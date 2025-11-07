Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Nevyhýbejte se debatě o baráži

Petr Bílek
  13:17
Rozpoutala se přestřelka mezi hokejovou extraligou a prvoligovými kluby, které mají svár ohledně baráže. První obviňují druhé z nekonstruktivního jednání, druzí se brání: Nezkreslujte fakta! Sdružení prvoligových klubů (SPK) tvrdí, že bude dál usilovat o přímý postup a sestup, k němuž se staví Asociace profesionálních klubů (APK) dlouhodobě odmítavě.
STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně. | foto: Jan SalačMAFRA

Vsetínští hokejisté slaví výhru nad Zlínem.
Daniel Huf ze Zlína po prohře se Vsetínem.
Hokejové utkání Maxa ligy mezi Zlínem a Vsetínem.
Zlínský brankář Daniel Huf během utkání se Vsetínem.
„SPK zpracovalo komplexní analytický materiál, který shrnuje historii extraligy, různé modely postupu a sestupu i dopady jednotlivých systémů z hlediska sportovního, ekonomického a organizačního,“ uvedl v prohlášení Daniel Sadil, ředitel SPK. „Na základě této analýzy jsme jako nejvhodnější variantu doporučili přímý postup a sestup.“

Nynější roztržku vyvolala reakce APK na iniciativu Stop baráži!, kterou zviditelnil protest při středečním prvoligovém derby Zlína se Vsetínem. Hokejisté prvních deset sekund zápasu po úvodním buly nehráli, ani jeden z kotlů první minutu nefandil. APK následně uvedla, že SPK neupravila herní systém soutěže, aby se mohl změnit termín barážové série. Extraligový klub jde do prolínací fáze po měsíčním volnu odpočatý, zatímco prvoligový vítěz po play off pobitý.

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

„Doposud jsme žádný takový návrh neobdrželi a z některých mediálních výstupů představitelů SPK prozatím ani nevidíme snahu o konstruktivní jednání,“ rýpla si APK, což SPK označilo za nepřesné a záměrně zavádějící vyjádření.

Sadil namítl: „Musím se důrazně ohradit proti tvrzení, že SPK nejedná nebo že není konstruktivním partnerem. Naopak – v uplynulé sezoně jsme měli s APK řadu věcných jednání, která probíhala v pozitivním duchu. Iniciativa Stop baráži! nevznikla na půdě SPK, ale od soukromého subjektu. S myšlenkou přímého postupu a sestupu však souhlasíme, protože ji považujeme za sportovně férovou a systémově správnou.“

Pavel Hinner jako prezident SPK připomněl, že na všech jednáních s APK cítil snahu o dohodu ohledně prostupnosti soutěží. „Byli jsme dokonce ujištěni, že změna nastane,“ řekl.

Fanoušci Vsetína během třetího semifinále proti Jihlavě

Nenastala, baráž zůstala ve formátu 1+1, v níž se od jejího zavedení vždy extraligový tým zachránil. A první liga dostala jen doporučení, ať si upraví svůj herní model.

„První liga bohužel nemůže být nikdy stoprocentně jednotná, protože se v ní nacházejí kluby, které splňují licenční podmínky a mají extraligové ambice, dále kluby, které aktuálně nesplňují všechna kritéria, a také farmy extraligových týmů,“ zdůraznil Hinner. „Je tedy zřejmé, že o zkrácení herního plánu – například hrát bez play off nebo zkrátit základní část, jak opakovaně navrhuje APK – nemůže být řeč. Takový krok by z první ligy udělal soutěž bez atraktivity, všem klubům by ještě více snížil příjmy a negativně by se projevil i u fanoušků.“

V případě znovuzavedení rozšířené baráže 2+2, která fungovala do roku 2019, by prvoligové kluby oželely finále Maxa ligy.

„Bylo nám přislíbeno, že rozšířená baráž ve formátu 2+2 by mohla být v prvním kroku průchozí. Na APK jsme následně oficiálně zaslali žádost o projednání této změny. Poté jsme však zjistili, že APK o celé věci vůbec nejednala a hlasovala pouze o zachování stávajícího systému 1+1, přičemž stroze konstatovala, že zůstává současný model,“ postěžoval si Hinner. „APK bohužel nereagovala ani na doporučení hokejového svazu. To považujeme za promarněnou šanci a projev arogance vůči partnerům z nižších soutěží. Za sebe si myslím, že podobná gesta jako deset vteřin na začátku zápasu Zlína se Vsetínem mohou následovat i na dalších stadionech.“

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

SPK v prohlášení uvádí, že cílem není útočit na extraligové kluby, ale hledat systém, který bude dlouhodobě spravedlivý, sportovně logický a prospěšný pro celý český hokej. „Jednání vedeme s respektem a očekáváme totéž ze strany APK. Zároveň na ni apelujeme, aby se přestala vyhýbat přímé debatě o baráži a umožnila otevřenou diskuzi v rámci všech úrovní hokeje.“

