor dostal na pozici druhého centra, odehrál 21 a půl minuty a připsal si jednu střelu na bránu.
„Slibujeme si od něj významné zlepšení naší produktivity, se kterou se zatím dost potýkáme,“ nastínil Hamara.
Ten tak do týmu získal dalšího zkušeného hráče. Kapitánem jihočeského celku je dvaačtyřicetiletý Lukáš Pech, v Táboře působí také o rok mladší Jakub Suchánek či devětatřicetiletí Jan Hruška, Tomáš Mertl a Lukáš Endál.
K nim se nově přidal Červený, jenž do Česka přišel ze slovinské Olimpije Lublaň, která nastupovala v mezinárodní soutěži ICEHL.
Ještě předtím hrál v KHL. Po konci Rigy a dokončení sezony ve finském Kärpätu se do soutěže vrátil. V červenci 2022, pět měsíců po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině, se dohodl na smlouvě s Vladivostokem.
V klubu z Dálného východu se potkal také s Liborem Šulákem, který v tamním Admiralu stále působí. Červený na stejné adrese strávil jeden rok, poté se v rámci ligy přesunul do Barysu Astana.
Zařadil se tak mezi hrstku českých hráčů, kteří v KHL po vypuknutí ozbrojeného konfliktu nastupovali. Kromě Šuláka, jenž je v Rusku od roku 2021, tam poté podepsali Dmitrij Jaškin, Ostap Safin, Lukáš Klok a David Sklenička.
Podepíše jen někdo bez páteře. Češi mizí z KHL, někteří ale zůstávají
Poslední dva už v tamní soutěži nehrají. Stejně jako Červený, který v průběhu dvou let bodově příliš nezářil. Další štaci tak zvolil v méně sledovaném Slovinsku.
Odtamtud se nyní vrátil domů. Rodák z Českých Budějovic v Táboře těží i z blízkého vztahu k regionu, v klubu už navíc mezi lety 2009 a 2011 sbíral seniorské zkušenosti.
Podaří se nyní majiteli 26 reprezentačních startů prvoligového nováčka pozvednout?