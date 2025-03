Komentátor a expert Olesz vyzývá: Zrušte baráž, přímý postup hokeji prospěje

„V momentálním rozpoložení, jak brání, jaké má přesilovky, oslabení, nízkou úspěšnost střelby, by ji tým z Maxa ligy ve fazoně mohl vyřadit. Největší výhodou Olomouce je dlouhá pauza, během které se může připravit a resetovat,“ říká Olesz, který v play off Maxa ligy favorizuje finalisty posledních dvou ročníků Vsetín se Zlínem.

Poslední tři baráže dopadly jasně ve prospěch Kladna, které porazilo Jihlavu, Zlín a Vsetín celkově 12:1 na zápasy. Co všechno se musí sejít, aby to vítězi Maxa ligy vyšlo?

Obecně není baráž o hokejovosti, ale o bojovnosti, odhodlání. Nejlepší hráči se najednou neprosadí, góly dávají ti, od kterých se to tolik nečeká a ty kolikrát rozhodují. Krása jde stranou, všechno je podřízené udržení v extralize.

Překvapilo vás, že do baráže zahučela právě Mora, kde jste předloni končil svoji extraligovou kariéru?

Extraligu jsem jako televizní expert začal více sledovat od listopadu, prosince a v té době měla Olomouc komfortní náskok. Jenže pak přestala sbírat body a klub nereagoval na výsledkový a s tím spojený herní propad. Ostatní ucítili šanci. Sešlo se více věcí, forma hráčů, zranění, které hrály v neprospěch Olomouce. Pořád to měla ve svých rukou, ale manažersky to nezvládla. Nebylo to tak, že by všichni najednou začali nějak extra bodovat. Prohrála si to sama.

Současný model baráže je hodně propíraným tématem. Podle mnohých je nespravedlivá. Souhlasíte?

Letos do ní z extraligy spadla Olomouc, na posledním místě dlouho pobývaly Vítkovice, tři roky po sobě ji hrálo Kladno. Sportovní propad může potkat každého a je spravedlivé, aby nejhorší z extraligy sestoupil a nejlepší z první ligy postoupil. I kdyby si měl vítěz zahrát extraligu jeden rok, ať si ji vyzkouší. Přímý sestup je přísný, ale dává větší smysl a je důležitý pro zdraví sportu. Prospělo by to celé extralize. Ale tu si řídí samy kluby a ty si svůj rybník chrání.

Ani předchozí model rozšířené čtyřčlenné baráže se dvěma týmy z každé soutěže by se vám nelíbil?

Ne. Nic mezitím. Nejen já, ale i většina lidí chce přímý sestup. I když spadnete, hokej tím nekončí. Můžete se poučit, sportovně se posunout, když to uchopíte správně. Moc se mi nelíbí ani rozšířené play off pro dvanáct týmů ze čtrnácti. Vítkovice hrály do předposledního kola, aby se vyhnuly baráži, nakonec budou hrát předkolo a pokud by postoupily do čtvrtfinále, věřte tomu, že je nikdo z první čtyřky nebude chtít za soupeře.

Koho kromě Zlína se Vsetínem v play off Maxa ligy favorizujete?

Základní část skončila, nikdo už o ní neví. Promluvit do toho může také Poruba s Jihlavou. Velkým otazníkem je, jak vážně to myslí Poruba. V týmu je řada bývalých extraligových hráčů, kteří by tým v případě postupu asi opustili. Ztrhají se v play off? Jihlava extraligu chce. Nestaví za dvě miliardy nový zimní stadion pro první ligu, to by jí nebylo hodné. Zlín měl nejlepší defenzivu v základní části, která v play off rozhoduje. Záležet bude na šířce kádru, marodce, zkušenostech. Je něco jiného hrát play off a základní část bez většího tlaku.

Soutěž máte nasledovanou jako televizní expert. Jaká je její úroveň?

Tvrdím, že nejde utáhnout extraligu se čtrnácti týmy, to stejné si myslím o první lize. Podívejte se na ekonomickou stránku, kolik klubů může reálně uvažovat o postupu. Není možné mít na profesionální úrovni v Česku tolik týmů. První liga je extrémně náročná už svojí délkou na 52 kol, teď ještě play off, které hraje deset mužstev. Je až absurdní, kolik peněz to stojí a na konci sezony o tom ani nevíte. Velké poděkování patří lidem, kteří shánějí peníze, sponzorům. A je zarážející, že mezi nejproduktivnější hráče soutěže patří Viktor Hübl, který má 46 let, nic proti němu. První liga má vychovávat hráče, kteří přicházejí z juniorek. To má být její přínos pro český hokej. Jenže na letošním mistrovství světa dvacítek z ní hráli jen dva kluci.

Přímý postup pro vítěze by tedy Maxa lize pomohl?

Jednoznačně. Věřím, že hodně lokálních sponzorů by šlo do hokeje, kdyby měli vidinu, že se uvidí alespoň na jednu sezonu v extralize. Města by na podporu uvolnila větší částky, investovala by do zázemí. Soutěž by se vyrovnala, zkvalitnila. Ale zase se můžeme bavit o tom, že v první lize končí kluci, kteří nedostali v extralize smlouvu a v mých očích už ani nemají ambice ji hrát. Možná by stálo za úvahu, že by play off hrály jen týmy, které splňují podmínky pro extraligu. U některých je skoro nulová možnost, že by si ji zahrály.

Poslední dvě finále svedla proti sobě Zlín se Vsetínem. Dojde potřetí na valašské finále?

Už když hrály extraligu, byly jejich vzájemné zápasy vyprodané, byl to sportovní svátek Zlínského kraje. Bouřlivá atmosféra, totální nevraživost mezi fanoušky, rušily se pomalu spoje mezi městy. (úsměv) Kdo jiný by měl hrát finále, aby na něj chodili lidé, pro které se hraje. Ať se ukáže, která města žijí hokejem.

Vy jste spolukomentoval poslední vzájemný duel na Lapači a byl jste hodně rozladěný z dění na ledě. O den později jste se omlouval zraněnému zlínskému útočníku Adámkovi, o kterém jste řekl, že vnáší do hokeje fotbalové simulování. Jak se na ten duel zpětně díváte?

Stalo se hodně špatného, ale nechci se k tomu vracet. Nechejme to, prosím, spát. Bylo by to na dlouhé povídání.

Tak zpátky k hokeji. Vsetín ovládl základní část o jedenáct bodů. V čem je jeho největší síla?

V útoku. Dali přibližně tolik gólů jako Poruba, z jejich útočné hry čiší lehkost. Vsetín má svoji filozofii. Tým staví průběžně, každým rokem ho zkvalitňují. Není náhodou, že hrají na špici. Trošku tápou na pozici brankáře, do první ligy se velmi těžko shánějí kvalitní.

Vyřešili ho lednovým příchodem Švéda Rydéna?

Uvidí se. Play off bude o něčem jiném, třeba o jednom laciném gólu, který může rozhodnout.

Jihlavský Tomáš Čachotský překonává brankáře Vsetína Tomase Rydéna.

Má Zlín výhodu v Hufovi?

Když to vezmu celkově, už chytal extraligu, a to samotné je výhoda. V play off a baráži rozhodují zkušení hráči. Pořád se bavíme o gólech, nahrávkách, ale bez nich to nejde. Vezměte si takového Radka Smoleňáka. Ten přesně ví, co má v daný moment udělat, kdy se pobavit s rozhodčím, jak vytvořit na ledě situaci, aby odvedl pozornost, vyvedl soupeře z koncentrace. To jsou nepostradatelní hráči, které chcete mít v týmu, a kteří ostatním vadí.

Huf měl nabídky z extraligy, ale zůstává ve Zlíně. Chápete ho? Přitom takový Postava se po loňském odchodu Přerova okamžitě stal oporou Komety.

Záleží na hráči, na jeho věku, vztahu k městu, jeho motivaci. Postavu jsem sledoval v Maxa lize. Díky tomu, že hrál v Přerově, se vychytal, měl spoustu zákroků, a proto snadněji zvládl přechod do Brna. Byl zvyklý na tlak. A je něco jiného chytat za tým, který v uvozovkách válcuje ligu.

Ve Zlíně hraje druhou sezonu Petr Holík, ještě před pár lety jeden z nejproduktivnějších hráčů extraligy a bývalý reprezentant. Překvapuje vás, že nezůstal v nejvyšší soutěži?

Proč skončil v Kometě, musí vědět sám. Pro Zlín se rozhodl logicky. Je doma, může postoupit do extraligy. Nepřekvapuje mě, že nemá tolik bodů. Je rozdíl přijít do Maxa ligy a nemít vedle sebe hráče extraligového kalibru, jako byli Zaťovič nebo Mueller.

Zlín vedl většinu základní části, v novém roce mu došel dech a skončil druhý. Proč?

Žádný tým neudrží koncentraci celou sezonu. Na každého padne menší nebo větší krize. Zlín měl nějaké zraněné. Některé zápasy se překládaly kvůli viróze, nevíme, jestli je také nepostihla.

Vy jste ještě loni hrál druhou ligu za Nový Jičín, po sezoně jste ale skončil. Už vás to nenaplňovalo?

Lidi ani neví, jak je sport i na téhle úrovni strašně náročný. Šestkrát týdně jste na ledě, ale hrajete pro radost, po práci dlouho do večera a ráno zase brzo vstáváte do práce. Pak narazíte na Havířov, který chce do Maxa ligy a jsou to skoro profíci, dostanete 1:10 a ani vás to nebaví. V útoku jsem měl dva kluky z juniorky Nového Jičína, jež ani nehraje extraligu. Na obličeji košík, pomalu ani nechtěli na led.

Práce hokejového komentátora vás pořád udržuje v hokejovém dění, že?

Kolem hokeje se motám pořád. Zajímá mě, rád o něm mluvím. Jako komentátor mám možnost zblízka vidět hráče, se kterými jsem hrál. Mám také přehled o mladších hráčích. Je rozdíl je sledovat v televizi, nebo přímo v zápase, jak se chovají na střídačce, mimo kamery. Mladí kluci ani neví, kdo se na ně dívá. Na můj názor se ptají manažeři. Říkám o sobě, že jsem amatérský skaut. V Maxa lize poznávám stadiony, místní speciality, nadávky. A když jsme zmínili derby Vsetína se Zlínem, tak díky němu jsem se stal známým i za hranicemi Zlínského kraje. (úsměv)