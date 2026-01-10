Slávisté prohrávali 0:2 už ve druhé minutě a rozdílem dvou branek ještě v úvodu druhé třetiny. Dramatický zápas rozhodl v 47. minutě Štovíček, brankáře Málka prostřelil ranou z pravého kruhu. Jihlava se dočkala první výhry za tři body přesně po měsíci. Piráti se propadli v tabulce na předposlední místo.
Kolín na domácím ledě porazil 3:1 Vsetín. Valachům se tak nepodařilo napravit středeční prohru proti Pardubicím B. Naopak pro kolínský tým byla dnešní výhra první v novém roce po dvou prohraných zápasech. Zlín napotřetí neuspěl, podlehl 1:3 Litoměřicím a je jedenáctý.
Cenné tři body si připsal sokolovský Baník, který porazil 4:1 Přerov. Západočeši tak navázali na středeční vyhranou devítigólovou přestřelku na ledě Poruby. Zápas rozhodla první třetina, v níž Sokolov vstřelil tři branky.
Čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů oslavily Pardubice B, poté co na domácím ledě porazily 5:2 Porubu. Rezerva Dynama navázala na vítězství proti Vsetínu, Kolínu a Jihlavě a je na 10. pozici, která zaručuje postup do předkola play off. Mírný favorit zlomil duel s posledním týmem tabulky třemi góly ve třetí třetině.
Frýdek-Místek vedl v Třebíči od poloviny utkání 1:0, o vyrovnání se v dresu Horácké Slavie postaral 41 sekund před třetí sirénou Ladislav Bittner. Zápas došel až do nájezdů, ve kterých se prosadili pouze hosté.
17:28 Kalužík (Pekař)
29:16 Formánek (Urban, Žálčík)
49:05 Urban (Formánek, Žálčík)
52:05 Herčík (Chabada, Urban)
58:35 Herčík (Kaplan)
27:38 Roman (Mrázek)
38:54 Razgals (Bartko, Roman)
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Formánek, Urban, Žálčík – Pavlata, Fiala, Kalužík – Rouha.
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Bartko, Ježek (A), Younan, Žůrek, Nilsson, Jeřábek – Gegeris, Marosz, Razgals – Kotala, Vachovec (A), Gřeš – Sloboda, Roman (C), Mrázek – Zduba, Mikyska, Hotěk – Lundgren.
Rozhodčí: Wagner, Micka – Juránek, Brož
Počet diváků: 252
02:00 Strejček (Štefančík)
12:56 Menšík (Cachnín)
21:31 Harkabus (Burkov, Kuprijanov)
39:59 Čachotský (L. Mareš, Dundáček)
41:58 Rachůnek (T. Havránek, Štefančík)
07:27 T. Žižka (Havelka, M. Tůma)
40:46 P. Chlán (Coskey, Krutil)
58:55 Forsblom (Coskey, Kadeřávek)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Rachůnek, Jáchym, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Chvátal.
Vay (T. Král) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych (C), T. Žižka, Havel – Lehtonen, Forsblom, Coskey (A) – Káňa, P. Chlán, Ouřada – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kratochvíl – Havelka, Koblížek, M. Tůma (A) – Sklenář.
Rozhodčí: Hucl, Šico – Jindra, Král'
Počet diváků: 5751
08:24 Havrda (F. Kočí)
28:19 Berka (Polák, V. Beran)
32:53 Čermák (Holý, Průžek)
46:37 Šťovíček (Holý, Gricius)
00:17 Červený (Pech, Kříž)
01:16 Karabáček (Srdínko, Machala)
24:31 Jungwirth (Bernad)
Ebenstreit (Pavelka) – Gaspar (A), Perčič, Š. Havránek, Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, V. Beran – Šťovíček, Polák, Berka – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Průžek, Trunda, Čermák – Slavíček, Tichý, Havrda.
Málek (Žajdlík) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Benda, Srdínko, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Červený – Jungwirth, Mertl, Valský – Machala, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Všetečka.
Rozhodčí: Horák, Jaroš – Dědek, Hošťálek
03:27 M. Adámek (Vracovský, Kupčo)
09:33 Číp (Dalecký)
14:47 Kupčo (T. Knotek, Vracovský)
54:59 Csamangó (Rohan, Vracovský)
57:10 David Dobša (Boltvan)
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Šedivý, Pulpán (C), Pinkas, Rohan (A), Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Csamangó – Kupčo, T. Knotek, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Janata.
Švančara (15. Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Nášel, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, David Dobša – L. Adámek, Koudela, Boltvan.
Rozhodčí: Matěj Sýkora, Marek Domský – Ondřej Kokrment, František Pěkný
Počet diváků: 463
14:47 Vandas (Smetana)
28:17 Kern (Kuťák, Suhrada)
58:38 Hujer (Tomov, Kuťák)
10:01 Sadovikov (Z. Doležal)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), Vandas, Pavlák, Tomov, J. Tůma, Samson – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – Jiří Pospíšil, Hujer, Jelínek – F. Novák, Žmola, R. Chlán.
Čiliak (Šurý) – Ondračka, Veber, Hanousek, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Kordule, Holík (C), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Říčka – Čechmánek.
Rozhodčí: Petružálek, Mrkva – Malý, Teršíp
Počet diváků: 1051
18:17 Gardoň (Musil)
25:46 Veselý
59:59 Haas
43:17 M. Novák (Jonák, Rob)
Soukup (J. Král) – Kolmann (C), A. Vlasák, Čech, Křepelka, Hampl, Černohorský, Aubrecht – Gardoň, Štohanzl, Musil (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Haas, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, Pokorný – P. Král.
Honzík (Miroslav Svoboda) – Zahradníček, Stříteský, Staněk (A), Slováček, Marcel, Dujsík, Hryciow – Jonák (C), M. Novák, Rob (A) – Valtonen, Prokeš, Jandus – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha.
Rozhodčí: Jechoutek, Kosnar – Roischel, Bohuněk
Počet diváků: 1602
59:19 Bittner (Psota)
30:07 Průšek (Ostřížek, Tyczynski)
Byrtus
Mičán (Jan Brož) – Doudera, Stehlík, E. Mareš, Tureček, Matějíček, Port, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jaša – Bednařík.
Dolejš (Forst) – Rašner, Byrtus, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Haman – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kozlík, Macháček, Svačina – Cedzo, Střondala, Ižacký – Matiaško, Tyczynski, Ramik.
Rozhodčí: Grygera, Hacaperka – Rakušan, Polák
Počet diváků: 351