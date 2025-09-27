Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

  21:16
Úvodní derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se dvakrát prosadil soupeř. Zápas rozhodl svým prvním gólem v ročníku Fin Samuel Salonen.

Zlínští hokejisté slaví gól. | foto: Jan SalačMAFRA

Litoměřice jsou po výhře 3:0 nad Pardubicemi B stále stoprocentní. Všechny tři góly daly v závěrečné desetiminutovce. Z posledních tří utkání má Stadion skóre 14:0.

V brance Severočechů poprvé v sezoně nastoupil Tomáš Volevecký a kromě čistého konta si připsal i asistenci u druhého gólu.

Na druhé místo se posunula pražská Slavia, která zvítězila 5:1 v Sokolově. Baník je se čtyřmi body poslední. Pod výhru Přerova 3:0 nad Chomutovem se podepsal dvěma góly Jiří Fronk.

Nováček soutěže Tábor prohrál 2:3 na ledě Poruby a od úvodního vítězství nad vítězem minulého ročníku Jihlavou si připsal pátou porážku v řadě. Dukla zvítězila 2:1 ve Frýdku-Místku a je šestá.

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 17:00
HC ZUBR Přerov : Piráti Chomutov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly:
24:30 Fronk
30:01 Krisl (Hradil)
52:32 Fronk (M. Tomeček, Šoustal)
Góly:
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Černý (A), Krisl (C), Mozr, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, T. Hanák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Indrák (A), Pechanec, Březina – Mácha, D. Moravec, Hradil – Nášel, Čechmánek, David Dobša.
Sestavy:
Jekel (Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Redlich – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma.

Počet diváků: 893

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Góly:
58:21 Kubiesa (Ostřížek, Kalkis)
Góly:
11:30 Ozols (L. Mareš, Kulda)
43:46 Dundáček (Kulda, Čachotský)
Sestavy:
Schnattinger (Dolejš) – Hrbas, Kalkis, Teper (A), Volas, Průšek, Homola – Kofroň, Ostřížek (A), Cedzo – Svačina, Střondala, Klimek (C) – Kubiesa, Šilar, Kozlík – Ramik, Matiaško, Konečný.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Ozols, Strejček, Bilčík, Chvátal, Dundáček, Krenželok – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Štefančík, Menšík, Rachůnek – Burkov, Jáchym, Harkabus – T. Havránek, Pořízek, Jiránek.

Rozhodčí: Petružálek, Šudoma – Teršíp, Landsmann

Počet diváků: 788

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Stadion Litoměřice 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Góly:
Góly:
51:24 Kern (Lang, Costa)
57:30 Kuťák (Eberle, Ton)
59:22 Eberle
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Herčík, Rákos (A), Formánek – Stránský, Urban, Žálčík – Pochobradský, Rolinek, Kalužík – Rouha, Fiala, Zeman.
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Tomov, T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš – Ton, Eberle (A), Hujer – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – Jelínek.

Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Bartoň, Tvrdík

Počet diváků: 162

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : SK Horácká Slavia Třebíč 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)
Góly:
03:33 Veselý (Štohanzl)
04:15 P. Moravec (T. Tůma, Gardoň)
17:37 Veselý (Gardoň, P. Moravec)
19:04 Novák (Štohanzl, Křepelka)
22:08 Pokorný (Šimek, T. Moravec)
Góly:
01:28 Vodný (Michálek, Handl)
34:32 Dočekal (Vodný, Psota)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Hampl, Křepelka, T. Moravec, T. Tůma, Černohorský, A. Adamec – Musil (A), Štohanzl, Novák – Gardoň, P. Moravec, Veselý – Šimek, Pokorný, Pajer – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis.
Sestavy:
J. Brož (21. Mičán) – Stehlík, Doudera, Tureček, Štebih, Furch, Matějíček, E. Mareš – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Handl, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Malý, Kučera – Jaša, Kuba, V. Brož.

Rozhodčí: Jechoutek, Čamra – Roischel, Brož

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : RI Okna Berani Zlín 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Góly:
37:10 Dujsík (Tyczynski, Matějček)
37:49 Straka (Dědek)
Góly:
17:26 Paukku (S. Salonen, Šlahař)
47:45 Heš (Kratochvíl, Sedláček)
53:41 S. Salonen (Sadovikov, Zavřel)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Dujsík, Marcel, Staněk (A), Slováček, Ďurkáč – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Valtonen, Prokeš, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Jandus, Matějček, Hořanský – Tyczynski.
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Riedl, A. Salonen (A), Čáp, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel – Kratochvíl, Sedláček (C), Heš – Šlahař (A), Holík, Paukku – Říčka, Kverka, Válek – Vracovský, Sadovikov, S. Salonen.

Rozhodčí: Horák, Kostourek – Malý, Klouček

Počet diváků: 3710

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 16:00
Poruba : HC Tábor 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Góly:
07:12 Razgals (Lundgren, Mikyska)
50:53 Gřeš (Nilsson)
54:23 Razgals (Mikyska, Jeřábek)
Góly:
27:07 Matai (Zadražil, Severa)
27:41 M. Svoboda (Weinhold, Piegl)
Sestavy:
O. Bláha (Mareček) – Jeřábek, Bartko, Nilsson, Younan, Žůrek, Ježek (A), Sedlák – Christov, Roman (C), Mrázek – Razgals, Mikyska, Lundgren – Gřeš, Vachovec (A), Berisha – Šik, Koudelný, Gegeris – Haas.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Cícha, Plášil (A), Piegl, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Bůžek – M. Svoboda, Pech (C), Vildumetz – Matai, Mertl, Severa – Humeník, Hruška, Babka – Doležal, Zadražil, Vlček – V. Adamec.

Rozhodčí: Bernat, Šico – Rakušan, Frais

Počet diváků: 791

Maxa liga
6. kolo 27. 9. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : HC Slavia Praha 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Góly:
15:31 Sapoušek (Číp, Kupčo)
Góly:
18:40 Přikryl (Kružík)
33:20 Slavíček (Holý, Průžek)
44:27 Holý (Šťovíček)
48:15 Stejskal (Slavíček, Průžek)
57:43 Šťovíček (Berka, Stejskal)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan, Rulík, Pinkas, Šedivý, Pulpán, Vogel, Nedelka, Dorot – Kupčo, Sapoušek, Číp – Osmík, Dalecký, V. Tomeček – Kreżolek, Malát, Csamango – Váňa, T. Knotek, Zembol.
Sestavy:
Hamalčík (Höhlig) – Gaspar, F. Kočí, V. Beran, Holý, Stejskal, Perčič, Tittl – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, Gricius, Berka – Průžek, Trunda, Slavíček – Havrda, Tichý, Čermák.

Rozhodčí: Valenta, Hucl – Jindra, Belko

Počet diváků: 563

Výsledky

