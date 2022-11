Vím, že můžu skončit, říká trenér tápajících zlínských hokejistů Vlach

Takže jste připravený i na tuhle eventualitu?

Samozřejmě. Je to riziko povolání. Ale nechtěl bych teď odcházet. Jednak kvůli hokeji. Za druhé také kvůli práci s mužstvem, realizačním týmem i vedením klubu, která dobře funguje.

Na výsledcích A-týmu to ale není vidět. Kde se to zvrtlo?

Úvod byl špatný. Mužstvo bylo prakticky celé nově poskládané. Počítali jsme, že si sedne dříve. Ale když to zaklepu, tak se to postupně zlepšuje. Měli jsme i zranění, museli jsme improvizovat. Na což se nechci vymlouvat, ty mají i jiná mužstva. Když někdo vypadne, musí hrát bez něho.

Každopádně mužstvo ale pořád není v pohodě, pokud naposledy dokáže v Prostějově ztratit ve třetí třetině vedení 1:5 a výhru zachraňuje v nájezdech.

Zápas vypadal jednoduše. Dvě třetiny jsme hráli disciplinovaně, bez vyloučení. V poslední jsme měli čtyři, dostávali jsme se pod tlak, bylo tam i dvojnásobné oslabení, napadaly nám tam góly. Dobře, že jsme získali aspoň druhý bod.

Vedete pořadí nejtrestanějších týmů Chance ligy. Co s tím?

Apelujeme na hráče před každým utkáním. Částečně je to přemírou snahy. Kluci chtějí získat kotouč, udělat něco lepšího, pak zapomínají na to, že se všechno píská, každé držení, každé hákování. Musíme je to odnaučit, hrát čistě. Máme speciální formace na oslabení. A když je toho moc, síly chybějí.

Antonín Honejsek říkal po utkání v Prostějově, že je na střídačce během zápasu hodně křiku. Vnímáte to stejně?

Nejsem trenér, který křičí. I když v některých situacích jsem hlas zvedl. Někdy je debata vzrušenější. Konkrétně poslední zápas. Každého štvalo, jak to dopadlo. Ale nemyslím si, že by komunikace na střídačce vybočovala z normálu.

Tým na začátku října pod hrozbou finančních postihů zabral a vyhrál čtyřikrát po sobě. Jakmile tuhle tíhu ze sebe sňal, okamžitě prohrál. Vidíte souvislost?

I z vlastní zkušenosti vím, že když vám přidají nebo uberou, nikdy to není motivace, abyste hráli lépe. Pokud máte hokej rádi a hrajete ho proto, abyste vítězil, peníze jsou pro většinu hráčů druhořadé.

Jste zastáncem toho, aby se podobná ultimáta veřejně oznamovala?

Nechal bych to v kabině, ale je to věc vedení, které to chtělo takhle prezentovat.

Generálním manažerem je Jiří Marušák, váš bývalý svěřenec. Jaké je to, když je šéfem on?

Nedělá mi to problémy. Respektuji, že je můj nadřízený. Můžeme diskutovat o čemkoliv. Jeho názory beru.

Ale někdy se neshodnete, ne?

Je dobré konfrontovat názory. Kdybychom byli ve všem jednotní, tak by to také ve výsledku nedělalo dobrotu. Většinou ale najdeme shodu.

Pořád vidíte v týmu potenciál, aby naplnil předsezonní cíle, nebo potřebuje posílit?

Okysličit by potřeboval. Vybrali jsme skoro celý nový tým. Některé hráče jsme do detailu neznali. Dříve jsme říkali, že je málo hokejistů, ale hodně hráčů. Dnes už nejsou ani hráči. Nikdo nám je nepustí, ani na výměnu. Hledáme cesty k oživení, ale zatím jsme ji nenašli. Až teď přišel Matěj Zabloudil z Litoměřic na měsíční zkoušku. Máme na marodce několik hráčů a nevíme, kdy se vrátí.

Jak to vypadá s Claireauxem, který odehrál jen osm utkání?

Má rupturu v třísle. Půjde na další vyšetření. Tohle zranění je ošemetné. Zvláště v hokeji, ve kterém potřebujete třísla a přitahovače nejvíce. Lékaři zatím říkají dva týdny.

V reprezentační přestávce předehráváte dva domácí zápasy. Přijdou vám vhod?

Jako hráč jsme měl raději kratší pauzu, než abych vypadl ze zápasového rytmu. Měli jsme celkem dost volna, kluci dostali dva dny. Příští týden bude zase volnější. Hrajeme ve středu a pak za týden.

V pátek přivítáte Přerov a z mnoha ohledů to bude speciální zápas. Narodil jste se v Přerově, soupeře vede bývalý zlínský trenér Robert Svoboda.

Nejsem úplně klasický Přerovák, odstěhovali jsme se v mých pěti letech. Pro nás je každý zápas důležitý. Potřebujeme bodovat a dostávat se tabulkou nahoru. Aby hráči získali sebedůvěru. Věřím, že se to nastartuje. Tlačíme na ně, aby tréninky byly živější, ostřejší. Na začátku sezony si mysleli, že to uhrají hlavou, rukama. Zjistili, že to nejde. Je to o bruslení, srážení, soubojích. Musím hodně přitlačit, abychom získali puk, dostali soupeře pod tlak. Doufáme, že na to přišli a bude to lepší a lepší.