Prokeš: Jsem v Motoru, abych ukázal, že můžu být platný

Věří, že pod trenérem Václavem Prospalem najde v sestavě místo, které mu v minulosti už třikrát uniklo, a bude důležitým článkem týmu.

Už v průběhu uplynulého ročníku se začalo jednat o tom, že se útočník vrátí. „Před sezonou jsem v Prostějově podepsal smlouvu, ale nadále jsem byl hráčem Motoru. V průběhu mi volal pan Prospal a měl o mě zájem na další ročník a domluvili jsme se,“ popisuje návrat do Českých Budějovic.

Uplynulý ročník odehrál v dresu prostějovských Jestřábů, se kterými vypadl ve čtvrtfinále play off. Na Hané tak zavládlo zklamání, protože vedení stanovilo cíl umístit se mezi nejlepšími čtyřmi týmy první ligy. „Sezona byla hodnocena neúspěšně. S tak kvalitním týmem jsme se měli dostat do semifinále,“ mrzí Prokeše.

Stopku v play off vystavil Vsetín, rozhodovalo se až v posledním sedmém utkání. Klíčovou bitvu Valaši s přehledem zvládli a po výhře 6:2 postoupili. „Kromě prvního zápasu, který jsme nezvládli, se hrály naprosto vyrovnané duely a rozhodovaly maličkosti. Prohrávali jsme 1:3 na zápasy, ale dokázali jsme ještě srovnat. Mrzí mě, že jsme to nezvládli.“ Prostějov měl slibný úvod do sezony, ale nakonec šel do vyřazovacích bojů až ze sedmé pozice. „Nedokázali jsme udělat žádnou delší bodovou šňůru, to zapříčinilo naše horší umístění v základní části,“ krčí rameny.

Z osobního hlediska zažil budějovický odchovanec nejlepší sezonu v první lize, když dohromady posbíral solidních 36 bodů. Přesto na ledě moc prostoru nedostával a jeho ice time v průměru nepřesahoval čtrnáct minut.

„Každý hráč chce hrát co nejvíce, ovšem v Prostějově to bylo postavené na zkušenějších hráčích a třeba na přesilovku jsem se dostal jen tehdy, když někdo z nich absentoval. Více prostoru jsem dostával na oslabení,“ vzpomíná.

Na trénink pod Prospalem se těší

Na dřinu pod trenérem Prospalem se těší a očekává, že ho čeká něco jiného než v předchozích sezonách pod Černou věží. „Kdybych nevěřil tomu, že to bude jiné, tak bych se sem nevracel. Bude záležet na mně, jak se předvedu a ukážu. Věřím, že by to mohlo být dobré,“ přeje si.

Plán letní přípravy Motoru Hokejisté prvoligového Motoru už znají plán své letní přípravy. Ta je jiná než v uplynulých letech. Suchou a kondiční část letos nemá celý tým dohromady. Sejde se až na ledě v červenci. Přípravná utkání začnou Jihočeši 6. srpna v Milevsku duelem s Plzní, 12. srpna přivítají kazašský Irtyš Pavlodar. Čtyři dny nato nastoupí v Linci. Následně je v plánu dvojzápas s německým týmem Lausitzer Füchse. Doma 21. srpna a venku 25. srpna. Dva dny nato začne v Budějovicích turnaj. Zahajovací utkání začne 27. srpna mezi rakouským Lincem a ruským Chabarovskem. O den později se utká Motor s Lincem a 29. srpna s Chabarovskem.

Jeho hlavním cílem na jihu Čech bude, aby ukázal, že umí být platným hráčem a vybojuje si místo v sestavě. „Chtěl bych všem dokázat, že na to mám. Vše se teprve ukáže na ledě, nechám tam maximum. Motor je ambiciózní klub, přišlo už plno posil a konkurence v týmu bude velká,“ je si vědom čtyřiadvacetiletý forvard.

Letní přípravu absolvuje podobně jako před minulou sezonou. Konzultovat ji bude s kondičním trenérem Motoru Tomášem Cibulkou. „Chci navázat na spolupráci s Davidem Skřivánkem, s nímž jsme se připravovali minulý rok. Zároveň vše budu řešit s Tomášem, takže to snad pro mě bude ideální kombinace, abych byl na sezonu dobře připravený,“ přibližuje suchou přípravu Prokeš.

První ligu čeká poměrně zásadní změna, protože od září se bude hrát novým systémem. Spokojení jsou s ním i představitelé Motoru, kteří pro tento formát hlasovali.

„Vypadá to zajímavě. Bude se hrát více utkání mezi nejlepšími týmy. Kvituji hlavně to, že se obnovilo předkolo play off, protože lepší týmy budou mít delší odpočinek a více týmů má o co hrát. Plno celků končilo sezonu velmi brzo a to je dle mého názoru škoda,“ dodává na závěr.