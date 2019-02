Za nadávky rozhodčímu roční zákaz hokeje. Sudí provokoval, brání se hráč

Co se přesně stalo? Podle zápisu o utkání 2. ligy mezi Novým Jičínem a Kopřivnicí, hraném 30. ledna, dostal Gebauer nejprve dvouminutový trest za sekání. Následující poznámky k rozhodčímu mu vynesly osobní trest, další postihy se nakupily poté, co hokejkou praštil o plexisklo a pak ji hodil po sudím Františku Heldovi. Stejným směrem letěly posléze i hráčovy rukavice.

Incident měl dohru ještě po utkání. „Při odchodu do šatny rozhodčích čekal hráč v chodbě a vulgárně napadal rozhodčího: Teď jsi hrdina, tak si to pojď vyřídit. Když mi ukončíš kariéru, ty pi**, tak ať to stojí za to,“ stojí v zápisu vyplněném Heldem.

Rozhodčí mlčí Sudí František Held odmítl případ oficiálně dále komentovat. Sekretář komise rozhodčích Rudolf Potsch na dotaz iDNES.cz neodpověděl.



Disciplinární komise vyměřila Gebauerovi tvrdý trest - zastavení činnosti do konce kalendářního roku. „Přitěžující okolností je skutečnost, že hráč svého jednání nezanechal poté, co mu byly uloženy příslušné tresty. Ve svém jednání setrval i po skončení utkání, kdy mu v jeho úmyslu fyzicky napadnout hlavního rozhodčího museli zabránit čároví s přítomnou pořadatelskou službou,“ zdůvodňuje přísný postih disciplinárka.

„Byl jsem překvapený, když jsem se v zápise dočetl, že mě museli čároví rozhodčí držet,“ oponuje Gebauer, který chtěl prý od rozhodčího slyšet důvod jeho počínání. „Jenže on neměl zájem, jenom se opět usmíval a odešel do šatny. Proto jsem na něj zakřičel to, co stojí v zápise. To jsem si měl odpustit. Ale vyznělo to, že jsem bezmozek, který se chtěl prát.“

Třeba to upozorní na chování některých sudích, říká hráč

Student sportovního managementu v Brně lituje výbuchu emocí, kvůli kterému teď bude mít od hokeje dlouhý utrum. „Rozhodnutí disciplinárky chápu. Byla to hloupost, neměl jsem si to dovolit. Následky proto přijímám, i když jsou kruté. Mrzí mě jen to, že nikdo neřeší arogantní chování rozhodčího, který se vám směje do očí a dává jeden trest za druhým,“ říká Gebauer.

Nebylo to poprvé, co se dostal do křížku se sudím Heldem. „V minulé sezoně jsem dostal osobní trest za to, že jsem měl na pana rozhodčího grimasou posílat pusinky. Nic takového neproběhlo, ale na to už se nikdo neptal.“

Poslední nával emocí už Gebauer nevydržel a rozhodl se řešit situaci po svém. „Sudí mají samozřejmě autoritu, kterou hráč musí respektovat. Ale nechápal jsem arogantní chování pana rozhodčího a tak jsem za ním po utkání šel, aby mi vysvětlil, jestli se mnou má nějaký problém. Ovšem je to jen můj pohled, nemám důkazy. Buď mi někdo uvěří, nebo ne. Proti trestu se odvolávat nebudu.“

Gebauera mrzí jeho prohřešek i ve vztahu k týmu. „Chci se omluvit spoluhráčům a klubu, že jsem poškodil dobré jméno HC Tatra Kopřivnice. Také chci poděkovat fanouškům, kteří mi vyjádřili podporu. Nechci se pouštět do žádných kontroverzí, ale třeba to upozorní na to, že také rozhodčí by měli mít k hráčům nějakou úctu. Ve 2. lize se sice hokejem neživíme, ale i tak mu dost obětujeme. Hokej nekončí extraligou.“