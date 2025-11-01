Trenér Král se vrací do druhé nejvyšší soutěže, povede pardubické béčko

„Richard je kvalitní a zkušený trenér, kterého velmi dobře známe a on dobře ví, jak naše organizace funguje. Jsme rádi, že jsme se rychle domluvili a můžeme ho přivítat zpátky. Věřím, že pro naše béčko bude velkým přínosem,“ řekl sportovní manažer rezervy Dynama Václav Baďouček.
Právě z prvoligového celku Král zamířil v listopadu roku 2023 do Mladé Boleslavi, jejíž vedení ho odvolalo z funkce minulou neděli po porážce Bruslařů s Vítkovicemi.
|
Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu
Pětapadesátiletý Král se v sobotu opět ujme pardubického béčka, jako asistenti zůstali Jan Starý a Tomáš Kaut. Východočeši jsou po 17 kolech první ligy poslední se 14 body.
Král začal trenérskou kariéru u pardubického dorostu a juniorky, v Dynamu vedl také třikrát extraligový tým. V sezoně 2022/23 získal s áčkem bronz coby asistent Radima Rulíka.