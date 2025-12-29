Jihlava podlehla Vsetínu, Slavii překvapila Poruba. Zlín opět spadl na poslední místo

Vsetín po sobotní prohře s vedoucí Slavií nastoupil doma proti druhé Jihlavě a porazil ji 4:2. Dukla v druhé polovině listopadu a na začátku prosince zaznamenala sérii deseti výher, od té doby se však klub z Vysočiny trápí. Z posledních pěti utkání získal pouhé čtyři body.
Slávisté odjeli z Ostravy bez bodu, prohráli druhý z posledních tří zápasů. Na druhou Jihlavu se dotáhl Kolín, který zvítězil 4:0 nad Sokolovem. Přerov porazil čtvrté Litoměřice 2:1 a vyhrál pátý zápas v řadě.
V utkání mezi Táborem a Zlínem padla jediná branka, v 51. minutě se trefil domácí útočník Jakub Valský. Brankář Matěj Žajdlík zastavil 35 střel, Zlín opět klesl na poslední místo, stejný počet bodů ale mají Pardubice B, Poruba i Frýdek-Místek.
V Chomutově skončilo utkání mezi domácími Piráty a Třebíčí i po prodloužení 2:2, v samostatných nájezdech pak byli lepší domácí zásluhou druhého nejlepšího střelce ligy Colea Coskeyho.
19:21 Ostřížek (Svačina)
49:03 Matiaško (Tyczynski, Střondala)
00:29 Herčík
15:05 Rákos (Herčík, Kaplan)
48:06 Rákos (Kaplan, Herčík)
58:37 Kaplan (Herčík, Kolář)
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Jank, Hrbas, Urbanec, Teper, L. Kovář, Průšek, Kalkis – Svačina, Ostřížek, Klimek – Kofroň, Střondala, Kozlík – Matiaško, Tyczynski, Cedzo – Ramik, Šilar, Ižacký.
Vomáčka (Vondraš) – Chabada, Kolář, Nedbal, Lučan, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Herčík, Rákos, Kaplan – Formánek, Hrníčko, T. Havránek – Žálčík, Urban, Pochobradský – Kalužík, Fiala, Pavlata – Rouha.
Rozhodčí: Cabák, Schenel – Roischel, Teršíp
Počet diváků: 1134
01:10 Rob (Březina, Zdráhal)
36:12 David Dobša (Mozr, M. Tomeček)
14:03 Kuťák (Plos, Bernovský)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Mozr, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Zubíček – David Dobša, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – Koudela, Nášel, Boltvan.
Kořenář (40. Michajlov) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Koštoval, Vandas, Dvořák – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – R. Chlán, Hujer, Jelínek – Stěpančuk, Žmola, Turek.
Rozhodčí: O. Šudoma, J. Grygera – P. Mikšík, M. Frais
Počet diváků: 1169
04:40 Slováček (Prokeš, Jandus)
12:18 Šmerha (Valtonen)
27:10 L. Adámek (Prokeš)
31:22 M. Novák (Šmerha)
12:04 Štefančík
59:55 Strejček (Čachotský, Cachnín)
Honzík (Pavlíček) – Marcel, Černý, Hryciow, Ďurkáč, Slováček (C), Dujsík, Krajčík, Staněk (A) – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Valtonen, M. Novák, Šmerha – L. Adámek, Prokeš, Jandus – Hořanský (A), Dědek, Š. Bláha.
Žukov (32. A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Jáchym, Burkov – Rachůnek, Habermann, Štefančík – Jiránek, Toman, R. Váňa.
Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Dědek, Tvrdý
Počet diváků: 4180
32:42 Ouřada (P. Chlán, Baláž)
34:25 Sklenář (Coskey, Forsblom)
Coskey
02:37 Dočekal (Bittner, Psota)
54:58 Bittner (Vodný, Dočekal)
Lukeš (T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Špilka, Forsblom, Badinka – Sklenář, P. Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš, Dolníček, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Malý – Tecl, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Bednařík.
Rozhodčí: Domský, Jaroš – Pěkný, Bertlík
Počet diváků: 2111
50:02 Valský (Hruška)
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Matai, Pech (C), Hruška – Valský, Červený, Jungwirth – Handl, Babka, T. Doležal – Vlček, Eremiáš, Prášek – Karabáček.
Čiliak (Uherek) – Aubrecht, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl (A), Talafa – Paukku, Holík (C), Říčka – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Mužík, Sedláček (A), Sadovikov – Čechmánek.
Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Maštalíř, Polák
Počet diváků: 2893
11:36 Razgals (Gegeris, Žůrek)
29:04 Gegeris (Přibyl, Berisha)
36:08 Roman (Gutwald, Younan)
48:14 Vachovec (Gutwald)
54:48 Mrázek (Kotala, Razgals)
59:01 Gutwald
21:00 Matěj Beran (Gricius, Přikryl)
26:42 Kružík (Stejskal)
27:43 Čermák (Gricius, Gaspar)
55:23 Gricius (Šťovíček)
Kavan (O. Bláha) – Younan, Gutwald, Nilsson, Žůrek, Němec, Ježek (A), Sedlák – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – M. Vehovský, Vachovec (A), Berisha – Přibyl, Mikyska, Lundgren – Zduba.
Matěcha (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (C), V. Beran, Hrdinka, Perčič, Š. Havránek, Stejskal – Kružík (A), Polák, Šťovíček – Gricius, Přikryl, Matěj Beran – Berka, Trunda, Průžek – Čermák, Tichý, Slavíček.
Rozhodčí: Tomas Šico, Jakub Gebauer – Jan Rakušan, Jan Vašíček
Počet diváků: 1043
21:38 P. Moravec (Haas, Sýkora)
36:30 P. Moravec (Kolmann, Gardoň)
39:00 Hampl (Štohanzl)
58:45 Štohanzl
Kasal (Soukup) – Křepelka, Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Veselý – Haas, P. Moravec, Gardoň – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – A. Adamec, Pajer, Pokorný – Šimek.
Habal (Stuchlík) – Klejna, Lindelöf, Pinkas, Rohan (A), Šedivý, Pulpán (C), Vogel – Číp, Dalecký (A), Krežolek – T. Knotek, Osmík, Vracovský – Janata, Vrhel, Kupčo – M. Váňa, M. Adámek, Šlechta – Varvařovský.
Rozhodčí: Wagner, Micka – Hájková, Landsmann
Počet diváků: 2755