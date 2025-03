Zlín je potřetí v řadě ve finále první ligy. Vsetín si vynutil sedmý zápas s Jihlavou

Hokejisté Vsetína slaví gól do jihlavské sítě. | foto: Luboš Vácha

Zlín před dvěma roky neuspěl při pokusu o návrat do extraligy v baráži s Kladnem a loni podlehl Vsetínu ve finále 1:4 na zápasy. S Litoměřicemi sice prohrával po třetím utkání série 1:2, ale potom na jejich ledě uspěl po výsledku 6:2, doma zvítězil 4:1 a v pátek dovršil postup.

Berani se ujali v Litoměřicích vedení v čase 8:39 díky brance Bedřicha Köhlera. V 16. minutě sice odpověděl Petr Ton, ale po třech minutách druhé části vrátil hostům náskok Petr Holík a v polovině utkání zvýšil v přesilové hře při trestu bulharského obránce Nina Tomova Fin Jesse Paukku.

V 55. minutě přidal další gól Beranů v početní výhodě při vyloučení Dušana Žovince Lukáš Válek. Výsledek pečetil 112 sekund před koncem v oslabení při power play domácích do prázdné branky Pavel Sedláček.

Vsetínu, který vedl 2:1 na zápasy, ale potom prohrál v Pelhřimově 0:3 a doma 3:6, se povedl vstup do utkání. Po 108 sekundách otevřel skóre Štěpán Matějček a za 63 sekund zvýšil náskok Luboš Rob. Ve 13. minutě upravil v přesilové hře při vyloučení Jaroslava Brože třiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, pro něhož to byl už šestý gól v desátém utkání v letošním play off.

Momentka z utkání mezi Vsetínem a Duklou Jihlava.

Před polovinou utkání ale vrátil Valachům dvoubrankový náskok Radek Prokeš a v 52. minutě dovršil výsledek v početní výhodě při trestu Tomáše Harkabuse Jaroslav Brož.

Vsetín bude útočit už na čtvrtou finálovou účast za sebou, loni neuspěl až v baráži o extraligu s Kladnem. Jihlava se uchází o první finále od roku 2022.

HC Stadion Litoměřice : RI Okna Berani Zlín 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Góly:

15:10 Ton Góly:

08:39 Köhler (Benda)

23:00 Holík (Paukku)

30:26 Paukku (Süss, Salonen)

55:56 Válek (Salonen, Holík)

58:08 Sedláček Sestavy:

Michajlov (Volevecký) – Tomov, Pavlák, Žovinec (A), Krutil, J. Tůma, Tomek, Jebavý (C) – Vildumetz, Kuťák (A), Š. Jelínek – Ton, Vitouch, Kordule – Plos, Hujer, Bernovský – Tecl, Knotek, Costa – Pajer. Sestavy:

Huf (Pavelka) – Salonen (A), Talafa, Čáp, Urbanec, Riedl, Suhrada, Benda – Paukku, Holík, Süss – Válek, Kverka, Šlahař – Okál, Gago, Kratochvíl – Sedláček (C), Sadovikov, Köhler (A) – Z. Sedlák. Rozhodčí: Sýkora, Barek – Kokrment, Pěkný Počet diváků: 1740 Stav série: 2:4