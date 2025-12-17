Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva body. Vsetín po odvolání trenéra Daniela Babky střelecky procitl a v derby před více než třemi tisícovkami diváků zdolal poslední Zlín 4:2.
Jihlava na konci září ve Frýdku-Místku zvítězila 2:1, tentokrát domácímu celku stejným výsledkem podlehla. V 58. minutě rozhodl v přesilovce obránce Filip Haman, brankář Michael Schnattinger zastavil 34 střel Dukly.

Slavia vstřelila v Sokolově dva góly v druhé třetině a v závěru její výhru pojistil Daniel Kružík. V domácí obraně měl premiéru Švéd Alexander Lindelöf, jehož bratr Victor nastupuje v anglické fotbalové lize za Aston Villu. Na jediné sokolovské brance se podílel asistencí.

Vsetínský tým v derby se Zlínem vedli asistenti Michal Broš a Ondřej Němec, dvě přesilovky využil Radek Prošek. Na trestnou lavici ve vyostřeném duelu postupně usedlo sedm domácích a deset zlínských hráčů.

Tábor po ztrátě bodů za kontumaci zápasu s Pardubicemi B přišel o výhru v Porubě devět vteřin před koncem, kdy vyrovnal Jakub Kotala, v prodloužení pak zajistil ostravskému klubu výhru Alexander Younan. Na všech třech táborských brankách se podílel bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený, dvě sám vstřelil.

Litoměřice daly v poslední třetině pět gólů a na ledě pardubického béčka zvítězily 7:5. Do čela tabulky střelců se s 18 brankami dostal Cole Coskey, v 60. minutě ale jen zmírnil prohru Chomutova v Přerově na 3:4.

Zápas Kolína proti Třebíči byl kvůli rozsáhlé marodce v domácím mužstvu odložen.

Maxa liga
32. kolo 17. 12. 2025 18:00
HC Baník Sokolov : HC Slavia Praha 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly:
51:05 Krežolek (Osmík, Lindelöf)
Góly:
30:03 J. Knotek (F. Kočí)
35:09 Perčič
58:34 Kružík
Sestavy:
D. Král (Habal) – Lindelöf, Klejna, Rohan (A), Nedelka, Pulpán (C), Šedivý – Dorot, Krežolek, Dalecký (A) – Číp, Kupčo, Osmík – Csamangó, T. Knotek, Váňa – Janata, Šlechta, M. Adámek – Vrhel, Zembol.
Sestavy:
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, J. Knotek (A), Kružík – Průžek, Polák, Trunda – Matěj Beran, Přikryl, Gricius – Berka, Tichý, Čermák.

Rozhodčí: Pilný, Čamra – Pěkný, Landsmann

Počet diváků: 422

Maxa liga
32. kolo 17. 12. 2025 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Stadion Litoměřice 5:7 (3:0, 2:2, 0:5)
Góly:
03:32 Pochobradský (T. Havránek)
08:40 Herčík (Kaplan, Tvrdík)
14:20 Kaplan (Rákos, Kolář)
34:26 Formánek (Žálčík, Hrníčko)
35:07 Hrníčko (Herčík, Rákos)
Góly:
20:34 Klepiš (Suhrada, Kuťák)
31:37 Costa (Jelínek, Žovinec)
42:08 Vandas (Hujer, Koštoval)
47:34 Costa (Kern, Lang)
48:58 Suhrada (Klepiš)
52:33 Vandas (Lang, Hrabík)
58:15 Bernovský (Costa, Smetana)
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Hrníčko, Žálčík – T. Havránek, Fiala, Pochobradský – Pavlata, Rouha, Macek – Štěpánek.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec, Suhrada, Smetana, J. Tůma, Koštoval, Vandas, T. Žižka – Hrabík, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Žmola.

Rozhodčí: Grygera, Domský – Bartoň, Černohlávek

Počet diváků: 150

Maxa liga
32. kolo 17. 12. 2025 18:00
Poruba : HC Tábor 4:3P (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
08:25 Mrázek (Younan, Roman)
43:40 Razgals (Marosz, Gegeris)
59:51 Kotala (Roman, Mrázek)
62:46 Younan
Góly:
11:46 Červený (Jungwirth, Valský)
24:16 Červený (Jungwirth, Hruška)
52:29 Jungwirth (Červený, Piegl)
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Jeřábek, Younan, Ježek (A), Nilsson, Žůrek, Sedlák, Häring – Kotala, Roman (C), Mrázek – Razgals, Marosz, Gegeris – Gřeš, Vachovec (A), Sloboda – Berisha, Mikyska, Lundgren.
Sestavy:
Klouček (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kříž, Piegl, Cícha, Babka – Hruška, Pech (C), Matai (A) – Jungwirth, Červený, Valský – Weinhold, Dančišin, Handl – Doležal, Zadražil.

Rozhodčí: Horák, Šudoma – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 517

Maxa liga
32. kolo 17. 12. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : Piráti Chomutov 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Góly:
16:03 M. Tomeček (Ministr, Zdráhal)
20:37 Ministr (Indrák, Prčík)
23:28 Březina (Rob)
26:06 Březina (Krisl)
Góly:
24:25 M. Tůma (Koblížek)
33:05 Sklenář (Ulrych)
59:50 Coskey (Chlán)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl, Prčík, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Pala, Zubíček – Ministr, M. Tomeček, Indrák – Březina, Süss, Rob – Hradil, J. Hanák, Veselský.
Sestavy:
Lukeš (T. Král) – Jenáček, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Ulrych, Krutil, Havel – Tadeáš Svoboda, Eret, Coskey – Badinka, Forsblom, Ouřada – Chlán, Sklenář, Havelka – Koblížek, M. Tůma.

Rozhodčí: Mrkva, Rapák – Zídek, Polák

Maxa liga
32. kolo 17. 12. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : RI Okna Berani Zlín 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly:
12:04 Š. Bláha (Dědek, Goiš)
16:33 Klhůfek (Jonák)
34:02 Prokeš (Valtonen, Stříteský)
43:43 Prokeš (Valtonen, Straka)
Góly:
29:52 Válek (Ondračka)
36:27 Paukku (A. Salonen, Holík)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Černý, Slováček, Dujsík, Marcel, Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, L. Adámek – Goiš, Dědek, Š. Bláha.
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Veber, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Talafa, Riedl (A) – Paukku, Holík (C), Doležal – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Sadovikov, Sedláček (A), Vracovský – Čechmánek.

Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Mikšík, Kráĺ

Počet diváků: 3070

Maxa liga
32. kolo 17. 12. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
29:53 Matiaško (Šilar)
57:13 Haman (Střondala, Svačina)
Góly:
46:24 Burkov (Harkabus, Bukač)
Sestavy:
Schnattinger (Čelko) – Haman (A), L. Kovář, Volas, Urbanec, Jank, Kalkis, Průšek – Ižacký, Ostřížek (C), Kofroň – Svačina (A), Střondala, Kozlík – Všetečka, Tyczynski, Cedzo – Ramik, Šilar, Matiaško.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Bukač, Ozols, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Tobias Chlubna, Menšík, Toman – Jiránek, Jáchym, Váňa.

Rozhodčí: Josef Barek, Jan Hucl – Štefan Belko, Petr Baxa

Počet diváků: 503

Tabulka:

1.Slavia Praha311931893:6164
2.Jihlava301832788:5962
3.Kolín311714982:6957
4.Litoměřice3116231098:9155
5.Třebíč3112451081:8249
6.Vsetín318941083:8046
7.Přerov3111511468:7744
8.Frýdek-Místek3111251382:8542
9.Chomutov3112061380:8542
10.Sokolov328741378:9542
11.Tábor319451382:9040
12.Poruba3110331589:9539
13.Pardubice B328531684:9437
14.Zlín329241768:9335
Výsledky

