Teď by to vzal jenom srdcař. Peníze zajistím, říká zlínský manažer Hamrla

„Na začátku listopadu přišel primátor s nabídkou a seznámil mě s podmínkami. Jsem přesvědčený, že v této složité situaci by do toho šel jen zlínský srdcař,“ říká 45letý bývalý brankář Beranů a zlínský podnikatel.

Když vás v létě podruhé odmítli, nepovažoval jste spojení se Zlínem za uzavřenou věc?

Žiju ve Zlíně, vyrostl jsem tady, druhý syn hraje za juniorku. Přesto všechno, co se událo v létě, jsem do toho šel znovu. Věděl jsem, že je to politikum, nic proti mé osobě. Kluci měli nastavený plán, do kterého jsem se jim nehodil. Více za ně mluvit nemůžu a ani nechci.

V létě se ale proti vám lidé z tehdejšího vedení hodně ostře vymezili. A víceméně všichni po vašem nástupu skončili, včetně klubové legendy Petra Čajánka. Mrzí vás to?

Asi narážíte na slova Tomáše Valáška (prezidenta zapsaného spolku HC Berani Zlín – pozn. red.), který řekl, že jsem nedůvěryhodná osoba. Později mi přiznal, že to říkal pod emocemi. Je to pryč, nemáme mezi sebou problém. Je pravda, že s Petrem Čajánkem se v otázkách hokejové výchovy mládeže zásadně rozcházíme. Nemám mu to za zlé. Každý má svůj názor. Jirkovi Marušákovi (předchozí generální manažer klubu) jsem nabídl pokračování, ale odmítl. Tomáš Valášek předává agendu zapsaného spolku, ale má dost práce se svým podnikáním a také končí. Klubový aparát byl přebujelý, musíme šetřit náklady, takže nabírat další lidi je nereálné.

O pozici výkonného šéfa klubu jste se na jaře po sestupu z extraligy přihlásil sám. Proč si myslíte, že jste ten správný, kdo má vyvést klub z krize?

Jsem zlínský odchovanec, hrál jsem tady, patnáct let jsem působil jako trenér u mládeže, se svými dvěma syny jsem prošel hokejovým vývojem od A až do Z, takže můžu garantovat, jak by měl vypadat. Koupil jsem druholigovou licenci ve Vyškově, mančaft poskládat umím. Branži znám, s otcem jsme dvanáct let organizovali Zlatou hokejku, což mi pomůže. V Prostějově jsem byl sezonu (2006/07) sportovním manažerem. Hráči se zprčili, skončil trenér, i když jsem se za něj postavil. Nakonec to dopadlo sestupem, přestože v té době jsme byli těsně za postupem do play off. Byla to anabáze.

Momentka z utkání mezi Zlínem a Porubou

Jako jediný jednatel klubu budete mít za vše zodpovědnost sám. Tak jste to chtěl?

To byla moje podmínka. Všechno dobré i špatné půjde za mnou. Celý můj život je hokej. Zvládnu to.

V létě jste sliboval, že do klubu získáte za tři roky 15 milionů korun. Platí to?

Ano. I když je to ztížené tím, že je půlka sezony. Firmy mají svoje rozpočty dané. Ale před všemi majiteli jsem se zavázal, že peníze seženu. Do konce této sezony zajistím 2,5 milionu korun.

Hned poté, co jste převzal řízení klubu, jste odvolal trenéry Vlacha s Juríkem a místo nich jmenoval do této funkce Miloše Říhu mladšího. Cítil jste, že je to nezbytné?

Když jsem přišel, viděl jsem, že na mužstvu leží deka. Jsem přesvědčený, že mužstvo je kvalitní, a bylo nutné něco rychle udělat. Buď nechat stávající realizační tým, nebo trejdovat hráče, což ale není snadné, protože spousta z nich má ve smlouvě, že nemůžou být vyměněni. Navíc jsme měli po utkání s Kolínem dva zraněné. Mohli bychom se jich i třeba zbavit, ale těžko bychom stejně kvalitní sháněli zpátky. Je o ně zájem, agenti volají. Lepší bylo přivést nového trenéra. Milošovi plně důvěřuji. Má obrovský přehled o hráčích, může nám v současné těžké situaci hodně pomoct. I proto bude mít funkci sportovního manažera.

Po poslední porážce s Jihlavou to vypadá, že budete bojovat maximálně o předkolo play off. Pořád platí, že cílem je okamžitý návrat do extraligy, jak avizovali vaši předchůdci, nebo to přehodnotíte?

Byť to tak nevypadá, stojím si za tím, že kádr je nadstandardní. Předchozí trenéři si s ním nevěděli rady, doufám, že teď se zvedneme. Prvním cílem je klidné play off, což znamená být do šestého místa po základní části. Na Milošovi je, aby tým připravil na play off a my v něm hráli důstojnou roli. Tvrdím, že máme nejlepší brankářskou dvojici v soutěži a v play off se nám to bude ohromně hodit a mnohé to může změnit. A chtěl bych poděkovat Milošovi, že při podpisu přistoupil na motivační smlouvu a nevymýšlel si hory doly.

Tým dostal dvakrát finanční ultimátum získat za pět kol deset bodů, což se mu vždy povedlo. Jste zastáncem této cesty?

Represe můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Hráči mají kontrakty a musí dostávat zaplaceno. Raději si sednu s agentem a domluvím se jinak, je to lepší než sebrat půlku platu a pak skončit u soudu.

Kádr evidentně potřebuje řez. Jak hluboký?

Máme dohodu s hráči, že se předvedou ve dvou zápasech před pauzou. Pak bude týden do derby se Vsetínem a budeme řešit okysličení mužstva.

Co bude s obráncem Danielem Gazdou, který do Vánoc hostuje v Českých Budějovicích a netají se tím, že chce pokračovat v extralize?

Udělali jsme radikální změnu. Chceme si s Danem promluvit oba s Milošem. Věřím, že se vrátí a bude se podílet na společné cestě.

Dojde k avizovanému spojení s Tigers Zlín, kteří pracují s mládeží?

Skončili Petr Čajánek a Tomáš Valášek, takže nejsou u mládeže obsazené pozice sportovního manažera i manažera. Propojení obou klubů jsem deklaroval a byla to jedna z podmínek. Oba na sobě parazitují a tomu chci zabránit. Jak, to řeknu první trenérům a rodičům. Věřím, že to bude pro ně zajímavé.

Jaké máte plány s druholigovým Vyškovem, kde jste se po neúspěšných námluvách se Zlínem angažoval?

Licenci vlastní zapsaný spolek Ševci Zlín, který patří mně. Teď ho přebírá můj otec. Také uspím svoji firmu, abych se mohl plně věnovat zlínskému hokeji. Měl jsem představy o propojení Zlína s Vyškovem. Pořád se můžou naplnit. Příští středu se s Milošem chystáme do Vyškova, který hraje poslední zápas před vánoční pauzou. Třeba se trenérovi někdo zalíbí.