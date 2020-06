Půjde Stloukal do reality show? Dá se na to i sázet

„Paráda, hned si ho obleču a vyfotím se v něm,“ reagoval 49letý Stloukal pobaveně. „Hokej, to je přece hec a nadsázka. Nemám s tím nejmenší problém. Navíc nás porazili. Mají na to nárok,“ řekl.

Sázková kancelář Fortuna dokonce přišla s kurzem 30:1 na to, že se Stloukal stane trenérem Meteoru Třemošná. Sázet se dá i na to, jestli kontroverzní kouč půjde do pořadu Prostřeno (5:1) nebo do soutěže MasterChef Česko (15:1). Případně zda se stane předsedou hokejového svazu či zda založí společnost Království tvarohu s. r. o.

„Taková firma fakt je?“ podivil se Stloukal kreativitě bookmakerů Fortuny. „Jako humor je to dobré. Ambice jít do reality show nebo do bulváru ale já nemám. Jedna věc je dělat si legraci, druhá je vychovávat děti. To je vážná věc na úplně jinou debatu v jiných podmínkách,“ podotkl.

Reakce na svůj proslov k dorostencům vnímá a na řadu z nich i reaguje. Výjimečně ho nadzvedl bývalý brankář Dominik Hašek. Olympijský vítěz z Nagana se do Stloukala v médiích nevybíravě opřel. „Hašek tuhle věc buď využívá, nebo je úplně mimo. Ten člověk pro mě skončil, k němu se vyjadřovat nebudu. Neexistuje,“ řekl Stloukal.