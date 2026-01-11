Zlín dokázal Slavii porazit podruhé v sezoně a poprvé od října po sérii 11 venkovních porážek zvítězil na soupeřově ledě. Beranům se podařilo dohnat dvougólové manko a do třetí třetiny šli za vyrovnaného stavu 2:2.
V 56. minutě strhl vedení na stranu hostů nejproduktivnější hráč Zlína Fin Jesse Paukku. Pražané však 106 sekund před koncem vyrovnali zásluhou Martina Šťovíčka. Už po šesti vteřinách rozhodl zlínský Lukáš Válek a na konečných 5:3 pro hosty upravil do prázdné branky Jakub Šlahař. Slavia prohrála poprvé v novém roce po sérii tří vítězství.
O výhře Poruby v Jihlavě rozhodl v 27. minutě Petr Mrázek. Na konci druhé třetiny ještě zpečetil vítězství svým 17. gólem v sezoně nejlepší střelec týmu Frenks Razgals. Dukla prohrála pošesté z posledních osmi zápasů. Poruba si necelé dva týdny po výhře nad první Slavií připsala další cenný skalp týmu z čela tabulky.
Chomutov sice ve třetí třetině zápasu s Přerovem dotáhl dvoubrankovou ztrátu, ale ve 47. minutě rozhodl svým prvním gólem v seniorské soutěži osmnáctiletý útočník Filip Koudela. Pro Piráty to byla čtvrtá porážka v řadě, z posledních osmi zápasů vyhráli jen jednou. V tabulce jsou předposlední o dva body před Porubou, která má zápas k dobru.
19:30 Sklenář (Baláž, P. Chlán)
40:40 Ouřada (Baláž, Kadeřávek)
43:22 Havelka (Havel, M. Tůma)
07:18 Hradil (Pěnčík, J. Hanák)
17:20 Pechanec
24:37 Zdráhal (Indrák, M. Tomeček)
46:19 Koudela (M. Tomeček, Zdráhal)
Vay (41. T. Král) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych (C), T. Žižka, Havel – Káňa, Eret, Coskey (A) – Ouřada, P. Chlán, Sklenář – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Havelka, Koblížek, M. Tůma (A) – Tadeáš Svoboda.
Němeček (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Nášel, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, L. Adámek – David Dobša, Zembol, Boltvan – Koudela.
Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Baxa, Pěkný
Počet diváků: 2274
12:40 Cachnín (Čachotský)
23:38 Burkov (Menšík, Rachůnek)
17:37 Lundgren (Nilsson)
17:54 Ježek (Razgals, Gegeris)
26:31 Mrázek (Roman, Kotala)
39:56 Razgals (Jeřábek, Marosz)
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Chvátal.
Kavan (O. Bláha) – Gutwald, Bartko, Ježek, Younan, Žůrek, Nilsson, Jeřábek – Gegeris, Marosz, Razgals – Sloboda, Vachovec, Gřeš – Kotala, Roman, Mrázek – Berisha, Mikyska, Lundgren – Zduba.
Rozhodčí: Horák, Petružálek – Malý, Sýkora
Počet diváků: 3805
02:19 Holý (Havrda)
27:22 Matěj Beran (Hrdinka)
58:14 Šťovíček (Holý, Gricius)
29:00 Hanousek (Z. Doležal, Kordule)
33:06 P. Svoboda (Sadovikov)
55:34 Paukku (Kordule, Ondračka)
58:20 Válek (Heš)
59:45 Šlahař (Heš, Kordule)
Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Perčič, V. Beran, F. Kočí, Stejskal – Šťovíček, Polák, Berka – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Čermák – Slavíček, Tichý, Havrda.
Čiliak (Šurý) – Ondračka, Veber, Hanousek, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Kordule, Holík (C), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Říčka – Čechmánek.
Rozhodčí: Wagner, Ondráček – Maštalíř, Roischel
Počet diváků: 1292