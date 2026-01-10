Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení Slavie zůstalo po 39. kole desetibodové, protože i druhá Jihlava potvrdila roli favorita a ve vyprodané Horácké aréně porazila 5:3 Chomutov.

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína | foto: Luboš Vácha

Slávisté prohrávali 0:2 už ve druhé minutě a rozdílem dvou branek ještě v úvodu druhé třetiny. Dramatický zápas rozhodl v 47. minutě Štovíček, brankáře Málka prostřelil ranou z pravého kruhu. Jihlava se dočkala první výhry za tři body přesně po měsíci. Piráti se propadli v tabulce na předposlední místo.

Kolín na domácím ledě porazil 3:1 Vsetín. Valachům se tak nepodařilo napravit středeční prohru proti Pardubicím B. Naopak pro kolínský tým byla dnešní výhra první v novém roce po dvou prohraných zápasech. Zlín napotřetí neuspěl, podlehl 1:3 Litoměřicím a je jedenáctý.

Cenné tři body si připsal sokolovský Baník, který porazil 4:1 Přerov. Západočeši tak navázali na středeční vyhranou devítigólovou přestřelku na ledě Poruby. Zápas rozhodla první třetina, v níž Sokolov vstřelil tři branky.

Čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů oslavily Pardubice B, poté co na domácím ledě porazily 5:2 Porubu. Rezerva Dynama navázala na vítězství proti Vsetínu, Kolínu a Jihlavě a je na 10. pozici, která zaručuje postup do předkola play off. Mírný favorit zlomil duel s posledním týmem tabulky třemi góly ve třetí třetině.

Frýdek-Místek vedl v Třebíči od poloviny utkání 1:0, o vyrovnání se v dresu Horácké Slavie postaral 41 sekund před třetí sirénou Ladislav Bittner. Zápas došel až do nájezdů, ve kterých se prosadili pouze hosté.

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : Poruba 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Góly:
17:28 Kalužík (Pekař)
29:16 Formánek (Urban, Žálčík)
49:05 Urban (Formánek, Žálčík)
52:05 Herčík (Chabada, Urban)
58:35 Herčík (Kaplan)
Góly:
27:38 Roman (Mrázek)
38:54 Razgals (Bartko, Roman)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Formánek, Urban, Žálčík – Pavlata, Fiala, Kalužík – Rouha.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Bartko, Ježek (A), Younan, Žůrek, Nilsson, Jeřábek – Gegeris, Marosz, Razgals – Kotala, Vachovec (A), Gřeš – Sloboda, Roman (C), Mrázek – Zduba, Mikyska, Hotěk – Lundgren.

Rozhodčí: Wagner, Micka – Juránek, Brož

Počet diváků: 252

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : Piráti Chomutov 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Góly:
02:00 Strejček (Štefančík)
12:56 Menšík (Cachnín)
21:31 Harkabus (Burkov, Kuprijanov)
39:59 Čachotský (L. Mareš, Dundáček)
41:58 Rachůnek (T. Havránek, Štefančík)
Góly:
07:27 T. Žižka (Havelka, M. Tůma)
40:46 P. Chlán (Coskey, Krutil)
58:55 Forsblom (Coskey, Kadeřávek)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Jáchym, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Chvátal.
Sestavy:
Vay (T. Král) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych (C), T. Žižka, Havel – Lehtonen, Forsblom, Coskey (A) – Káňa, P. Chlán, Ouřada – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kratochvíl – Havelka, Koblížek, M. Tůma (A) – Sklenář.

Rozhodčí: Hucl, Šico – Jindra, Král'

Počet diváků: 5751

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 15:00
HC Slavia Praha : HC Tábor 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Góly:
08:24 Havrda (F. Kočí)
28:19 Berka (Polák, V. Beran)
32:53 Čermák (Holý, Průžek)
46:37 Šťovíček (Holý, Gricius)
Góly:
00:17 Červený (Pech, Kříž)
01:16 Karabáček (Srdínko, Machala)
24:31 Jungwirth (Bernad)
Sestavy:
Ebenstreit (Pavelka) – Gaspar (A), Perčič, Š. Havránek, Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, V. Beran – Šťovíček, Polák, Berka – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Čermák – Slavíček, Tichý, Havrda.
Sestavy:
Málek (Žajdlík) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Benda, Srdínko, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Červený – Jungwirth, Mertl, Valský – Machala, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Všetečka.

Rozhodčí: Horák, Jaroš – Dědek, Hošťálek

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : HC ZUBR Přerov 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Góly:
03:27 M. Adámek (Vracovský, Kupčo)
09:33 Číp (Dalecký)
14:47 Kupčo (T. Knotek, Vracovský)
54:59 Csamangó (Rohan, Vracovský)
Góly:
57:10 David Dobša (Boltvan)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Šedivý, Pulpán (C), Pinkas, Rohan (A), Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, T. Knotek, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Janata.
Sestavy:
Švančara (15. Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Nášel, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, David Dobša – L. Adámek, Koudela, Boltvan.

Rozhodčí: Matěj Sýkora, Marek Domský – Ondřej Kokrment, František Pěkný

Počet diváků: 463

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : RI Okna Berani Zlín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly:
14:47 Vandas (Smetana)
28:17 Kern (Kuťák, Suhrada)
58:38 Hujer (Tomov, Kuťák)
Góly:
10:01 Sadovikov (Z. Doležal)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), Vandas, Pavlák, Tomov, J. Tůma, Samson – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – Jiří Pospíšil, Hujer, Jelínek – F. Novák, Žmola, R. Chlán.
Sestavy:
Čiliak (Šurý) – Ondračka, Veber, Hanousek, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Kordule, Holík (C), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Říčka – Čechmánek.

Rozhodčí: Petružálek, Mrkva – Malý, Teršíp

Počet diváků: 1051

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 16:00
SC Marimex Kolín : VHK ROBE Vsetín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
18:17 Gardoň (Musil)
25:46 Veselý
59:59 Haas
Góly:
43:17 M. Novák (Jonák, Rob)
Sestavy:
Soukup (J. Král) – Kolmann (C), A. Vlasák, Čech, Křepelka, Hampl, Černohorský, Aubrecht – Gardoň, Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Haas, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, Pokorný – P. Král.
Sestavy:
Honzík (Miroslav Svoboda) – Zahradníček, Stříteský, Staněk (A), Slováček, Marcel, Dujsík, Hryciow – Jonák (C), M. Novák, Rob (A) – Valtonen, Prokeš, Jandus – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha.

Rozhodčí: Jechoutek, Kosnar – Roischel, Bohuněk

Počet diváků: 1602

Maxa liga
39. kolo 10. 1. 2026 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Frýdek-Místek 1:2N (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
59:19 Bittner (Psota)
Góly:
30:07 Průšek (Ostřížek, Tyczynski)
Byrtus
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Doudera, Stehlík, E. Mareš, Tureček, Matějíček, Port, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jaša – Bednařík.
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Rašner, Byrtus, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Haman – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kozlík, Macháček, Svačina – Cedzo, Střondala, Ižacký – Matiaško, Tyczynski, Ramik.

Rozhodčí: Grygera, Hacaperka – Rakušan, Polák

Počet diváků: 351

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Galvas, objev pro NHL: Brácha mi závidí stříbro, já jemu zlato. Už ho strašně chci

Český obránce Tomáš Galvas zaujal na šampionátu skvělými výkony. Na jaře ho...

Pro zámoří se stal zřejmě největším objevem juniorského šampionátu. Jak jinak si vysvětlit, že obránce Tomáš Galvas už dvakrát prošel draftem do NHL bez povšimnutí? Na stříbrném turnaji v Minnesotě...

10. ledna 2026

Augusta se ptal: Hele, neměli by trochu přidat? A pak se junioři chytli kolem ramen

Úspěšné trenérské trio. Vpravo nejblíže objektivu sedí hlavní kouč Patrik...

Ještě než se momentálně nejprobíranější hokejový trenér v Česku pustil do rozboru stříbrného mistrovství světa juniorů, zpoza stolu popíchl své syny rošťáckou poznámkou. „Na bilancování jsem ještě...

10. ledna 2026  13:01

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

10. ledna 2026  10:45

Zuřivá ikona, ruský machr a zázračný kluk. Rittich vypráví, jací jsou zblízka

Gólman David Rittich z NY Islanders během utkání s Utah Mammoth.

Málokdo tipoval, že tihle newyorští venkované, chudší příbuzní manhattanských celebrit, zvládnou první polovinu sezony National Hockey League s takovou bravurou. Jenže cháska z Long Islandu září, v...

10. ledna 2026  9:30

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Lídr NHL Vejmelka slavil 20. výhru sezony, Winnipeg uťal černou sérii

Karel Vejmelka má puk pod kontrolou.

Hokejový brankář Karel Vejmelka jako první gólman letošní sezony NHL pokořil metu dvaceti vychytaných výher. Stalo se tak po úspěchu Utahu 4:2 nad St. Louis. Ve stejný den se radovali i hráči...

10. ledna 2026  7:24,  aktualizováno  8:10

Radil po Škorvánkově úchvatném zákroku: Chytá skvěle, olympiádu si zaslouží

Pardubický útočník Sedlák (vepředu) se snaží tečovat kotouč mířící na branku...

Poprvé v kariéře vstřelil útočník Lukáš Radil gól „svým“ Pardubicím, kde odehrál většinu kariéry v české extralize. Svým gólem zařídil remízu, kterou poté hradecký tým proměnil v nájezdech ve druhý...

9. ledna 2026  23:19

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

9. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  22:18

Horáček se velkolepě představil domácím fanouškům. Zářil Pospíšil, Flek je zpátky

Jakub Kos z Brna (vlevo) ve snaze odzbrojit Quinna Schmiemanna z Litvínova.

Brněnská Kometa prolomila svoji šestizápasovou šňůru proher ve velkém stylu. V prvním domácím utkání pod novým trenérem Jiřím Horáčkem rozstřílela Litvínov nejvyšší výhrou v sezoně 7:2. „Jsme hrozně...

9. ledna 2026  19:43

Junioři se konečně dostali domů. Smutné stříbro v mezičase přeměnili ve veselé

Stříbrní hokejoví junioři, kteří zazářili na světovém šampionátu v americké...

Nabrali víc jak dvoudenní zpoždění, ale už jsou zpátky v Česku. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistála v...

9. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  18:32

Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno

Ottawa Senators střídají brankáře, Linus Ullmark (vpravo) jde do hry, Anton...

V noci schytali osmigólový příděl, zapsali třetí porážku v řadě a při boji v extrémně vyrovnané Východní konferenci jim utíkají pozice pro play off. Horší ale pro hokejisty Ottawy je, za jakých...

9. ledna 2026  16:10

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

