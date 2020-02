Návrat nebyl jednoduchý, zranění je pořád v hlavě, říká Přikryl

Ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. března začne pro hokejisty Českých Budějovic čtvrtfinále play off první ligy. Vstupenky na úvodní dvojzápas už jsou v prodeji. Na jednotlivá utkání bude možné koupit lístek případně až od 17. března. A ceny? Od 160 korun za stání až po 220 korun za sektory na delších stranách tribuny. Permanentkáři mají vstup zdarma, ale v této fázi sezony už nemají vstup zdarma děti do 6 let a 130 centimetrů výšky.