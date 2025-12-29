Jihlava podlehla Vsetínu, Slavii překvapila Poruba. Zlín opět spadl na poslední místo

Autor: ,
  21:16
Jihlavští hokejisté prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok v čele tak zůstal i po 36. kole pětibodový.

Vsetínští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

Vsetín po sobotní prohře s vedoucí Slavií nastoupil doma proti druhé Jihlavě a porazil ji 4:2. Dukla v druhé polovině listopadu a na začátku prosince zaznamenala sérii deseti výher, od té doby se však klub z Vysočiny trápí. Z posledních pěti utkání získal pouhé čtyři body.

Slávisté odjeli z Ostravy bez bodu, prohráli druhý z posledních tří zápasů. Na druhou Jihlavu se dotáhl Kolín, který zvítězil 4:0 nad Sokolovem. Přerov porazil čtvrté Litoměřice 2:1 a vyhrál pátý zápas v řadě.

V utkání mezi Táborem a Zlínem padla jediná branka, v 51. minutě se trefil domácí útočník Jakub Valský. Brankář Matěj Žajdlík zastavil 35 střel, Zlín opět klesl na poslední místo, stejný počet bodů ale mají Pardubice B, Poruba i Frýdek-Místek.

V Chomutově skončilo utkání mezi domácími Piráty a Třebíčí i po prodloužení 2:2, v samostatných nájezdech pak byli lepší domácí zásluhou druhého nejlepšího střelce ligy Colea Coskeyho.

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Dynamo Pardubice B 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Góly:
19:21 Ostřížek (Svačina)
49:03 Matiaško (Tyczynski, Střondala)
Góly:
00:29 Herčík
15:05 Rákos (Herčík, Kaplan)
48:06 Rákos (Kaplan, Herčík)
58:37 Kaplan (Herčík, Kolář)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Jank, Hrbas, Urbanec, Teper, L. Kovář, Průšek, Kalkis – Svačina, Ostřížek, Klimek – Kofroň, Střondala, Kozlík – Matiaško, Tyczynski, Cedzo – Ramik, Šilar, Ižacký.
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Chabada, Kolář, Nedbal, Lučan, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Herčík, Rákos, Kaplan – Formánek, Hrníčko, T. Havránek – Žálčík, Urban, Pochobradský – Kalužík, Fiala, Pavlata – Rouha.

Rozhodčí: Cabák, Schenel – Roischel, Teršíp

Počet diváků: 1134

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : HC Stadion Litoměřice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
01:10 Rob (Březina, Zdráhal)
36:12 David Dobša (Mozr, M. Tomeček)
Góly:
14:03 Kuťák (Plos, Bernovský)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Mozr, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Zubíček – David Dobša, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Pechanec, Rob – Hradil, J. Hanák, A. Zeman – Koudela, Nášel, Boltvan.
Sestavy:
Kořenář (40. Michajlov) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Koštoval, Vandas, Dvořák – Plos, Kuťák (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – R. Chlán, Hujer, Jelínek – Stěpančuk, Žmola, Turek.

Rozhodčí: O. Šudoma, J. Grygera – P. Mikšík, M. Frais

Počet diváků: 1169

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Góly:
04:40 Slováček (Prokeš, Jandus)
12:18 Šmerha (Valtonen)
27:10 L. Adámek (Prokeš)
31:22 M. Novák (Šmerha)
Góly:
12:04 Štefančík
59:55 Strejček (Čachotský, Cachnín)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Marcel, Černý, Hryciow, Ďurkáč, Slováček (C), Dujsík, Krajčík, Staněk (A) – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Valtonen, M. Novák, Šmerha – L. Adámek, Prokeš, Jandus – Hořanský (A), Dědek, Š. Bláha.
Sestavy:
Žukov (32. A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Jáchym, Burkov – Rachůnek, Habermann, Štefančík – Jiránek, Toman, R. Váňa.

Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Dědek, Tvrdý

Počet diváků: 4180

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 17:30
Piráti Chomutov : SK Horácká Slavia Třebíč 3:2N (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)s.n.4:3
Góly:
32:42 Ouřada (P. Chlán, Baláž)
34:25 Sklenář (Coskey, Forsblom)
Coskey
Góly:
02:37 Dočekal (Bittner, Psota)
54:58 Bittner (Vodný, Dočekal)
Sestavy:
Lukeš (T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Špilka, Forsblom, Badinka – Sklenář, P. Chlán, Ouřada – M. Tůma (A), Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš, Dolníček, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Malý – Tecl, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Bednařík.

Rozhodčí: Domský, Jaroš – Pěkný, Bertlík

Počet diváků: 2111

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 18:00
HC Tábor : RI Okna Berani Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Góly:
50:02 Valský (Hruška)
Góly:
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Matai, Pech (C), Hruška – Valský, Červený, Jungwirth – Handl, Babka, T. Doležal – Vlček, Eremiáš, Prášek – Karabáček.
Sestavy:
Čiliak (Uherek) – Aubrecht, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl (A), Talafa – Paukku, Holík (C), Říčka – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Mužík, Sedláček (A), Sadovikov – Čechmánek.

Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Maštalíř, Polák

Počet diváků: 2893

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 18:00
Poruba : HC Slavia Praha 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Góly:
11:36 Razgals (Gegeris, Žůrek)
29:04 Gegeris (Přibyl, Berisha)
36:08 Roman (Gutwald, Younan)
48:14 Vachovec (Gutwald)
54:48 Mrázek (Kotala, Razgals)
59:01 Gutwald
Góly:
21:00 Matěj Beran (Gricius, Přikryl)
26:42 Kružík (Stejskal)
27:43 Čermák (Gricius, Gaspar)
55:23 Gricius (Šťovíček)
Sestavy:
Kavan (O. Bláha) – Younan, Gutwald, Nilsson, Žůrek, Němec, Ježek (A), Sedlák – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – M. Vehovský, Vachovec (A), Berisha – Přibyl, Mikyska, Lundgren – Zduba.
Sestavy:
Matěcha (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (C), V. Beran, Hrdinka, Perčič, Š. Havránek, Stejskal – Kružík (A), Polák, Šťovíček – Gricius, Přikryl, Matěj Beran – Berka, Trunda, Průžek – Čermák, Tichý, Slavíček.

Rozhodčí: Tomas Šico, Jakub Gebauer – Jan Rakušan, Jan Vašíček

Počet diváků: 1043

Maxa liga
36. kolo 29. 12. 2025 18:00
SC Marimex Kolín : HC Baník Sokolov 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Góly:
21:38 P. Moravec (Haas, Sýkora)
36:30 P. Moravec (Kolmann, Gardoň)
39:00 Hampl (Štohanzl)
58:45 Štohanzl
Góly:
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Křepelka, Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Veselý – Haas, P. Moravec, Gardoň – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – A. Adamec, Pajer, Pokorný – Šimek.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Klejna, Lindelöf, Pinkas, Rohan (A), Šedivý, Pulpán (C), Vogel – Číp, Dalecký (A), Krežolek – T. Knotek, Osmík, Vracovský – Janata, Vrhel, Kupčo – M. Váňa, M. Adámek, Šlechta – Varvařovský.

Rozhodčí: Wagner, Micka – Hájková, Landsmann

Počet diváků: 2755

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Davos vs. IFK HelsinkyHokej - - 29. 12. 2025:Davos vs. IFK Helsinky //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 15.00
  • 60.00
Finsko vs. ČeskoHokej - - 29. 12. 2025:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 4.60
  • 1.70
Slovensko vs. USAHokej - - 30. 12. 2025:Slovensko vs. USA //www.idnes.cz/sport
30. 12. 00:00
  • 13.30
  • 12.10
  • 1.11
Carolina vs. NY RangersHokej - - 30. 12. 2025:Carolina vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
30. 12. 01:00
  • 1.95
  • 4.19
  • 3.40
Florida vs. WashingtonHokej - - 30. 12. 2025:Florida vs. Washington //www.idnes.cz/sport
30. 12. 01:00
  • 2.30
  • 4.06
  • 2.75
Ottawa vs. ColumbusHokej - - 30. 12. 2025:Ottawa vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
30. 12. 01:00
  • 1.79
  • 4.47
  • 3.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

ONLINE: Česko - Finsko 1:0. Skóroval Kubiesa, Poletínův nájezd hasí Rimpinen

Sledujeme online
Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Česká hokejová dvacítka večer nastupuje ke klíčovému utkání ve skupině B na mistrovství světa. Pondělní duel s Finskem by měl naznačit, zda následně ve čtvrtfinále půjde na papírově těžšího soupeře,...

29. prosince 2025  19:26,  aktualizováno  22:03

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

29. prosince 2025  21:55

Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

David Tomášek v utkání proti Spartě.

David Tomášek se po rozvázání smlouvy v Edmontonu vrátil do Färjestadu, se švédským klubem uzavřel devětadvacetiletý útočník kontrakt do konce sezony. „Je fajn být zpátky. Je tu spousta známých tváří...

29. prosince 2025  21:51

Jihlava podlehla Vsetínu, Slavii překvapila Poruba. Zlín opět spadl na poslední místo

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlavští hokejisté prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok...

29. prosince 2025  21:16

Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

Sparťanský kapitán Filip Chlapík slaví trefu proti Kanadě.

Sparta si působení na tradičním vánočním turnaji minimálně o den protáhne. Ve čtvrtfinále Spengler Cupu si po vyrovnaném průběhu poradila s Kanadou, k vítězství 5:1 nad Kanadou přispěl dvěma góly...

29. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  19:16

Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, střídačce bude šéfovat Plekanec

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Kladenský trenér...

Kladno v krizové situaci zatáhlo za záchrannou brzdu. Předposlední tým hokejové extraligy zareagoval na sérii sedmi porážek odvoláním trenéra Davida Čermáka. Šéfem střídačky bude podle všeho Tomáš...

29. prosince 2025  17:43,  aktualizováno  18:33

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

29. prosince 2025  17:42

Skrytá zbraň dvacítky? Správný sobec s ostrou ranou. Kubiesovi pomáhá první liga

Matěj Kubiesa využívá přesilovku v utkání s Dánskem.

Během podzimu si vydobyl pozici nejproduktivnějšího hráče prvoligového Frýdku-Místku. Třetího prosince poprvé skóroval v extralize za Třinec. A ve stejný den se dozvěděl, že se podívá na hokejový...

29. prosince 2025  17:15

Diktátor na zádech. Lukašenka při zápase poslal na zem hokejista s číslem 68

HOKEJOVÍ NADŠENCI. Vladimir Putin (vpravo) a Alexandr Lukašenko.

Alexandr Lukašenko se o víkendu zapletl do nepříjemné srážky. Při hokejovém zápase v Minsku padl na led po nechtěné kolizi s vlastním spoluhráčem, který ho při amatérské bitvě podtrhl při couvání ve...

29. prosince 2025  15:45

Hit jak od Gudase, jenže zakázaný. Češka v ženské NHL srazila sokyni, fandové se diví

Souboj českých hokejistek v ženské NHL. Tereza Vanišová z Vancouveru nahání...

Po takové srážce by fanoušci při zápase NHL vstali a začali tleskat. Koneckonců i tato vyvolala v aréně značný rozruch, ovšem spíše z šoku. Česká obránkyně Aneta Tejralová totiž srazila soupeřku...

29. prosince 2025  14:14

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders

I když se od Matta Barzala daleko víc čeká při tvorbě gólových akcí, tentokrát zastal roli tvrdého bodyguarda. Jedna z hlavních tváří hokejových New York Islanders vzala hokejku do obou rukou,...

29. prosince 2025

Salát mám fakt vymakaný. Gurmán Flek o dobrém jídle, lásce k Brnu i rychlé jízdě

Libor Hájek z Pardubic a Jakub Flek (vpravo) z Brna.

Přestože vyrůstal a dlouho hrál hokej takřka výhradně v západních Čechách, momentálně je hlavní tváří brněnské Komety. Kapitán, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč, reprezentant, miláček...

29. prosince 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.