Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Máte za sebou úvodní trénink suché přípravy. Jaké jsou vaše první dojmy?
Jsem rád, že už jsem konečně tady, že jsem poznal kluky a že jsme všichni spolu. A že začala letní příprava, která je nejméně oblíbeným hokejovým obdobím, ale přitom strašně důležitým.
Proč jste si po životní sezoně vybral právě Zlín?
S přítelkyní bydlíme v Přerově a jedním z důvodů bylo být blíže domovu. Ze Zlína je to kousíček, díky dálnici to máme půl hodiny. Můžeme se pohybovat, kde to máme rádi. Také jsem se chtěl posunout hokejově. Zlín je klubem, který chce hrát o nejvyšší příčky. Bylo to motivující, hodně mě to zajímalo.
V extraligovém play off jste úspěšně vypomáhal Karlovým Varům. Nejvyšší soutěž vás nelákala?
Kdybych zůstal v Sokolově, mohl jsem se s nějakým štěstím podívat zase do Varů a během sezony pár zápasů odehrát. Ale to je spekulativní. Pevné místo ve Varech mi nenabídli, což chápu. Tým je úžasný, mají mladé kluky, takže jsem nad tím ani nepřemýšlel a spíše se zaměřoval na Maxa ligu.
V Sokolově jste měl ještě smlouvu na rok. Bylo složité se z ní vyvázat?
Bylo to hodně těžké, člověk má nějakou zodpovědnost. Ale jsou tam dva úžasní majitelé a po sezoně ve Varech jsem se s nimi sešel a zeptal se, jaké jsou možnosti, aby mě uvolnili o rok dříve. Přistoupili k mé situaci s naprostým pochopením a respektem, brali to lidsky, za což jim moc děkuji. Hokej šel v uvozovkách stranou.
Co Havířov, odkud pocházíte, a který postoupil letos do Maxa ligy?
Vůbec žádný kontakt neproběhl. Citové ani rodinné vazby k Havířovu nemám. Bude to pro mě soupeř jako každý jiný a nebude mě to ve vzájemných zápasech vzrušovat.
Vnímáte, že ve Zlíně budete pod daleko větším tlakem než v Sokolově?
S tím počítám. Ve Zlíně je fanouškovská základna obrovská a má historii. Tohle k hokeji patří a jsem natolik zkušený, že bych se z toho neměl zhroutit.
Těšíte se do Zlína právě i kvůli fanouškům, kterých Sokolov zdaleka tolik nemá?
Byla to jedna z věcí, která v rozhodování mluvila pro Zlín. Fanoušci tady chodí, stojí za týmem v dobrých i zlých časech a atmosféra je skvělá. Když fanoušci chybí, je to smutné. Těším se na derby, na všechny zápasy a na domácí o to více.
Jak na vás působil Zlín jako soupeř?
Kdybych navázal na fanoušky, věděli jsme, že jedeme do divokého prostředí, kde domácí příznivci svůj tým brutálně podporují a pro soupeře je to vždycky těžké. Hlavně prvních deset, patnáct minut, kdy do toho Zlín vletěl. Říkali jsme si, musíme přežít první třetinu a pak zkusit o něco zabojovat.
Do Zlína vás přivedl nový sportovní manažer Jaroslav Balaštík. Jaká byla jednání?
Byla to hezká zkušenost. Když jsem se přesouval na konci sezony do Karlových Varů, byli tam pánové Patera s Moravcem. Pak jsem mluvil s panem Balaštíkem. Všechno velké ikony českého hokeje.
Váš hokejový životopis je pestrý. Zlín bude váš čtrnáctý klub, působil jste v Rakousku, Dánsku, Rumunsku, Francii. Co vás táhlo do těchto hokejově exotičtějších zemí?
Mám sebereflexi a věděl jsem, že v té době jsem nebyl extraligový hráč. Řekl jsem si, že hokej je krásný sport a nabízí spoustu možností. Zajímá mě cestování. A když přišly nabídky z Dánska, Rakouska, řekl jsem si, proč ne, že z toho vytřískám maximum. Dalo mi to hodně zkušeností. Vyzkoušel jsem si nejen jiný hokej, ale také život v jiných kulturách. A dovedlo mě to až sem.
Manažer Balaštík hledá šestého top útočníka
Tucet. Tolik hráčů si po minulé sezoně vyklidilo skříňku v šatně prvoligových hokejistů Zlína, kteří se poprvé od porážky v sedmém zápase finále sešli k zahájení přípravy na suchu.
„Bylo tady strašně moc hráčů, během sezony se tým doplňoval. Byli jsme ve velkých problémech, bylo nás skoro čtyřicet,“ připomněl trenér Peter Oremus, který se svým realizačním týmem svoje pozice uhájil.
Oremusovi bude stačit kádr čítající 25 jmen. Za jeho skladbu nově odpovídá Jaroslav Balaštík – někdejší zlínský kanonýr nahradil fanoušky kritizovaného Jana Srdínka. „Mám poslední slovo, ale nechci přivést hráče, o kterým by Peter nebo jeho kolegové nebyli přesvědčení,“ ujišťuje Balaštík, který musel přebujelý kádr nejdříve výrazně zredukovat.
„Perfektní studijní materiál byl závěr základní části a play off. V každém zápase jsem si vyhodnocoval, kdo je schopný hrát pod Peterem, plnit jeho taktické pokyny, zvládat jeho náročnost,“ pravil Balaštík.
Do nových zlínských plánů se tak například nevešel útočník Tomáš Rachůnek, který se do Zlína vrátil v lednu po 18 letech. „Na pozici, kde hrál, jsme chtěli typologicky jiného hráče,“ vyložil Balaštík.
Richard Jarůšek, který přišel do Zlína zároveň s Rachůnkem, bude pokračovat v roli jednoho z očekávaných lídrů ofenzívy.
„Může být ještě lepší. Chceme top šest útočníků, kteří obstarají produktivitu,“ řekl Balaštík a kromě Jarůška zmínil Petra Holíka, Lukáše Válka a dvojici posil Jakuba Doktora s Radkem Čípem, jehož Berani získali ze Sokolova výměnou za Jaromíra Kverku.
„Typově byl podobným centrem jako Holík, který si nabídku nové smlouvy uhrál v play off,“ nastínil Balaštík.
Klub zatím představil čtyři nové hráče. Obraně dodá výšku, kila a extraligové zkušenosti David Škůrek. Po roce končí brankářská dvojka Marek Čiliak, od Pavla Kantora si ve Zlíně slibují, že vytvoří s Danielem Hufem vyrovnaný a rovnocenný tandem.
„Nejlepší týmy mají pozici zdvojenou. Musíme mít správnou konkurenci na všech místech a Marek Čiliak to nesplňoval,“ řekl Balaštík.
Berani s posilováním nekončí. Hledají dva obránce a centra. „Chceme být trpěliví, nechceme se unáhlit. Musí zapadnout typologicky i charakterově,“ doplnil sportovní šéf klubu.
Měsíc a půl trvající přípravný blok zakončí Berani týdnem na ledě v Kapka resortu ve Lhotě u Vsetína, pak se sejdou 20. července a po přechodném období na suchu začnou závěrečnou část přípravy na ledě 27. července.