Jihlava na konci září ve Frýdku-Místku zvítězila 2:1, tentokrát domácímu celku stejným výsledkem podlehla. V 58. minutě rozhodl v přesilovce obránce Filip Haman, brankář Michael Schnattinger zastavil 34 střel Dukly.
Slavia vstřelila v Sokolově dva góly v druhé třetině a v závěru její výhru pojistil Daniel Kružík. V domácí obraně měl premiéru Švéd Alexander Lindelöf, jehož bratr Victor nastupuje v anglické fotbalové lize za Aston Villu. Na jediné sokolovské brance se podílel asistencí.
Vsetínský tým v derby se Zlínem vedli asistenti Michal Broš a Ondřej Němec, dvě přesilovky využil Radek Prošek. Na trestnou lavici ve vyostřeném duelu postupně usedlo sedm domácích a deset zlínských hráčů.
Tábor po ztrátě bodů za kontumaci zápasu s Pardubicemi B přišel o výhru v Porubě devět vteřin před koncem, kdy vyrovnal Jakub Kotala, v prodloužení pak zajistil ostravskému klubu výhru Alexander Younan. Na všech třech táborských brankách se podílel bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený, dvě sám vstřelil.
Litoměřice daly v poslední třetině pět gólů a na ledě pardubického béčka zvítězily 7:5. Do čela tabulky střelců se s 18 brankami dostal Cole Coskey, v 60. minutě ale jen zmírnil prohru Chomutova v Přerově na 3:4.
Zápas Kolína proti Třebíči byl kvůli rozsáhlé marodce v domácím mužstvu odložen.
51:05 Krežolek (Osmík, Lindelöf)
30:03 J. Knotek (F. Kočí)
35:09 Perčič
58:34 Kružík
D. Král (Habal) – Lindelöf, Klejna, Rohan (A), Nedelka, Pulpán (C), Šedivý – Dorot, Krežolek, Dalecký (A) – Číp, Kupčo, Osmík – Csamangó, T. Knotek, Váňa – Janata, Šlechta, M. Adámek – Vrhel, Zembol.
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, J. Knotek (A), Kružík – Průžek, Polák, Trunda – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Berka, Tichý, Čermák.
Rozhodčí: Pilný, Čamra – Pěkný, Landsmann
Počet diváků: 422
03:32 Pochobradský (T. Havránek)
08:40 Herčík (Kaplan, Tvrdík)
14:20 Kaplan (Rákos, Kolář)
34:26 Formánek (Žálčík, Hrníčko)
35:07 Hrníčko (Herčík, Rákos)
20:34 Klepiš (Suhrada, Kuťák)
31:37 Costa (Jelínek, Žovinec)
42:08 Vandas (Hujer, Koštoval)
47:34 Costa (Kern, Lang)
48:58 Suhrada (Klepiš)
52:33 Vandas (Lang, Hrabík)
58:15 Bernovský (Costa, Smetana)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Hrníčko, Žálčík – T. Havránek, Fiala, Pochobradský – Pavlata, Rouha, Macek – Štěpánek.
Michajlov (Volevecký) – Žovinec, Suhrada, Smetana, J. Tůma, Koštoval, Vandas, T. Žižka – Hrabík, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Žmola.
Rozhodčí: Grygera, Domský – Bartoň, Černohlávek
Počet diváků: 150
08:25 Mrázek (Younan, Roman)
43:40 Razgals (Marosz, Gegeris)
59:51 Kotala (Roman, Mrázek)
62:46 Younan
11:46 Červený (Jungwirth, Valský)
24:16 Červený (Jungwirth, Hruška)
52:29 Jungwirth (Červený, Piegl)
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Jeřábek, Younan, Ježek (A), Nilsson, Žůrek, Sedlák, Häring – Kotala, Roman (C), Mrázek – Razgals, Marosz, Gegeris – Gřeš, Vachovec (A), Sloboda – Berisha, Mikyska, Lundgren.
Klouček (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kříž, Piegl, Cícha, Babka – Hruška, Pech (C), Matai (A) – Jungwirth, Červený, Valský – Weinhold, Dančišin, Handl – Doležal, Zadražil.
Rozhodčí: Horák, Šudoma – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 517
16:03 M. Tomeček (Ministr, Zdráhal)
20:37 Ministr (Indrák, Prčík)
23:28 Březina (Rob)
26:06 Březina (Krisl)
24:25 M. Tůma (Koblížek)
33:05 Sklenář (Ulrych)
59:50 Coskey (Chlán)
Švančara (Němeček) – Krisl, Prčík, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Pala, Zubíček – Ministr, M. Tomeček, Indrák – Březina, Süss, Rob – Hradil, J. Hanák, Veselský.
Lukeš (T. Král) – Jenáček, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych, Krutil, Havel – Tadeáš Svoboda, Eret, Coskey – Badinka, Forsblom, Ouřada – Chlán, Sklenář, Havelka – Koblížek, M. Tůma.
Rozhodčí: Mrkva, Rapák – Zídek, Polák
12:04 Š. Bláha (Dědek, Goiš)
16:33 Klhůfek (Jonák)
34:02 Prokeš (Valtonen, Stříteský)
43:43 Prokeš (Valtonen, Straka)
29:52 Válek (Ondračka)
36:27 Paukku (A. Salonen, Holík)
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Černý, Slováček, Dujsík, Marcel, Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, L. Adámek – Goiš, Dědek, Š. Bláha.
Čiliak (Huf) – Veber, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Talafa, Riedl (A) – Paukku, Holík (C), Doležal – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Sadovikov, Sedláček (A), Vracovský – Čechmánek.
Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Mikšík, Kráĺ
Počet diváků: 3070
29:53 Matiaško (Šilar)
57:13 Haman (Střondala, Svačina)
46:24 Burkov (Harkabus, Bukač)
Schnattinger (Čelko) – Haman (A), L. Kovář, Volas, Urbanec, Jank, Kalkis, Průšek – Ižacký, Ostřížek (C), Kofroň – Svačina (A), Střondala, Kozlík – Všetečka, Tyczynski, Cedzo – Ramik, Šilar, Matiaško.
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Bukač, Ozols, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Tobias Chlubna, Menšík, Toman – Jiránek, Jáchym, Váňa.
Rozhodčí: Josef Barek, Jan Hucl – Štefan Belko, Petr Baxa
Počet diváků: 503
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|31
|19
|3
|1
|8
|93:61
|64
|2.
|Jihlava
|30
|18
|3
|2
|7
|88:59
|62
|3.
|Kolín
|31
|17
|1
|4
|9
|82:69
|57
|4.
|Litoměřice
|31
|16
|2
|3
|10
|98:91
|55
|5.
|Třebíč
|31
|12
|4
|5
|10
|81:82
|49
|6.
|Vsetín
|31
|8
|9
|4
|10
|83:80
|46
|7.
|Přerov
|31
|11
|5
|1
|14
|68:77
|44
|8.
|Frýdek-Místek
|31
|11
|2
|5
|13
|82:85
|42
|9.
|Chomutov
|31
|12
|0
|6
|13
|80:85
|42
|10.
|Sokolov
|32
|8
|7
|4
|13
|78:95
|42
|11.
|Tábor
|31
|9
|4
|5
|13
|82:90
|40
|12.
|Poruba
|31
|10
|3
|3
|15
|89:95
|39
|13.
|Pardubice B
|32
|8
|5
|3
|16
|84:94
|37
|14.
|Zlín
|32
|9
|2
|4
|17
|68:93
|35