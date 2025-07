Měl jsem slabší sezonu, ví Říčka. Zlínu chce být platný i po boku parťáka Holíka

„Věřím, že máme pořád kvalitu a že ji ukážeme. Nevím, jaká bude sestava. Uvidí se v přípravných zápasech. Samozřejmě bych s Holasem chtěl hrát,“ přeje si Říčka, který se v létě vrátil po osmi letech do Zlína.

Vaše spojení dává logiku, že?

Byl to první trénink. Některá cvičení jsme jezdili po dvou, tak jsme je dělali spolu. Ale bylo to hlavně na rozježdění, od pondělí do toho vlétneme naplno. Měli jsme dobrou letní přípravu. Těším se na sezonu.

Předchozí vám moc nevyšla. Máte o to větší motivaci?

Snažil jsem se dát do letní přípravy všechno. Věřím, že jsem dobře nachystaný. Mám před sebou novou výzvu, nový cíl. Doufám, že budeme předvádět dobrý hokej a budu pro tým platný.

Tušíte, proč vám to loni nevyšlo?

Nesedl mi přestup z Pardubic do Brna. Šel jsem tam za trenérem Modrým, který pak v létě skončil. Nechytil jsem začátek sezony a už se nenastartoval. Po deseti letech jsem měl první slabší sezonu. Věřím, že mám pořád co nabídnout a že budu letos lepší.

Mrzel vás konec v Kometě o to více, že pak získala extraligový titul?

Vůbec ne. Tak jsem to nebral. Ve finále hrály moje poslední dva kluby. Přál jsem to oběma. Kometa měla výbornou druhou půlku sezony a tým po mém odchodu dobře doplnili.

Jak vnímáte Pardubice, kde jste tři roky hrál, a ze kterých se stal hokejový kolos?

Už když jsem tam přestoupil, šly nahoru. Už tehdy tam chodili výjimeční hráči. Dávají do hokeje docela dost peněz. Mají nejvyšší ambice. Chtějí vyhrát extraligu a dělají pro to všechno. Když někdo nehraje dobře, sbalí si kufřík a jde.

Vliv majitele klubu Petra Dědka je znát?

Tlak je všude, i na Spartě, také v Kometě. Když jsme neměli dobrý začátek, ne že by nastala panika, ale do kabiny začali chodit lidi z vedení. Nikdo nechce hrát dole. Je logické, že když se dává tolik prostředků, chtějí výsledky.

Do první ligy se vracíte po deseti letech. Bude pro vás snadnější než extraliga?

K soutěži mám respekt. Vím, že to není jednoduchá soutěž. Ale chceme hrát nahoře a věřím, že tomu pomůžu.

Berete návrat do Zlína s určitou dávkou nostalgie?

Zlín mi otevřel dveře do velkého hokeje. Už jsem ani nedoufal, že bych si tady mohl zahrát. Sešlo se to a jsem za to šťastný. Vídám zase lidi, se kterými jsem hrával. I předtím se mi tady žilo hezky. Zlín je pěkné město. V klubu vládne výborná atmosféra, pozitivní. Mám z toho dobrý pocit.

Robert Říčka se ve zlínském dresu chystá na sezonu 2025/26.

Mezitím ale Zlín z extraligy spadl.

Už když jsem odcházel, cítil jsem, že klub jde dolů, že sem nechodí nadstandardní hráči. Pár let se to dařilo udržet, ale šlo vidět, že je otázka času, kdy se to nepodaří zachránit. Mrzí mě, že Zlín sestoupil. Vzhledem k systému baráže je těžké se dostat zpátky. Musí se všechno sejít, zainvestovat do kádru.

Jak na vás působí zlínské mužstvo?

Máme kvalitní tým, dobře se doplnil. V play off jsem viděl pár zápasů. Co jsem se bavil s kluky, trenér Pardavý vyznává útočný hokej. Věřím, že mi bude sedět. Chceme mít dobrou základní část a v play off už budou rozhodovat detaily jako v extralize.

Když vás Zlín oslovil, neváhal jste?

Když jsem měl minulou sezonu všelijakou a moc jsem nehrál, bavili jsme se, že bych přišel koncem ledna. Ale chtěl jsem to ještě dohrát ve Vítkovicích a po sezoně jsme se poměrně rychle domluvili. Chci, aby mě hokej zase bavil a naplňoval. Neřeším, že je to jen první liga. Samozřejmě známé prostředí hrálo svoji roli.

Po tréninku jste zůstal čtvrt hodiny na ledě. Pravidelně si přidáváte?

Těšil jsem se na led, nebyl jsem na něm tři měsíce. Na rozdíl od Zlína jsme na jaře skončili ve Vítkovicích poměrně brzo. Pracuji na mých silných stránkách, ze kterých chci těžit v sezoně.