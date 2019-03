Diviš: Věřím, že Jihlava postoupí. Výsledek ale tipovat nebudu

Jestli se v posledních letech v českém hokeji dalo na něco stoprocentně spolehnout, tak na to, že tým, který má na soupisce Richarda Diviše, si zahraje baráž o extraligu. Osmkrát v řadě prožíval tenhle rodák z Trutnova mnohdy pořádně vyhrocené boje o bytí či nebytí.

A dramatický závěr sezony ho čeká i letos. I když už ne v Česku. Bývalý hráč Kladna, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Chomutova, Olomouce či Jihlavy působí ve třetí nejvyšší německé soutěži. Konkrétně hraje v dresu Eisbärenu Regensburg a patří tam k nejproduktivnějším hráčům.

„Většinu sezony jsme odehráli na prvním místě,“ prozradil Diviš. „Teď nám zbývají do konce základní části čtyři zápasy a moc bychom si přáli, aby nám potom vyšlo play off. Máme ambice jít nahoru.“

Takže jste si zase vybral dobře?

Je pravda, že se mi většinou povede přijít do takového týmu, který hraje až do úplného konce. Kéž by mi to vydrželo.

Poslední čtyři sezony jste strávil v Jihlavě, odkud jste ale loni po sestupu z extraligy odešel. Chtěl jste si vyzkoušet, jaký hokej se hraje za hranicemi Česka?

Těch důvodů bylo... Nebo takhle, já bych býval v Dukle strašně rád zůstal. Měli jsme tam parádní partu a hokej jsme hráli na slušné úrovni. Je jasné, že všechno nebylo ideální, přesto si myslím, že hokej v Jihlavě dělají dobří lidé. A srdcem.

Pak ovšem nerozumím tomu, proč jste odešel?

Šlo o moji budoucnost. Plánoval jsem rodinu, měl jsem před sebou poslední rok školy a trochu se potýkal s jazyky. Zároveň se chci v budoucnu věnovat trenérské činnosti, takže jsem si řekl, že se podívám, jak to funguje jinde. Protože když si člověk některé věci nevyzkouší na vlastní kůži, je těžké se s nimi seznamovat. A tak ve chvíli, kdy přišla nabídka, kterou jsem byl ochotný akceptovat, jsem prostě odešel.

A zatím se zdá, že to byl správný krok...

Jak už jsem řekl, daří se nám. Navíc ve druhé části soutěže máme nejmladší tým z celé ligy, takže je tady velký potenciál.

Když to malinko zlehčím, tak zrovna vy týmu věkový průměr spíš zvyšujete, ne?

No ale to jste vůbec nezlehčila, tak to skutečně je. Zase na druhou stranu mě kromě hokeje samotného baví i trénování, kde si zkouším některé věci, o nichž se bavíme při mém studiu na fakultě tělesné výchovy a sportu. Takže po fyzické stránce jsem připravený dobře. Možná snad jen témata v kabině trochu váznou. Ale to je proto, že s mojí němčinou to není moc veselé. (směje se)

Všimla jsem si, že v týmu je českých hráčů spousta, takže zase tak nutně ji nepotřebujete, ne?

Právě že potřebuju. Ano, kluci mi to ulehčují, ale právě němčina a potažmo i angličtina, to byly jedny z hlavních důvodů, proč jsem hledal zahraniční angažmá. Víte, jak se to říká: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. (usmívá se)

A jak na tom tedy v současnosti s jazykovou výbavou jste?

O hodně líp. Teď před pár dny jsem dokonce dělal svůj první rozhovor v němčině do televize.

Mluvil jste o postupových ambicích Regensburgu. Ve třetí nejvyšší německé soutěži je také nějaký barážový systém?

Do play off jde šestnáct týmů, přičemž vítězi se pak nabídne postup do DEL2 (Deutsche Eishockey Liga 2 – pozn. red.). Ale klub musí splnit určité podmínky. Tak jako třeba u nás v extralize. Každopádně náš klub už dopředu deklaroval, že v tomhle směru jsme připraveni. Uvidíme, kam až to dotáhneme.

Máte v plánu v Německu zůstat i další sezonu?

Ano, mám smlouvu i na příští rok. A vzhledem k tomu, jaký je tady potenciál, myslím, že by to mohla být úspěšná cesta. Opravdu si myslím, že mě to tady může posunout. Možná ne už po hokejové stránce, ale lidsky. Mám k tomu vhodné prostředí.

Každopádně svoji budoucnost vidíte v roli trenéra, to souhlasí?

Dal jsem se touhle cestou. Věřím, že dodělám vysokou školu, budu mít nejvyšší licenci, naučím se německy i anglicky a baví mě pracovat s dětmi. Myslím, že bych v tom mohl být dobrý. Trenéřina není něco, co bych vyloženě musel dělat, ale strašně bych chtěl.

Vraťme se na chvilku k jihlavské Dukle, sledujete, jak se vašim bývalým spoluhráčům daří?

Jasně. A taky jsem s nimi v kontaktu. V základní části hráli super.

Teď je ale čeká čtvrtfinálová série s Litoměřicemi. Zkusíte si tipnout, jak dopadne?

Samozřejmě věřím v postup, ovšem odhadnout, kolik se bude hrát zápasů, to nedokážu.

Bude podle vás na konci sezony slavit Jihlava návrat do extraligy?

Myslím, že se jí to určitě podaří. Na druhou stranu je teď podle mě potřeba se soustředit jen na Litoměřice. Já klukům moc přeju, aby využívali svých silných stránek, kterých mají letos viditelně hodně. A když na sobě budou tvrdě pracovat, jako se v Dukle vždycky makalo, tak svého cíle dosáhnou.